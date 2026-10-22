بائیس اکتوبر 2026 کا زائچہ: برج دلو کے حامل افراد کیلئے آج کا دن جسمانی، ذہنی اور مالی بہتری کے اعتبار سے بہتر
اس برج سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو ملازمت کرتے ہیں، انہیں اپنے کام کی جگہ پر فائدہ ہوگا۔
Published : October 22, 2026 at 7:41 AM IST
حمل: جمعرات 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے گیارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کا دن سماجی سرگرمیوں اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرے گا، جس کے دوران کچھ اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم، آپ کو سرکاری امور میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کی ملاقات معزز افراد سے ہو سکتی ہے اور دور رہنے والے رشتہ داروں کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ سفر کا امکان بھی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے، شادی کا رشتہ طے پانے کا امکان ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ جاری اختلافات ختم ہونے سے ذہنی سکون ملے گا۔ طلباء کے لیے یہ دن فائدہ مند ثابت ہوگا۔
ثور: جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے دسویں گھر میں واقع ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے سازگار ہے جو نئے کام یا کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار میں منافع بخش نتائج مل سکتے ہیں؛ ترقی (پروموشن) آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کو سرکاری ذرائع سے فوائد حاصل ہونے کی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کی ساکھ اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے۔ گھریلو زندگی میں ہم آہنگی رہے گی، اور آپ کی نجی زندگی (محبت کے معاملات) کے لیے بھی یہ دن اچھا ہے,ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص شخص کے سامنے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کر دیں۔ آپ کی صحت اور تندرستی اچھی رہے گی۔
جوزا: جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے نویں گھر میں واقع ہے۔ یہ دن آپ کے لیے کچھ حد تک مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ ذہنی بے چینی اور جسمانی سستی محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاموں میں پوری دلچسپی نہیں لے پائیں گے۔ کام کی جگہ پر، آپ کو اعلیٰ افسران یا ساتھیوں کی جانب سے منفی رویے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ مخالفین سے ہوشیار رہیں۔ مشورہ یہی ہے کہ اس دن صبر سے کام لیں اور زیادہ تر خاموش رہیں۔
سرطان: جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کو اپنے تمام معاملات میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ خاندان کے افراد کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کے اخراجات معمول سے زیادہ ہو جائیں۔ منفی خیالات سے دور رہیں اور ایسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے سے گریز کریں جو اصولوں یا سماجی اقدار کے منافی ہو۔ خدا کی یاد اور روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ دوپہر کے بعد حالات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے؛ اس دوران آپ خود کو زیادہ مثبت محسوس کریں گے۔ خاندان کے افراد کی جانب سے ملنے والا تعاون آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کرے گا۔
اسد : جمعرات 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کے ساتویں گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن ملے جلے نتائج کا حامل رہے گا۔ ازدواجی زندگی میں، آپ کو اپنے شریکِ حیات کے ساتھ کچھ اختلافات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح، کاروبار میں بھی آپ کے ساتھی (پارٹنر) کے ساتھ کچھ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ آپ کی اپنی صحت اچھی رہے گی، لیکن آپ کو خاندان کے کسی فرد کی صحت کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔ سماجی زندگی میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ کو دوستوں سے ملنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات کا امکان بھی موجود ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت سازگار رہے گا۔
سنبلہ : جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے چھٹے گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں سازگار حالات کا سامنا رہے گا۔ پیشہ ورانہ محاذ پر، آپ کے کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے اور آپ کو ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کے مخالفین کے منصوبے ناکام رہیں گے۔ کاروبار میں، آپ گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے نئی حکمت عملیاں وضع کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو وسعت دینے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں۔ گھر میں سکون اور ہم آہنگی رہے گی، جس سے آپ کا ذہن مطمئن رہے گا۔ خوشگوار واقعات پیش آئیں گے، اور آپ اپنے پیارے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور جو لوگ بیمار تھے، ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی۔ مالی فوائد بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔
میزان : جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے پانچویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کسی علمی یا فکری بحث میں حصہ لے سکتے ہیں، اور دوسرے آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ آپ اپنی تخلیقی اور تصوراتی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت سے اطمینان محسوس کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاروبار میں، غیر ضروری بحث و تکرار سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ صحت کے حوالے سے، آپ کو نظامِ ہضم سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؛ لہذا، باہر کا کھانا کھانے سے گریز کریں۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں، اپنے ساتھی کے ساتھ ملاقات خوشگوار رہے گی۔ خاندانی تنازعات کے دوران خاموش رہنا ہی مناسب ہوگا؛ تاہم، شریکِ حیات کی جانب سے ملنے والا خصوصی تعاون آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا۔
عقرب : جمعرات 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچہ کے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آج آپ جسمانی یا ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے خدشات—چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے—آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اور آپ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد یا رشتہ داروں کے ساتھ رائے کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت کچھ کمزور ہو سکتی ہے، اور شریکِ حیات یا ساتھی کے ساتھ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو زمین، جائیداد یا گاڑی کی خریداری، یا اس سے متعلقہ دستاویزات کے معاملات میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے؛ ذرا سی غفلت بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جلد بازی میں کی گئی سرمایہ کاری بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے کام کی جگہ پر، صبر کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ کاروباری افراد کے لیے، یہ دن حسبِ معمول گزرے گا۔
برج قوس : جمعرات 22 اکتوبر 2026 کو چاند آپ کے برج کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا۔ آپ کا رجحان باطنی، پراسرار موضوعات اور روحانیت کی جانب زیادہ رہے گا۔ آپ کا ذہن پرسکون اور مطمئن رہے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی کوئی بامعنی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کسی عزیز کی صحبت آپ کی خوشیوں کو دوگنا کر دے گی۔ آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کسی نئے منصوبے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ دن سازگار رہے گا۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو کسی ملاقات کے سلسلے میں مختصر سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ خوش قسمتی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ کی مالی حالت مستحکم رہے گی، اور آپ اپنے اہل خانہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنے میں مسرت محسوس کریں گے۔
جدی : جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچے کے دوسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ کو اپنی گفتگو اور رویے میں احتیاط اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ملازمت یا کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ماتحتوں سے بات کرتے وقت انتہائی نرم اور خوشگوار لہجہ اختیار کریں۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی کے لیے یہ وقت کچھ مشکل ہو سکتا ہے؛ لہذا خاندان کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازعے سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے نئے منصوبے بنا سکتے ہیں، جس سے مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اپنی صحت پر توجہ دیں؛ آپ کو آنکھوں میں درد یا تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ منفی سوچ اور رویوں سے دور رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے؛ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نئے کورس کی طرف بھی راغب ہوں۔
دلو : جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچے کے پہلے گھر میں واقع ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے جسمانی، ذہنی اور مالی بہتری کے لحاظ سے مثبت ثابت ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام کی جگہ پر فوائد حاصل ہوں گے، اور کاروباری حضرات بھی مالی منافع کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے محبوب یا شریکِ حیات کی صحبت میں خوشی محسوس کریں گے اور خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بن سکتے ہیں، اس دوران آپ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور روحانی قوت مضبوط رہے گی۔ آپ اپنی ازدواجی زندگی کی خوشگوار کیفیت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ آپ کو تحائف یا رقم مل سکتی ہے، اور پورا دن خوشی خوشی گزرے گا۔ اپنی ضروریات پر پیسہ خرچ کرنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔
حوت : جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہوگا، جو آپ کی زائچے کے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ کو شدید ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کسی ایک کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کا اثر آپ کے کام کی کارکردگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اعلیٰ حکام یا افسران کے ساتھ تنازعات کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ نہ رکھ پائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بنیادی طور پر اپنے کاموں پر ہی توجہ دیں۔ آپ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ خاندان کے افراد یا رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑوں سے گریز کریں، کیونکہ یہ کسی بڑے تنازعے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ معمولی فائدوں کے لالچ میں نہ آئیں۔ سرمایہ کاری صرف گہری سوچ بچار کے بعد ہی کریں۔ قانونی یا عدالتی معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ روحانیت کی طرف رجوع کرنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔