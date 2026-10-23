23 اکتوبر 2026 کا زائچہ: آج برج حمل والوں کو کاروبار میں منافع اور آمدنی میں اضافہ حاصل ہوگا، وہ شہرت بھی پائیں گے
برج حمل والے افراد کو منفی خیالات سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ کو احتیاط سے کام لینےکی ضرورت ہے۔
Published : October 23, 2026 at 7:47 AM IST
حمل (Aries) آج بروز جمعہ 2 اکتوبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے گیارہواں گھر ہے۔ آج قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو سماجی پہچان اور شہرت ملے گی۔ کاروبار میں منافع ہوگا۔ شادی کے قابل افراد کے لیے، رشتہ طے پا سکتا ہے یا شادی کی کوئی تجویز حتمی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تاہم دوپہر کے بعد آپ کی صحت کچھ کمزور ہو سکتی ہے, اس دوران منفی خیالات سے بھی گریز کریں۔ کسی بھی قسم کی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہیں اور اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ کوئی تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔ کام کی جگہ پر، اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں اور ساتھیوں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کریں۔
ثور (Taurus) آج بروز جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے دسواں گھر ہے۔ آج کا دن انتہائی مبارک اور فائدہ مند ہے۔ کاروباری حالات سازگار رہیں گے، اور آپ کے کام کو مناسب سراہا جائے گا۔ کام کی جگہ پر اپنی پسند کے کام ملنے سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کا سماجی مقام اور ساکھ بہتر ہوگی، اور آپ کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کو مالی فائدہ متوقع ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت اور خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔ نئے منصوبوں (پروجیکٹس) کا آغاز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ سماجی اور مالی فوائد حاصل ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کسی تفریحی مقام کے سفر کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ طلباء اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔
جوزا (Gemini) آج بروز جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے نواں گھر ہے۔ آج مخالفین یا اعلیٰ افسران کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث یا تنازعہ میں پڑنے سے گریز کریں۔ کام کی جگہ پر ساتھیوں کی جانب سے تعاون نہ ملنے پر آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ تفریح اور عیش و آرام کی اشیاء پر کافی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ کاروباری شعبے میں ماحول مثبت رہے گا۔ عام طور پر آپ کا ذہنی سکون برقرار رہے گا، اگرچہ دوپہر کے بعد آپ کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ مالی فائدہ حاصل ہونے کے اچھے امکانات ہیں، اور آپ کی گھریلو زندگی پرسکون اور خوشگوار رہے گی۔
سرطان (Cancer) آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھواں گھر ہے۔ آج آپ خود کو منفی خیالات میں گھرا ہوا پا سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں، بصورتِ دیگر آپ کی کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ تنازعہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اعلیٰ حکام آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ مشورہ ہے کہ مخالفین کے ساتھ بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ خاندان کے اندر بھی معمولی باتوں پر تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوپہر کے وقت، آپ کو جسمانی اور ذہنی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ تاہم، بین الاقوامی کاروبار سے وابستہ افراد کو اس دوران کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔
اسد (Leo) آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے ساتواں گھر ہے۔ صحت کے اعتبار سے آج آپ خوش اور ہشاش بشاش محسوس کریں گے۔ آپ دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اور ایک خوشگوار سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سماجی حلقوں میں آپ کو عزت و احترام ملے گا۔ کاروبار میں، آپ اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مثبت بات چیت کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوپہر تک، آپ کو کچھ ذہنی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، اور غصے کے جذبات میں شدت آ سکتی ہے۔ اس دوران، آپ کو دوسروں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازعے میں پڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔
سنبلہ (Virgo) آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹا گھر ہے۔ آج آپ معمول سے زیادہ حساس محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے کام میں کامیابی آپ کو ذہنی طور پر خوش و خرم رکھے گی، اور آپ کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ خواتین کو اپنے ننھیال (میکے) کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا، اور آپ جسمانی و ذہنی تندرستی محسوس کریں گے۔ آپ کے خاندان میں ہم آہنگی اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آج آپ اپنے ہر کام میں عزم اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کا رجحان سفر کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔
میزان (Libra) آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر ہے۔ یہ دن لکھنے لکھانے اور ادبی سرگرمیوں کے لیے سازگار ہے۔ آپ کسی اہم گفتگو یا بحث میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ آپ کی شہرت اور ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ کاروباری ماحول سازگار رہے گا، اور آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے مستقبل میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔
عقرب (Scorpio) آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھا گھر ہے۔ آج کسی بھی معاملے پر ضد کرنے سے گریز کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو کسی پیارے کی صحبت میں خوشی ملے گی، اور شریکِ حیات کے ساتھ ماضی کی کوئی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ مالی معاملات میں آپ کو فائدہ متوقع ہے۔ آپ کپڑوں، زیورات یا آرائش و حسن (بیوٹی پروڈکٹس) کی اشیاء پر رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی والدہ کی جانب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دوپہر کے بعد آپ کے خیالات تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آج کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز ملتوی کر دیں۔ آپ کو پیٹ میں کچھ تکلیف یا بے چینی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ باہر کے کھانے پینے کی اشیاء سے پرہیز کریں۔
قوس (Sagittarius) جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے تیسرا گھر ہے۔ آپ کو سکون کا احساس ہوگا کیونکہ کچھ اندرونی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاندان کی کسی اہم گفتگو میں حصہ لے سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے، اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پا لیں گے۔ آپ کی قسمت میں بہتری آنے کا قوی امکان ہے؛ تاہم، دوپہر تک آپ کچھ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کرنے کا خیال رکھیں۔ خواتین خوبصورتی بڑھانے والی مصنوعات (بیوٹی پروڈکٹس) پر پیسہ خرچ کر سکتی ہیں۔ زمین، جائیداد یا گاڑیوں سے متعلق لین دین میں احتیاط برتیں۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔
جدی (Capricorn) جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے دوسرا گھر ہے۔ آج بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کام کی جگہ پر آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ مذہبی سرگرمیوں یا عبادات پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافِ رائے کا امکان ہے۔ دوپہر تک آپ خوشی اور مسرت محسوس کریں گے۔ آپ کی جسمانی صحت اچھی رہے گی، اور قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو براہ کرم احتیاط برتیں۔ کسی پیارے کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو خوشی ملے گی، اور آپ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔
دلو (Aquarius) جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے پہلا گھر ہے۔ آج آپ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ روحانیت کے ذریعے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ منفی خیالات کو ترک کر دینا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنی گفتگو میں اعتدال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر ضروری معاملات پر پیسہ خرچ کر بیٹھیں۔ آج آپ کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم، یوگا اور مراقبہ کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو مرکوز کر سکیں گے۔ آج ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دیں ،اس سے آپ کام کے بہت زیادہ بوجھ تلے دبنے سے بچ جائیں گے۔
برج حوت(pises): آج جمعہ 23 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے بارہواں گھر ہے۔ آج کسی کے ساتھ بھی مالی لین دین کرنے سے گریز کریں۔ دن کے اوائل میں آپ کو اپنے ذہن کو مرکوز رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے اخراجات کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ اختلافِ رائے ہو سکتا ہے، جس سے آپ دل برداشتہ ہو سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر کام کا بھاری بوجھ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوپہر کے بعد آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ کوئی بڑی پریشانی حل ہو سکتی ہے۔ آپ کو دوستوں کی جانب سے کوئی تحفہ مل سکتا ہے۔ روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ اس دوران شریکِ حیات کے ساتھ چلے آ رہے پرانے اختلافات بھی حل ہو سکتے ہیں۔