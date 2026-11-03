تین نومبر 2026 کا زائچہ: برج دلو کے تحت پیدا ہونے والوں کے لیے منگل کا دن خوشگوار رہے گا
آج اس برج کے حامل افراد کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ ایک بے فکر رویہ آپ کو تروتازہ رکھے گا۔
Published : November 3, 2026 at 7:26 AM IST
حمل (Aries) – آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ اپنے آتشیں مزاج اور ضدی رویے پر قابو رکھیں۔ سخت محنت کے باوجود کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی صحت بھی کمزور رہ سکتی ہے۔ سفر کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کچھ تشویش ہو سکتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کیے گئے کاموں سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری امور میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کام کی جگہ پر آج کا دن شاید زیادہ کامیاب نہ رہے۔
ثور (Taurus) – آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کریں گے اور آپ کا حوصلہ اور خود اعتمادی بلند رہے گی۔ آپ کو اپنے والد کی جانب کے رشتہ داروں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھ سکیں گے۔ سرکاری کاموں میں آپ کو کامیابی یا فائدہ حاصل ہوگا۔ بچوں پر اخراجات ہو سکتے ہیں۔ فنکاروں اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ آج جائیداد سے متعلق کسی بھی لین دین سے گریز کریں اور بڑی سرمایہ کاری کے منصوبے بنانے سے باز رہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنا رویہ پرسکون رکھیں۔
جوزا (Gemini) – آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر (خانے) میں ہوگا۔ دن کے آغاز سے ہی آپ خود کو تروتازہ اور توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ خوش قسمتی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ خیالات کی تیزی سے تبدیلی آپ کو کچھ الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ آپ نئے منصوبوں کا آغاز کر سکیں گے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ مالی فائدہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے، اور کاروباری افراد کے لیے بھی یہ دن سازگار ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ وقت فائدہ مند ہے۔
سرطان (Cancer) – آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ مایوسی یا ناامیدی محسوس کر سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافِ رائے یا کشیدگی کا امکان ہے۔ آپ کی انا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ عدم اطمینان کا احساس آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی بھی نامناسب کام میں ملوث ہونے سے گریز کریں۔ کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور باہر کے کھانے پینے کے معاملے میں محتاط رہیں۔
اسد (Leo) – چاند کی حرکت کے ساتھ، آج بروز منگل، 3 نومبر 2026 کو یہ برج اسد میں داخل ہوگا۔ چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ خود اعتمادی اور فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اپنے کاموں میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کی سماجی حیثیت اور ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ تاہم، آپ کی گفتگو یا رویے میں جارحیت آ سکتی ہے، اور آپ کی انا کا ٹکراؤ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے والد یا بزرگوں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ صحت کو نظر انداز کرنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی۔ سرکاری امور جلد مکمل ہوں گے، اور آپ کو اپنے پیشہ ورانہ ماحول میں فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ طلباء کے لیے یہ ایک اوسط دن ہے شروع میں آپ کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
سنبلہ (Virgo) – چاند کی حرکت کے ساتھ، آج بروز منگل، 3 نومبر 2026 کو یہ برج اسد میں داخل ہوگا۔ چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی بے چینی میں اضافے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آنکھوں میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں یا کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جارحانہ گفتگو اور انا کا ٹکراؤ دوسروں کے ساتھ بحث یا تنازعے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات میں محتاط رہیں۔ آج صرف اپنے کاموں پر توجہ دیں۔ بہتر ہوگا کہ قانونی یا عدالتی نوعیت کے معاملات کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے۔
میزان (Libra) - آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھر (house) میں ہوگا۔ آج آپ خود کو صحت مند اور خوش باش محسوس کریں گے۔ آپ دوستوں سے ملاقات کر سکتے ہیں یا کسی خوشگوار مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی میں خوشی اور سکون رہے گا۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور آپ ازدواجی زندگی کی بھرپور خوشیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے، شادی کا پیغام آنے یا رشتہ طے پانے کا امکان ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی اور مثبت شروعات ہوگی۔
عقرب (Scorpio) - آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کے تمام کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کی گھریلو زندگی میں خوشی رہے گی، اور آپ کی ساکھ اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنی ملازمت یا کاروبار میں ترقی کریں گے، اور آپ کو اپنے سے اعلیٰ عہدے داروں اور بزرگوں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کو مالی فائدہ ہوگا؛ مثال کے طور پر، کاروباری افراد کو وہ رقم واپس مل سکتی ہے جو پہلے ادھار دی گئی تھی۔ آپ اپنے بچوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آپ کی جسمانی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کو دوستوں اور پیاروں سے فائدہ پہنچے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں، اگرچہ سہ پہر کے بعد آپ کچھ بے چینی یا پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔
قوس (Sagittarius) - آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ آپ کسی بات پر اندرونی پچھتاوا یا افسوس محسوس کر سکتے ہیں؛ اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کریں اور خاندان کے افراد کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ سہ پہر تک، آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت میں بہتری آنے کا امکان ہے، اور خاندانی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی مذہبی مقام کا دورہ کر سکتے ہیں، اور روحانی سرگرمیوں میں مشغول ہونے یا یادِ الٰہی سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا۔
جدی (Capricorn) - آج منگل 3 نومبر 2026 کو چاند برج اسد میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ منفی خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ شریکِ حیات یا ساتھیوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے۔ اچانک کسی سفر کا موقع بن سکتا ہے جس میں کافی اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی نیا رشتہ یا تعلق شروع کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ اس میں غفلت برتنے سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انتظامی امور میں آپ کی مہارت نمایاں رہے گی، اور آپ کو غیر متوقع مالی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔
دلو (Aquarius) – آج، منگل 3 نومبر 2026 کو چاند کے برج اسد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی، یہ آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ کا دن خوشگوار گزرے گا اور آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ایک بے فکر رویہ آپ کو تروتازہ رکھے گا۔ نئے لوگوں سے ملاقات یا کسی رومانوی دلچسپی کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، اور عوامی حلقوں میں آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ عمدہ کھانے، نئے کپڑوں اور سواری (گاڑی) جیسی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شراکت داریوں کے ذریعے بھی فائدہ حاصل ہونے کے قوی امکانات ہیں۔
حوت (Pisces) – آج، منگل 3 نومبر 2026 کو چاند کے برج اسد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی، یہ آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ گھر میں پرسکون اور خوشگوار ماحول آپ پر مثبت اثر ڈالے گا۔ آپ کو اپنے غصے اور اپنی گفتگو پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کوئی نیا رشتہ شروع کریں، تاہم محتاط رہیں کہ حد سے زیادہ جوش و خروش میں آ کر آپ اپنے کام کو خطرے میں نہ ڈال بیٹھیں۔ آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی منصوبے ترتیب دے سکتے ہیں۔