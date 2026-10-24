24 اکتوبر 2026 کا زائچہ: جانیں آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے؟
آج برج ثور والوں کے کاروباراور آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وہ نئے تعلقات قائم کریں گے۔ دفتر میں ساتھی انہیں اپنا تعاون فراہم کریں گے۔
Published : October 24, 2026 at 7:21 AM IST
حمل (Aries) - ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنا وقت مذہبی یا روحانی سرگرمیوں میں گزار سکتے ہیں۔ ذہنی الجھن کی کیفیت کے باعث آپ کے لیے درست فیصلے کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آج کسی بھی قسم کے مالی لین دین کو ملتوی کر دیں۔ آپ کے اندر کسی قسم کا خوف یا تشویش کا احساس باقی رہ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کام وقت پر مکمل نہ کر پانے کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں یا پیاروں کی جانب سے کوئی خبر مل سکتی ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور ذہنی دباؤ صحت سے متعلق مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
ثور (Taurus) - ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے کاروبار اور آمدنی میں اضافہ متوقع ہے، اور آپ نئے تعلقات قائم کریں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کے ساتھی آپ کی مدد کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے، اور سفر کا امکان بھی موجود ہے۔ آپ کو نئے لوگوں سے ملنے جلنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں بہت زیادہ جوش و خروش میں آ کر فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ رومانوی تعلقات میں، اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام ضرور کریں۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں اور خاندان کے بزرگوں کی جانب سے تعاون یا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔
جوزا (Gemini) - ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دسویں گھر ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو کوئی مناسب جیون ساتھی مل جائے۔ آج کا دن مالی فوائد کے لیے بہت مبارک ہے۔ دوستوں سے ملاقات ایک خوشگوار تجربہ ہوگا، اور آپ کو ان میل جول سے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے شریکِ حیات اور بیٹے کے ذریعے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کے کیریئر اور کاروباری معاملات، دونوں میں کامیابی اور فوائد حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔
سرطان (Cancer) - ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن خوش قسمتی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو بیرونِ ملک یا کسی دور دراز مقام سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ کوئی مختصر سفر یا مذہبی زیارت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں گے اور خوشی محسوس کریں گے۔ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ گزارا گیا وقت بہت خوشگوار رہے گا۔ آپ کو اپنے پیشہ ورانہ میدان میں بھی فوائد حاصل ہوں گے، اور غیر متوقع مالی فائدہ ملنے کا قوی امکان ہے۔ بیرونِ ملک سفر یا مذہبی سرگرمیوں سے متعلق کوششیں کامیاب ثابت ہوں گی۔
اسد (Leo) - ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند آٹھویں گھرمیں ہوگا۔ آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے؛ کسی قسم کی بیماری غیر متوقع اخراجات کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کا مزاج کچھ بے چین یا غیر مستحکم ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی گفتگو میں تحمل اور احتیاط برتنا ضروری ہے۔ آپ منفی خیالات کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ کسی بھی نامناسب سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ مذہبی معاملات میں دلچسپی لینے سے آپ کو ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
سنبلہ (Virgo) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو سماجی اور دیگر شعبوں میں شہرت یا پذیرائی ملے گی۔ آپ نئے کپڑے اور زیورات خریدنے میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ آپ کو سواری (گاڑی) کے آرام و آسائش میسر آئیں گے۔ آپ کے شراکت داروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور میاں بیوی کے درمیان قربت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو فائدہ ہوگا، اور کاروباری افراد کو مالی منافع ملنے کے امکانات ہیں۔ آج آپ اپنے مخالفین کو بہت پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہیں گے۔
میزان (Libra) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا، اور آپ کی مجموعی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ کام کی جگہ پر آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا، اور کسی اہم کام کی تکمیل پر آپ کو سراہا جائے گا۔ آپ کو اپنے والدین کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ اپنے مخالفین پر فتح پائیں گے اور رومانوی تعلقات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے آج شادی کا پیغام یا منگنی طے پانے کا امکان ہے۔ سرمایہ کاری کامیاب ثابت ہوگی، اور یہ دن طلباء کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔
عقرب (Scorpio) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن ملے جلے نتائج کا حامل رہے گا۔ طلباء کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آج کوئی نیا کام یا منصوبہ شروع کرنے سے گریز کریں۔ یہ دن مالی منصوبہ بندی کے لیے سازگار ہے، اور آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اور سفر کے منصوبوں کو بھی ملتوی کر دینا مناسب رہے گا۔ کسی معمولی بات پر گھر والوں کے ساتھ آپ کی بحث یا تنازعہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ آج اپنے کام وقت پر مکمل کر لیں۔
قوس (Sagittarius) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ پوری توانائی کے ساتھ کام کرنے میں دشواری محسوس کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ خاندان میں کشیدہ ماحول رہے گا، جو آپ کی ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے اپنے والد یا بھائی کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بے خوابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کی والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور آپ کو مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو، آج مراقبہ یا یوگا کے ذریعے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔
مکر (Capricorn) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کوچاند 'حوت' برج میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی جسمانی صحت کمزور ہو سکتی ہے، اور آپ کسی بات کو لے کر بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر میں تناؤ والا ماحول اداسی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ میں جسمانی تازگی اور توانائی کی کمی ہو سکتی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو سینے میں درد یا اس سے متعلقہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ساتھ ہی نیند آنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے؛ لہذا، اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔ مشکل حالات برقرار رہ سکتے ہیں۔
دلو (Aquarius) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو، چاند 'حوت' برج میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ خود کو ذہنی طور پر کمزور محسوس کر سکتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی، آپ کا جوش و خروش بڑھے گا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں، اور ان کی صحبت میں دن خوشی سے گزرے گا۔ آپ کو دوستوں اور پیاروں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور کسی مختصر سفر کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ کی قسمت بہتر ہوگی، اور آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔
حوت (Pisces) ہفتہ 24 اکتوبر 2026 کو چاند 'حوت' برج میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی تازگی اور توانائی محسوس کریں گے، اور آپ کا جوش و خروش بڑھے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی کامیابی کا امکان ہے۔ آپ مذہبی مقاصد کے لیے کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ یا تذبذب محسوس کر رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ فی الحال اسے ملتوی کر دیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آپ کو اپنے سفر اور گھریلو زندگی میں خوشی ملے گی، اور شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔