ستائیس اکتوبر 2026 کا زائچہ: برج اسد کے حامل افراد کو آج اچھی خبر ملے گی؛ غصے سے گریز کریں
برج اسد الوں کے لیے آج کا دن درمیانی درجے کے نتائج کا حامل رہے گا۔ آپ ان کاموں میں اضافی کوشش صرف کریں گے۔
Published : October 27, 2026 at 7:49 AM IST
حمل (Aries) منگل 27 اکتوبر آپ کے برج کے لیے، چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنے تمام کاموں کو استحکام کے ساتھ انجام دیں گے، جس سے آپ کا جوش و خروش بلند رہے گا۔ آپ کو کام کے نئے مواقع مل سکتے ہیں اور کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبوں میں پیش رفت ہوگی۔ مالی فوائد کے امکانات ہیں۔ آپ کے خاندان میں خوشی اور مسرت کا ماحول رہے گا، اور شریکِ حیات کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد خوشی کا باعث بنے گی، اور آپ کو اپنی والدہ کی جانب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ سارا دن توانائی سے بھرپور اور تروتازہ محسوس کریں گے۔
ثور (Taurus) منگل 27 ۔ آپ کے برج کے لیے چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے ملے جلے نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ کو کچھ خدشات یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کی جسمانی صحت بھی شاید بہترین نہ ہو, اس لیے آرام کرنا مناسب رہے گا۔ پیاروں یا رشتہ داروں کے ساتھ تنازعات کا امکان ہے۔ آپ کے بہت سے کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ محتاط رہیں، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے کام نقصان یا کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اخراجات بھی معمول سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کوششوں کا وہ صلہ نہیں مل سکتا جس کی آپ کو توقع تھی، اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
جوزا (Gemini) منگل 27 اکتوبر 2026 کو ۔ آپ کے برج کے لیے، چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو سماجی، مالی اور خاندانی معاملات میں فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی ساکھ اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو دوستوں سے فائدہ پہنچے گا، اگرچہ آپ ان پر کچھ رقم خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی خوشگوار مقام کا سفر آپ کے دن کو خوشی اور جوش و خروش سے بھر دے گا۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے جیون ساتھی کی تلاش کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ شریکِ حیات اور بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
سرطان (Cancer) منگل 27 آپ کے برج کے لیے، چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی ملازمت یا کاروبار میں، اعلیٰ حکام کی جانب سے ملنے والی حوصلہ افزائی آپ کے جوش و جذبے میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ تنخواہ میں اضافے یا ترقی (پروموشن) کا امکان ہے۔ آپ اپنی والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قربت محسوس کریں گے۔ اپنی ساکھ اور عزتِ نفس میں اضافے کے باعث آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ سرکاری امور کے حوالے سے حالات سازگار رہیں گے۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ یہ وقت طلباء کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
اسد (Leo) منگل 27 اکتوبر ۔ آپ کے برج کے لیے، چاند نویں میں ہوگا۔ آج کے نتائج ملے جلے رہیں گے۔ آپ کو ان کاموں میں اضافی کوشش کرنی پڑے گی جن کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ آپ کا رویہ منصفانہ اور درست رہے گا۔ آج آپ مذہبی اور نیک کاموں میں مصروف رہیں گے۔ آپ کو غصے کی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا احتیاط برتیں۔ آپ کو بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں کی جانب سے کوئی خبر موصول ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں یا کاروباری معاملات سے متعلق خدشات کی وجہ سے بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔
سنبلہ (Virgo) منگل 27 اکتوبر 2026 آپ کے برج کے لیے، چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن نئے کام شروع کرنے کے لیے اچھا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر باہر کے کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کریں۔ آج آپ کو غصے کی شدت کا سامنا ہو سکتا ہے؛ لہذا دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت بہت محتاط رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی گفتگو میں غصے کی جھلک نہ آئے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا تنازعہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا وغیرہ) سے دور رہیں۔ آج آپ کے اخراجات بڑھنے کا امکان ہے۔ ایسے کسی بھی کام سے گریز کریں جو اصولوں یا قانون کے خلاف ہو۔ اپنی صحت کا بخوبی خیال رکھیں۔
میزان (Libra)منگل 27 اکتوبر 2026 کو آپ کے برج کے لیے، چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن تفریح اور لطف اندوزی میں گزرے گا۔ آپ کسی نئے شخص کی طرف کشش محسوس کر سکتے ہیں، اور ان کی صحبت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، تو دوستوں اور پیاروں کی موجودگی آپ کی خوشی کو دوگنا کر دے گی۔ آپ کو نئے کپڑے یا زیورات خریدنے، یا تیار ہو کر باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تروتازہ اور توانا محسوس کریں گے۔ آپ کی عوامی ساکھ اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ عمدہ کھانوں اور ازدواجی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ کاروبار میں بھی منافع کا امکان ہے۔
عقرب (Scorpio) منگل 27 اکتوبر آپ کے برج کے لیے، چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا، جس سے آپ کو راحت ملے گی۔ جسمانی اور ذہنی تازگی کی بدولت، آپ اپنے کام کے حوالے سے پرجوش رہیں گے۔ آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا، اور زیر التوا کام مکمل ہو جائیں گے۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے، اس لیے اگر کچھ چھوٹے موٹے اخراجات بھی ہو جائیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ کسی پرانے تنازعے کا حل نکلنا آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ کی صحت درمیانی (معمول کے مطابق) رہے گی۔
قوس (Sagittarius)منگل 27 آپ کے برج کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج سفر کرنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ کام میں کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کا مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار سے بچیں؛ خاموش رہنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معدے سے متعلق کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ تنازعات یا بحث و مباحثے مزید مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی؛ دن کا آخری حصہ رومانس اور مالی فوائد کے لیے سازگار رہے گا۔
جدی (Capricorn) منگل 27 آپ کے برج کے لیے، چاند چوتھے گھر (خانہ) میں ہوگا۔ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں؛ مایوسی کا شکار ہونا صرف منفی سوچ کو دعوت دے گا۔ خاندانی تنازعات آپ کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اور شریکِ حیات کے ساتھ بھی اختلافات کا امکان ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ عوامی زندگی میں، آپ کو ناکامیوں یا ساکھ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مناسب نیند نہ ملنے سے آپ کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، جس سے آپ خود کو نڈھال اور توانائی سے خالی محسوس کریں گے۔ دوستوں کی وجہ سے نقصان اٹھانے کا بھی خدشہ ہے۔ اپنے کام کی جگہ پر، بہتر یہی ہے کہ صرف اپنے کاموں پر توجہ مرکوز رکھیں۔
دلو (Aquarius) منگل 27 اکتوبر آپ کے برج کے لیے، چاند تیسرے گھر (خانہ) میں ہوگا۔ آج آپ سکون محسوس کریں گے۔ آپ کے جوش و خروش میں اضافہ ہوگا اور آپ معمول سے زیادہ توانائی محسوس کریں گے۔ کاروبار کو وسعت دینے کے سلسلے میں آپ کی کسی نئے شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ دوستوں اور رشتہ داروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کسی ملاقات یا سفر کے دوران دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی پیارے کی قربت اور اپنی ازدواجی زندگی کی مٹھاس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ مالی فوائد کا امکان ہے، اور معاشرے میں آپ کو عزت و احترام مل سکتا ہے۔
حوت (Pisces) منگل 27 اکتوبر آپ کے برج کے لیے، چاند دوسرے گھر (خانہ) میں ہوگا۔ اپنے ذہن سے منفی خیالات کو نکال دیں۔ اپنے غصے اور اپنی گفتگو پر قابو رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ بحث یا تنازعات سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ آپ کی جسمانی صحت درمیانی (معمول کے مطابق) رہے گی۔ خاندان کے افراد کے ساتھ تنازعات کا امکان ہے۔ اپنی محبت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنے ساتھی کی آراء اور خیالات کا احترام کرنا چاہیے۔ طلباء کی توجہ اپنی پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کی طرف بھٹک سکتی ہے۔