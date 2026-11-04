چار نومبر 2026 کا زائچہ: برج حوت آج غصہ کرنے سے گریز کریں؛ آپ کو اپنی ملازمت میں فوائد حاصل ہوں گے
آج اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کو کامیابی ملے گی۔ خاندان میں خوشی، سکون اور مسرت کا ماحول ہوگا۔
Published : November 4, 2026 at 7:46 AM IST
حمل (Aries) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ آپ سارا دن تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کی کی گئی محنت کے تناسب سے کم ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ کام میں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کے خاندان کی طرف توجہ کم ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ کسی بھی طے شدہ تفریحی پروگرام یا باہر جانے کے منصوبے کو ملتوی کر دیں۔ پیٹ سے متعلق مسائل آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ضد سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں آج کے نتائج ملے جلے (معتدل) رہیں گے۔
ثور (Taurus) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھا گھر ہے۔ آج آپ پختہ عزم اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنے تمام کام مکمل کر سکیں گے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے فائدہ مل سکتا ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کے بچوں سے متعلق اخراجات یا سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ فنکار اور کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں گے۔ آپ کو حکومتی سطح سے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آج آپ کو کوئی نیا کام سونپا جا سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت، آپ اچانک کسی بات پر بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی مجموعی صحت درمیانی (معتدل) رہے گی۔
جوزا (Gemini) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کے برج سے تیسرا گھر ہے۔ آج صبح آپ چڑچڑاپن یا غصہ محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کو کچھ بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری اخراجات کا امکان ہے۔ طلباء کو شاید وہ نتائج نہ ملیں جن کی انہیں توقع تھی۔ دوپہر کے وقت، آپ کی ملاقات کسی قریبی دوست سے ہو سکتی ہے، اور آپ کو کچھ مالی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ کو خوش قسمتی کے مواقع ملیں گے، اور اپنے کام میں کامیابی آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کر سکتی ہے۔
سرطان (Cancer) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کے برج سے دوسرا گھر ہے۔ آج کا دن خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور ہوگا۔ آپ کافی حساس محسوس کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کی پریشانیاں جلد ہی ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ پیاروں اور دوستوں سے ملاقات ایک خوشگوار تجربہ ہوگا؛ تاہم، اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔ شام کے وقت، منفی خیالات آپ کو کچھ پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ آج کا دن کاروباری افراد کے لیے اچھا ہے۔
اسد (Leo) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں واقع ہوگا۔ آج اپنی گفتگو میں احتیاط سے کام لیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ کوئی تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اخراجات آمدنی سے بڑھنے کا امکان ہے۔ آپ کا دن کچھ الجھن اور کشمکش میں گزر سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دوپہر کے بعد کا وقت آپ کے لیے سازگار رہے گا؛ آپ کچھ نئے کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سہ پہر میں آپ کی دوستوں سے ملاقات ہوگی، اور کسی قسم کے مالی فائدے کا بھی امکان ہے۔
سنبلہ (Virgo) بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کو مختلف ذرائع سے بشمول کاروبار فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو دوستوں کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، اگرچہ آپ ان پر کچھ رقم خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی مختصر سفر کا امکان ہے۔ سہ پہر کے وقت آپ کا ذہن کچھ بے چین رہ سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے تنازعات کا خطرہ بھی موجود ہے۔ آپ کی صحت کچھ غیر مستحکم رہ سکتی ہے۔
میزان (Libra) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی مبارک اور سازگار ہے۔ آپ کا رجحان مذہبی سرگرمیوں کی طرف رہے گا اور آپ کسی مندر یا عبادت گاہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں میں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے اعلیٰ افسران کی جانب سے حوصلہ افزائی ملے گی؛ ترقی کا امکان ہے، اور آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے پیاروں اور دوستوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ کسی سفر یا تفریحی دورے کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے۔ شادی کے قابل افراد کے لیے، رشتہ طے پا سکتا ہے یا شادی کی کوئی تجویز سامنے آ سکتی ہے۔
عقرب (Scorpio) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے سازگار ہے۔ آپ اپنے نئے کاموں کے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ کاروبار میں آپ کو منافع مل سکتا ہے، اور شراکت داری پر مبنی منصوبے کامیاب رہیں گے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے بھی مالی فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ آپ اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ آج کا دن رومانوی تعلقات کے لیے بھی مثبت اور خوشگوار ثابت ہوگا۔
قوس (Sagittarius) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کی صحت کچھ کمزور رہ سکتی ہے آپ جسمانی طور پر سستی اور کچھ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں آپ کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ منفی خیالات سے بچنے کی کوشش کریں اور کوئی بھی نیا کام شروع کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ اعلیٰ افسران کے ساتھ اختلاف یا تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے؛ بہتر یہی ہوگا کہ زیادہ تر خاموشی اختیار کریں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوشگوار شام گزاریں گے۔ آپ کی ازدواجی یا رومانوی زندگی کامیاب رہے گی۔
جدی (Capricorn) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن دوستوں کے ساتھ خوشیوں بھرا گزرنے والا ہے۔ آپ تفریح کے مختلف ذرائع سے لطف اندوز ہوں گے۔ شراکت داریاں (پارٹنرشپس) فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کسی خوشگوار سفر کا امکان ہے۔ کاروبار میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا؛ تاہم، دوپہر کے بعد آپ کو اہم کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو سکتی ہے اور گھر والوں کے ساتھ کسی بات پر اختلاف یا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔
دلو (Aquarius) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو، چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کی برج سے ساتواں گھر بنتا ہے۔ یہ دن مکمل طور پر مبارک اور نتیجہ خیز ہے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ایک سازگار دن ہوگا۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں گے۔ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ آپ کو والدین کی دعائیں حاصل ہوں گی اور گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت رجحان رہے گا اور آج آپ کی کسی نئے شخص سے شناسائی یا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔
حوت (Pisces) آج بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کی برج سے چھٹا گھر بنتا ہے۔ آپ کے کام آپ کے ذہنی عزم اور خود اعتمادی کی بدولت کامیاب ہوں گے۔ خاندان میں خوشی، سکون اور مسرت کا ماحول رہے گا۔ محتاط رہیں کہ غصے کی وجہ سے آپ کی گفتگو یا رویے میں سختی نہ آ جائے۔ کام کی جگہ پر آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور آپ اپنے مخالفین پر غالب آئیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت میں بہتری آئے گی، اور مجموعی طور پر آپ کی اپنی صحت بھی اچھی رہے گی۔ کاروباری افراد کو شاید کوئی نمایاں منافع حاصل نہ ہو۔حمل (Aries) – بدھ 4 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ آپ سارا دن تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کی کی گئی محنت کے تناسب سے کم ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ کام میں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کے خاندان کی طرف توجہ کم ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ کسی بھی طے شدہ تفریحی پروگرام یا باہر جانے کے منصوبے کو ملتوی کر دیں۔ پیٹ سے متعلق مسائل آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ضد سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں آج کے نتائج ملے جلے (معتدل) رہیں گے۔