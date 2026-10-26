چھبیس اکتوبر 2026 کا زائچہ: ہفتے کے پہلے دن ان برجوں کی قسمت کھلے گی
آج برج سرطان کے تحت پیدا ہونے والے افراد اپنے تمام کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔
Published : October 26, 2026 at 7:43 AM IST
حمل (Aries): پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے اپنے برج سے پہلا گھر ہے۔ آج آپ اپنے تمام کاموں کو بھرپور جوش و خروش کے ساتھ انجام دیں گے، اور اپنے جسم و ذہن میں ایک نئی توانائی اور تازگی محسوس کریں گے۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ کاروبار میں نئے گاہک ملنے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، اور آپ دوستوں اور پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو اپنی والدہ کی جانب سے فائدہ مل سکتا ہے۔ سفر کا امکان بھی موجود ہے۔ مالی فوائد، عمدہ کھانے اور تحائف کا حصول آپ کی خوشیوں میں اضافہ کریں گے۔ صحت کے لحاظ سے، یہ ایک سازگار وقت ہے۔
ثور (Taurus): پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے اپنے برج سے بارہواں گھر ہے۔ غصے اور مایوسی کے جذبات آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جسمانی صحت شاید بہترین حالت میں نہ ہو، اور آپ کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ خاندانی معاملات اور اخراجات کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اختلاف یا جھگڑے کا خدشہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت رائیگاں جاتی ہوئی محسوس ہو۔ غلط فہمیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے آج کا دن مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات کی آراء کا احترام کر کے، آپ گھریلو زندگی میں ہم آہنگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔
جوزا (Gemini): پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے اپنے برج سے گیارہواں گھر ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے، شادی کا رشتہ یا منگنی طے پا سکتی ہے۔ آپ کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ دوستوں کے ساتھ غیر متوقع ملاقات خوشگوار رہے گی، اور آپ کو ان سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو خاندان کے افراد کی جانب سے بھی کسی قسم کا فائدہ مل سکتا ہے۔ آج آپ عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے خوشخبری ملے گی۔ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ ساتھیوں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی آمدنی میں اضافے کا امکان ہے۔ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں خوشی اور سکون محسوس کریں گے
سرطان (Cancer) : پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار ہے؛ آپ اپنے تمام کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ آپ کی کام کی جگہ پر آپ کے اعلیٰ افسران آپ سے خوش ہوں گے، اور ترقی (پروموشن) کا امکان بھی موجود ہے۔ آپ اپنے افسران کے ساتھ اہم معاملات پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھلے دل سے اور صاف گوئی کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ گھر کی سجاوٹ پر رقم خرچ کر سکتے ہیں، اور کہیں باہر جانے (تفریحی دورے) کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ آپ کو سرکاری معاملات سے متعلق فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔
اسد (Leo): پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن مذہبی سرگرمیوں میں گزرنے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی مقام کی زیارت کرنے کا بہترین موقع مل سکتا ہے۔ محتاط رہیں، کیونکہ اپنے کام میں غفلت برتنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے کام کی طرف بڑھنے سے پہلے، موجودہ کام کو مکمل کرنے پر توجہ دیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کاروبار میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے اہداف پورے کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کی صحت درمیانی رہے گی، مراقبہ کے ذریعے غیر ضروری ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔
سنبلہ (Virgo) : پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج کوئی نیا کام یا منصوبہ شروع نہ کریں۔ باہر کا کھانا کھانے سے آپ کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ میں چڑچڑاپن بڑھ سکتا ہے، لہذا بولتے وقت احتیاط برتیں۔ اہل خانہ کے ساتھ غلط فہمیاں یا تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا یا سمندر) کے قریب جانے سے گریز کریں۔ آبائی جائیداد سے متعلق معاملات میں محتاط رہیں، اور کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے یا غیر ضروری خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ اپنی محنت کا مناسب صلہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ اداسی محسوس کر سکتے ہیں۔ چھپے ہوئے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔
میزان (Libra): آج بروز پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے ساتویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ لذیذ کھانے، سیر و تفریح اور رومانوی تعلقات میں کامیابی کی بدولت آپ خوشی محسوس کریں گے۔ کہیں سفر کرنے کا امکان ہے۔ آپ تفریح یا کپڑوں جیسی اشیاء پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کو عزت یا احترام مل سکتا ہے۔ تاہم، آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کام وقت پر مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
عقرب (Scorpio): آج بروز پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے چھٹے گھر میں واقع ہوگا۔ آپ اپنا دن گھر پر سکون اور آرام سے گزاریں گے درحقیقت آپ اپنا زیادہ تر وقت آرام کرنے میں گزارنا پسند کر سکتے ہیں۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تروتازہ محسوس کریں گے، جس سے آپ کے کام میں جوش و خروش آئے گا۔ کاروبار میں، آپ اپنے عملے کی مدد سے بہت سے کام مکمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رہے گا۔ امکان ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے۔ صحت کے نقطہ نظر سے دن اچھا ہے، اگرچہ آپ کو باہر کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔
قوس (Sagittarius): آج بروز پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے پانچویں گھر میں واقع ہوگا۔ اگر آج آپ کو کسی خاص کام میں کامیابی نہ ملے تو مایوس نہ ہوں۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر تفویض کردہ کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بحث کرنے سے گریز کریں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم یا صحت کے بارے میں فکرمند ہو سکتے ہیں۔ آج سفر کرنے سے گریز کریں۔ اگر ممکن ہو تو، دن کا زیادہ تر حصہ خاموشی سے گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی گفتگو سے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ، خاندان کے افراد کے ساتھ بات چیت کرتے وقت پرسکون رویہ اختیار کریں۔
جدی (Capricorn) : آج بروز پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے چوتھے گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن چیلنجوں سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ آپ توانائی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کی جگہ پر اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بحث و تکرار یا بے معنی گفتگو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جو آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں عدم اطمینان کا احساس ہو سکتا ہے، اور بدنامی یا ساکھ متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے بہتر ہوگا کہ آج آرام کریں اور دوسروں کے ساتھ تنازعات سے گریز کریں۔ روحانیت کی طرف رجوع کرنے سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا۔
دلو (Aquarius): آج پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہے جو آپ کی اپنی برج سے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر خوشی محسوس کریں گے۔ جیسے جیسے پریشانی کے بادل چھٹیں گے، آپ کا جوش و خروش بڑھے گا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مل کر نئے کاموں کا آغاز کامیابی سے کر سکیں گے، اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزار کر لطف اندوز ہوں گے۔ ایک مختصر سفر کا امکان بھی ہے۔ دوستوں اور پیاروں سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی۔ اپنے پیشہ ورانہ میدان میں آپ نمایاں نتائج حاصل کریں گے، اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، انہیں اپنے اعلیٰ افسران کی جانب سے تعریف مل سکتی ہے۔
حوت (Pisces) : پیر 26 اکتوبر 2026 کو چاند برج حمل میں ہوگا، جو آپ کے اپنے برج سے دوسرا گھر ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج اپنے اخراجات کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور بولتے وقت محتاط رہیں، بصورتِ دیگر کسی کے ساتھ تنازعہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مالی لین دین کرتے وقت ہوشیار رہیں۔ آج آپ کی جسمانی اور ذہنی کیفیت درمیانی رہے گی۔ اپنے ذہن میں منفی خیالات نہ آنے دیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ آج اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ رقم بھی خرچ کرنی پڑے۔