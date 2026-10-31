31 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برج قوس کے افراد کو اپنے ساتھی سے فائدہ پہنچے گا،جانیں آپکا ستارہ آج کیا کہتا ہے

31 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برج قوس کے افراد کو اپنے ساتھی سے فائدہ پہنچے گا،جانیں آپکا ستارہ آج کیا کہتا ہے
آج اس برج والوں کی صحت اچھی ہے؛ آپ کسی بھی معاملے کا مؤثر طریقے سے جائزہ لینے کے قابل ہوں گے۔
Published : October 31, 2026 at 7:26 AM IST
حمل (Aries) – ہفتہ 31 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ خیالات کی تیز آمد آپ کو تذبذب میں مبتلا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مسابقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ ان چیلنجوں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نئے کاموں کو شروع کرنے کے لیے پرجوش محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے منصوبوں کا آغاز بھی کریں۔ آپ کو کسی میٹنگ کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تحریر سے متعلق کاموں کے لیے یہ ایک سازگار دن ہے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ وقت فائدہ مند ہے۔
ثور (Taurus) – ہفتہ 31 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے دوسرے گھر میں واقع ہے۔ ذہنی تذبذب کی وجہ سے ٹھوس فیصلے کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو دستیاب مواقع سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا شرمیلا یا محتاط رویہ کچھ نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ مصنفین، دستکاروں اور فنکاروں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا، اور آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر ڈالیں گے۔ آپ کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے تاہم، کسی نئے منصوبے کا آغاز کرنے کے لیے یہ دن مناسب نہیں ہے۔
جوزا (Gemini) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں واقع ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی اور خوشی محسوس کریں گے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد سے گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا۔ آپ عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور خوبصورت لباس یا زیورات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا دن مالی فوائد کا ہے، اور آپ کو دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے تحائف مل سکتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں سکون، خوشی اور قربت کا احساس رہے گا۔ منفی خیالات کو اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں۔ طلباء کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے۔
سرطان (Cancer) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کو جسمانی یا ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اندرونی الجھن کی کیفیت آپ کے لیے فیصلے کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اختلافات اداسی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ تنازعات سے گریز کریں، کیونکہ اس میں مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔
اسد (Leo) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کو کاروبار میں منافع ہوگا اور آپ کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ آپ عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا امکان ہے۔ دوست آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کو اپنی اولاد کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوگی۔ آپ کو بزرگوں کی حمایت حاصل ہوگی اور خوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ وقت خوشی کا باعث ہوگا۔ نئی اشیاء کی خریداری کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملے گی۔
سنبلہ (Virgo) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہے۔ آپ نئے منصوبوں کے لیے اپنی حکمت عملیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ کاروبار یا ملازمت سے وابستہ افراد کو فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حکام آپ سے خوش رہیں گے، اور کسی اعلیٰ عہدے کے حصول کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ کاروباری معاملات کے سلسلے میں کسی مختصر سفر کا امکان ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی۔
میزان (Libra) - ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کی ملاقات ادب سے دلچسپی رکھنے والے دانشور افراد سے ہو سکتی ہے۔ آپ کسی نئے کام یا منصوبے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کسی طویل سفر یا زیارت کا امکان ہے۔ آپ بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں یا دوستوں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں؛ تاہم، منفی خیالات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔
عقرب (Scorpio) - ہفتہ 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کو پیٹ درد، دمہ یا کھانسی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؛ براہ کرم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ طبیعت کی ناسازی بے چینی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے غصے یا مزاج پر قابو رکھنا ضروری ہے۔ کام کی جگہ پر سخت ضوابط یا سرکاری حکام کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ آج پانی کے ذخائر (جیسے دریا، تالاب یا سمندر) کے قریب جانے سے گریز کرنا مناسب رہے گا۔ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں، کسی بھی قسم کی منفی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔
قوس (Sagittarius) - ہفتہ 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے ساتویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن آپ کی صحت کے لیے سازگار ہے۔ آپ معاملات کا مؤثر طریقے سے جائزہ لینے کے قابل ہوں گے۔ سفر، تفریح، دوستوں سے ملاقات، لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونا اور خوشگوار اشیاء کی خریداری آپ کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو شراکت داری پر مبنی کاموں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے شریکِ حیات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، اور آپ کی ساکھ یا سماجی حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ محتاط رہیں، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے کام نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
جدی (Capricorn) - ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹے گھر میں واقع ہے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور آج کا دن مالی اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اپنے مالی معاملات کو کامیابی سے سنبھال سکیں گے۔ آپ کے خاندان میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی کارکنوں اور ماتحتوں کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کو اپنے ننھیال (مادری رشتہ داروں) کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ مخالفین کو شکست ہوگی۔ قانونی معاملات میں احتیاط برتیں۔
دلو (Aquarius) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچویں گھر میں واقع ہے۔ اپنی صحت اور اولاد سے متعلق خدشات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذہنی کیفیت میں تبدیلی آپ کو ذہنی طور پر کمزور یا حساس بنا سکتی ہے۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے یہ دن مناسب نہیں ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے؛ کام آپ کو بوجھ محسوس ہوگا، اور آپ اپنا زیادہ تر وقت آرام کرنے میں گزارنا پسند کریں گے۔ آج کسی بھی قسم کے سفر کو ملتوی کر دینا ہی بہتر ہے۔ منفی سوچ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
حوت (Pisces) – ہفتہ، 31 اکتوبر 2026: آج چاند برجِ جوزا میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی، دونوں اعتبار سے بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ تنازعات کا امکان ہے، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے۔ اگر کام ادھورے رہ جائیں تو آپ کا جوش و خروش کم ہو سکتا ہے۔ نیند کی کمی آپ کو طبیعت کی ناسازی کا احساس دلا سکتی ہے۔ آج پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا یا سمندر وغیرہ) سے دور رہنا ہی مناسب ہے۔ رہائش، گاڑیوں یا دیگر جائیداد سے متعلق معاملات پر بھی تشویش پیدا ہو سکتی ہے۔