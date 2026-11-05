5 نومبر 2026 کا زائچہ: برج حمل کے لیے ایک سازگار دن جانیں کہ آپ کے مستقبل میں کیا چھپا ہے
آج اس برج کے حامل افراد خوشگوار موڈ میں رہیں گے۔ مخالفین کے ساتھ بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔
Published : November 5, 2026 at 7:22 AM IST
حمل (Aries) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہوگا، جو آپ کی کنڈلی کے پانچویں گھر میں واقع ہے۔ یہ دن ادب اور فنونِ لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیاروں سے ملاقات آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ دوپہر تک گھر میں پرسکون ماحول رہے گا۔ مخالفین کے ساتھ آپ کی بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں، تو اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ تنازعات میں پڑنے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت خاموش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن میں منفی خیالات نہ آنے دیں۔ آپ کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ثور (Taurus) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہوگا، جو آپ کی کنڈلی کے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آج جائیداد یا مستقل اثاثوں سے متعلق معاملات کو ملتوی کر دیں۔ منفی خیالات سے دور رہیں۔ دوپہر تک آپ کی جسمانی اور ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ طلباء کے لیے یہ وقت سازگار ہے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا۔ آج آپ مذہبی سرگرمیوں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق خوشگوار رہے گا۔ اپنے کام کی جگہ پر، صرف اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں۔
جوزا (Gemini) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہوگا، جو آپ کی کنڈلی کے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ کسی اہم کام میں کامیابی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، اور آپ اپنے مخالفین پر بھی قابو پا لیں گے۔ تاہم، دوپہر تک گھر میں کشیدگی یا تنازعہ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ منفی خیالات آپ کو مایوسی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آج قسمت آپ کا ساتھ دے گی، اور آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار میں فائدہ ملنے کی توقع ہے۔
سرطان (Cancer) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہوگا، جو آپ کی کنڈلی کے دوسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ کچھ الجھن یا کشمکش محسوس کر سکتے ہیں، اور کسی خاص کام کے حوالے سے آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کے منصوبہ بند کاموں میں کامیابی محدود رہ سکتی ہے۔ دن کا آخری حصہ زیادہ مثبت رہے گا؛ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا کسی کے ساتھ جذباتی لگاؤ قائم ہوگا۔ آپ کی ذہنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
اسد (Leo) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، چاند برج اسد میں ہوگا جو آپ کے پہلے گھر میں واقع ہے۔ آج آپ خود اعتمادی سے بھرپور ہوں گے۔ آپ ہر کام کو پختہ عزم کے ساتھ انجام دیں گے، جس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کو غصے کا احساس ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ زیادہ تر حالات میں خاموش رہیں۔ آپ کو سرکاری امور سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور آپ کو اپنے خاندان کی حمایت حاصل ہوگی۔ آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے بڑھ سکتے ہیں۔
سنبلہ (Virgo) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، چاند برج اسد میں ہوگا جو آپ کے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کافی جذباتی محسوس کر سکتے ہیں؛ خیال رکھیں کہ جذباتی کیفیت میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ دوپہر کے بعد آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، اور معاشرے میں آپ کی ساکھ بہتر ہوگی۔ تاہم، اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کریں۔
میزان (Libra) - جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، برج اسد میں موجود چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، جن میں کاروباری فوائد بھی شامل ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ دوپہر کے بعد، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ کسی بھی معاملے میں ضرورت سے زیادہ جذباتی نہ ہوں؛ اگر آپ کو کوئی الجھن ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ قانونی معاملات میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
عقرب (Scorpio) - جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، برج اسد میں موجود چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ بلند حوصلے اور خود اعتمادی کے ساتھ، آپ اپنے تمام کام کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ کاروبار میں آپ کی صلاحیتوں کو سراہا جائے گا، اور ملازمت کی جگہ پر آپ کے اعلیٰ افسران آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں گے—یہاں تک کہ آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اپنے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور آپ کو ان سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوپہر کے بعد آپ کچھ الجھن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔
قوس (Sagittarius) - جمعرات 5 نومبر 2026 کو، برج اسد میں موجود چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا رجحان روحانیت کی طرف رہے گا اور آپ کو کسی مذہبی یا بابرکت تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا رویہ قابلِ تعریف ہوگا، تاہم، کسی بھی غلط کام سے دور رہیں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ دن کا آخری حصہ انتہائی کامیاب رہے گا، جس میں آپ کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کی تعریف کریں گے، اور آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار رہے گی۔
جدی (Capricorn) - جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، برج اسد میں موجود چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج احتیاط سے کام لیں اور اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں مثبت سوچ رکھنے سے آپ بہت سے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار رہیں۔ دوپہر کے بعد آپ سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مذہبی مقام کا دورہ بھی کر سکتے ہیں؛ غصے اور جارحیت سے گریز کریں، اور اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔
دلو (Aquarius) - جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، برج اسد میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج ازدواجی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات تنازعات کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو دنیاوی معاملات پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانونی یا عدالتی نوعیت کے معاملات میں محتاط رہیں۔ کسی سماجی تقریب کے دوران آپ کی کسی کے ساتھ بحث بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی نئے کام یا منصوبے کا آغاز کرنے سے گریز کریں۔ آپ جسمانی توانائی میں کمی اور ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ روحانیت آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد دے گی۔
حوت (Pisces) – جمعرات، 5 نومبر 2026 کو، برج اسد (Leo) میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آپ کا ذہن کچھ خدشات یا پریشانیوں میں الجھا رہ سکتا ہے۔ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور دفتر میں آپ کے ساتھی شاید زیادہ تعاون نہ کریں۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان میں امن و سکون برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور کاروباری شراکت داری کرتے وقت محتاط رہیں۔ اپنی گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ آپ کو کام یا کاروباری ملاقاتوں کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔