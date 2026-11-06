6 نومبر 2026 کا زائچہ: دھن تیرس پر برج ثور کو فائدہ ہوگا، جانیے آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے؟
آجاس برج کے حامل افراد کو ایسے نتائج مل سکتے ہیں جو ان کی کوششوں کے مقابلے میں کم ہوں۔
Published : November 6, 2026 at 7:51 AM IST
حمل (Aries) – آج جمعہ 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ مالی اور پیشہ ورانہ نقطۂ نظر سے آج کا دن فائدہ مند ہے۔ آپ کے طویل مدتی منصوبے بارآور ثابت ہوں گے، اور آپ اپنے کاروبار کے لیے نئی حکمت عملیاں وضع کر سکیں گے۔ عوامی بھلائی کے لیے کی گئی کوششوں سے آپ کو اطمینان کا احساس ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ دوسروں کے ساتھ بہتر رابطے میں رہیں گے۔ آپ اپنے مخالفین پر قابو پا لیں گے۔ کام کی جگہ پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نمایاں فائدہ نظر نہ آئے، اور آپ کو اضافی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ رومانوی تعلقات کے حوالے سے، یہ دن کافی حد تک معمول کا رہے گا۔
ثور (Taurus) – آج جمعہ 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کی گئی محنت کے مقابلے میں کم صلہ ملے تاہم آپ عزم کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے۔ اپنے رویے اور گفتگو کے ذریعے آپ دوسروں کو متاثر کر سکیں گے اور ممکنہ طور پر ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ آپ کا نرم لہجہ نئے تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ فن اور ادب میں دلچسپی لیں گے، اور یہ تعلیمی پیش رفت کے لیے ایک سازگار وقت ہے۔ باہر کا کھانا کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے پیٹ سے متعلق تکالیف ہو سکتی ہیں۔
جوزا (Gemini) – آج جمعہ 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا ذہن نئے خیالات کی لہر سے بھرا رہے گا، اور ہو سکتا ہے آپ گہری سوچ میں ڈوبے رہیں۔ دوسروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث یا تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ آج آپ کافی حساس رہیں گے، اور آپ کو اپنی والدہ یا شریکِ حیات کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے۔ سفر کا امکان ہے۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا وغیرہ) سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ ذہنی اور جسمانی تھکن محسوس کر سکتے ہیں، اور کام کی جگہ پر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سرطان (Cancer) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن نئے کاموں کے آغاز یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اچھا ہے۔ دوستوں اور پیاروں سے مل کر آپ کو خوشی ملے گی۔ سفر کا امکان بھی موجود ہے۔ دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کسی عزیز کی صحبت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو مالی فائدہ ہوگا اور معاشرے میں عزت و احترام ملے گا۔ آپ کے مخالفین آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ آج کسی بھی قسم کی شراکت داری (پارٹنرشپ) کرنے سے گریز کریں۔
اسد (Leo) – چاند کی نقل و حرکت کے ساتھ، آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو یہ برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ کسی بھی معاملے میں، خاص طور پر دوپہر کے وقت، جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے فائدہ پہنچے گا۔ آپ کو دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور آپ کسی بھی مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے۔ آپ اپنے کاروبار یا پیشہ ورانہ زندگی میں منافع کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آج کچھ غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار رہیں؛ آپ اپنے بچوں کی ضروریات، جیسے کپڑوں یا زیورات وغیرہ پر بھی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔
سنبلہ (Virgo) – چاند کی نقل و حرکت کے ساتھ، آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو یہ برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ کی گفتگو میں موجود مٹھاس نئے تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور مختلف حالات میں فائدہ مند رہے گی۔ آپ کی سوچ مزید وسعت اختیار کرے گی۔ آپ کو کاروبار میں کامیابی ملے گی اور اچھا منافع حاصل ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر رہے گی۔ پیاروں اور دوستوں سے مل کر آپ کو خوشی ملے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے تحائف بھی ملیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی مزید مستحکم ہوگی، اور ممکن ہے کہ آپ کسی نئے رشتے کی شروعات بھی کریں۔
میزان (Libra) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند بارہویں گھر (house) میں ہوگا۔ آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بے لگام خیالات مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، اور حادثات کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اخراجات زیادہ رہیں گے۔ کاروبار میں، شدید غصہ تلخ جھگڑوں کو جنم دے سکتا ہے؛ شراکت داری (پارٹنرشپ) سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ کسی بھی قانونی یا عدالتی معاملے کو بہت احتیاط سے نمٹائیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ تنازعہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ روحانیت کی طرف رجوع کرنے سے ذہنی سکون مل سکتا ہے۔
عقرب (Scorpio) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ بلند حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ، آپ اپنے تمام کام کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ کاروبار میں آپ کی صلاحیتوں کو سراہا جائے گا، اور ملازمت کی جگہ پر آپ کے اعلیٰ افسران آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں گے، جس سے ترقی (پروموشن) کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور آپ کو ان سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت، آپ کچھ الجھن یا ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ کی صحت درمیانی رہے گی؛ باہر کا کھانا پینے سے گریز کرنا مناسب رہے گا۔
قوس (Sagittarius) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ دوسروں کی بھلائی کے جذبے سے سرشار ہو کر، آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بے تاب رہیں گے۔ کاروبار میں، آپ کوئی اہم کام مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں، تو آپ کو کسی میٹنگ کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے؛ آپ کے اعلیٰ افسران آپ سے خوش ہوں گے، اور ترقی (پروموشن) کا امکان ہے۔ آپ اپنے تمام کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔ آپ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ بھی اچھا وقت گزاریں گے۔
جدی (Capricorn) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج محتاط رہیں اور اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں؛ ایسا کرنے سے آپ کے بہت سے کام انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار رہیں۔ تاہم، دوپہر تک آپ کو کچھ سکون محسوس ہو سکتا ہے۔ کسی مذہبی مقام پر جانے کا امکان ہے۔ آپ کے مزاج میں غصہ اور جارحیت آ سکتی ہے، لہذا اپنی گفتگو میں تحمل سے کام لیں۔ دن کو صبر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔
برج دلو (Aquarius) – چاند کی حرکت میں تبدیلی کے ساتھ، آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو یہ برج سنبلہ میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے، چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ نامناسب کاموں اور منفی خیالات سے دور رہیں۔ حد سے زیادہ سوچ بچار ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ خاندان کے اندر تنازعات یا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے اخراجات مالی دباؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا سے دعا کرنا آپ کو سکون فراہم کرے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نئے اور ناپسندیدہ کام بھی سونپے جائیں۔
حوت (Pisces) – آج بروز جمعہ، 6 نومبر 2026 کو چاند اپنی موجودہ برج سے نکل کر برجِ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند ساتویں گھر میں موجود ہوگا۔ قسمت کی معاونت سے آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ اگر آپ کاروباری شراکت داری کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ ایک سازگار وقت ہے۔ کاروباری افراد کو آج مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ آپ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ قربت محسوس کریں گے۔ اپنی ازدواجی یا محبت بھری زندگی میں آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا اور کافی وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپ دوستوں اور پیاروں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کے درمیان محبت اور رومانس میں اضافہ ہوگا۔ عوامی حلقوں میں آپ کی ساکھ اور عزت و احترام میں اضافہ ہوگا۔