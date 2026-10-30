30 اکتوبر 2026 کا زائچہ: برج عقرب والے افراد آج اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں اور حادثات سے بچیں
اس برج کے حامل افراد کو آج احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہتر یہی ہوگا کہ کسی بھی اہم کام کو ہاتھ میں لینے سےگریزکریں۔
Published : October 30, 2026 at 7:27 AM IST
حمل : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن سازگار اور نتیجہ خیز رہے گا۔ آپ کے خیالات میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں فیصلوں تک پہنچنے میں مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے کاروبار یا ملازمت سے متعلق کسی میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں؛ کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ لکھنے لکھانے کے کاموں کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ کسی کے ساتھ بھی تنازعات میں پڑنے سے گریز کریں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوشگوار شام گزار سکتے ہیں، اور شریکِ حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ صحت کے حوالے سے یہ وقت فائدہ مند ہے۔
ثور : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ ذہنی تذبذب یا کمزوری کی کیفیت کی وجہ سے آپ کچھ مواقع گنوا سکتے ہیں۔ آج کوئی نیا کام شروع کرنا مناسب نہیں ہے۔ گفتگو کے دوران لاپرواہی سے کہے گئے الفاظ دوسروں کے ساتھ تنازعات کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اور آپ کام کی جگہ پر اپنے اہداف آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ تاہم، اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں۔
جوزا : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ دن کے آغاز سے ہی آپ خود کو توانا اور تروتازہ محسوس کریں گے۔ آپ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مالی فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کو تحائف بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ ایک دیرینہ پریشانی کے حل ہو جانے سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ اپنے کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔
سرطان : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذہنی الجھن کی کیفیت کے باعث، مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ نہ کریں۔ دوسروں کے ساتھ تنازعات یا جھگڑے ہونے کا امکان ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنے سے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے یا مالی نقصان کا خطرہ ہے؛ لہذا، صبر سے کام لیں اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کریں۔ صحت کے حوالے سے یہ وقت درمیانہ ہے۔
اسد : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو مختلف فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تاہم فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت کی وجہ سے آپ کچھ مواقع گنوا بھی سکتے ہیں۔ آپ کو دوستوں اور بزرگوں سے فائدہ پہنچے گا۔ ملازمت یا کاروبار میں ترقی اور آمدنی میں اضافے کا امکان ہے۔ آپ اپنے شریکِ حیات کے مزید قریب محسوس کریں گے، اور آپ کو خاندان کے افراد کی جانب سے بھی تعاون یا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔
سنبلہ: جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے یہ انتہائی سازگار وقت ہے۔ کاروبار میں منافع حاصل ہونے کے بھی قوی امکانات ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے والد کی جانب سے فائدہ حاصل ہوگا۔ خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا، اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی۔ سرکاری امور کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ ایک اچھا دن ہوگا۔
میزان : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ پیشہ ورانہ میدان میں فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے؛ آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار میں ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ کسی طویل سفر یا مذہبی مقام کے دورے کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ آپ لکھنے لکھانے کے کاموں اور علمی و فکری سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ بیرونِ ملک مقیم دوستوں یا پیاروں سے خبر ملنے پر آپ کو خوشی ہوگی۔ دوپہر کے وقت آپ کو جسمانی بے چینی یا تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے کام کی رفتار سست پڑ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے شریکِ حیات کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں عدم اطمینان کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔
عقرب : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند آٹھویں میں ہوگا۔ مشورہ ہے کہ آج احتیاط سے کام لیں اور کسی بھی اہم ذمہ داری یا کام کو اپنے ذمے لینے سے گریز کریں۔ مزاج میں تلخی یا نامناسب رویہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت پر کھانا نہ مل سکے۔ آپ کو کسی بھی غیر مناسب یا غیر قانونی سرگرمی سے دور رہنا چاہیے۔ حادثات کا بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ خوف یا گھبراہٹ محسوس کریں تو ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے مراقبہ کریں؛ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کا ذہن پرسکون رہے گا۔
قوس : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ لذیذ کھانوں، سفر اور سماجی تقریبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کے پاس تفریح کے بھرپور مواقع ہوں گے۔ آپ دوستوں کی جانب ایک خاص کشش محسوس کر سکتے ہیں، اور کسی عزیز سے ملاقات ایک خوشگوار تجربہ ہوگا۔ آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار رہے گی۔ آج کوئی نیا رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں عزت و احترام ملے گا اور آپ منطقی و فکری خیالات کے تبادلے میں مصروف رہیں گے۔ کاروباری شراکت داریاں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ صحت کے لحاظ سے یہ ایک بہترین وقت ہے۔
جدی : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کاروبار اور مالی منصوبہ بندی کے لیے سازگار ہے۔ آپ کے کیریئر میں ترقی ہو سکتی ہے، اور آپ کو اپنے کام کی جگہ پر نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ مالی معاملات کو مؤثر طریقے سے نمٹایا جائے گا۔ درآمد و برآمد کے کاروبار سے وابستہ افراد کو منافع ملنے کا امکان ہے۔ آپ کے خاندان میں پرسکون اور خوشگوار ماحول رہے گا، اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ قانونی معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کے مخالفین آپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگرچہ مجموعی طور پر آپ کی صحت اچھی رہے گی، پھر بھی آپ کو کسی قسم کی لاپرواہی سے گریز کرنا چاہیے۔
دلو : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی قسم کی تشویش یا بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ خیالات کی تیزی سے تبدیلی آپ کو تذبذب میں ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بچوں سے متعلق خدشات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اور آپ کو معدے سے متعلق کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی کام میں ناکامی مایوسی کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ کو غیر متوقع اخراجات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دن ادبی سرگرمیوں کے لیے اچھا ہے۔ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اضافی کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان کی کمی ہو سکتی ہے۔
برج حوت : جمعہ 30 اکتوبر 2026 کو، چاند برجِ جوزا میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاندان میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ آپ کچھ معاملات میں ذہنی طور پر بے چین یا الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مالی نقصان کا خطرہ ہے، اور آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جائیداد سے متعلق دستاویزات تیار کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ، اپنے شریکِ حیات کے ساتھ معاملات میں کسی بھی قسم کی غفلت سے گریز کریں۔