20 نومبر 2026 کا زائچہ: آج ان برجوں پر قسمت مہربان رہے گی
ان برجوں کے حامل افراد کو اپنی صحت کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
Published : November 20, 2026 at 7:36 AM IST
حمل (Aries) – آج بروز جمعہ، 20 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ دن بھر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کچھ ناساز محسوس کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات بڑھنے کا امکان ہے؛ سرمایہ کاری کے معاملے میں محتاط رہیں۔ خیراتی کاموں یا دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح دیں۔ مالی لین دین کرتے وقت احتیاط برتیں۔ روحانیت کی جانب آپ کا رجحان بڑھے گا۔ فوری منافع کی ہوس یا لالچ کے جال میں پھنسنے سے گریز کریں۔ فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ آپ کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر سکتی ہے۔
ثور (Taurus) – آج بروز جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی آمدنی میں اضافے اور کاروبار میں ترقی کے قوی امکانات ہیں۔ آپ نئے اور منافع بخش کاروباری تعلقات قائم کریں گے۔ آپ کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع ملے گا۔ سفر یا تفریحی دوروں کے اشارے مل رہے ہیں۔ آپ کو خواتین کی جانب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور شریکِ حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ آپ کو بہن بھائیوں اور بزرگوں کی جانب سے بھی تعاون یا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی، اور آپ اپنے کام وقت پر مکمل کر سکیں گے۔
جوزا (Gemini) – آج بروز جمعہ، 20 نومبر 2026 کو چاند برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ کے تمام کام کامیابی سے مکمل ہوں گے۔ گھر اور کام کی جگہ پر ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا، اور اعلیٰ حکام کی مدد سے آپ ترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ کی خاندانی زندگی خوشیوں سے بھرپور رہے گی اور آپ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ سرکاری امور یا دفتری معاملات سے متعلق رکاوٹیں جو شاید کچھ عرصے سے آپ کے کاروبار میں حائل تھیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے کام آسانی سے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ صحت کے اعتبار سے یہ ایک اچھا دن ہے۔
سرطان (Cancer) – آج جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند اپنی منزل تبدیل کرتے ہوئے برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی قسمت میں بہتری آئے گی اور آپ کو غیر متوقع مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بیرونِ ملک سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ مذہبی سرگرمیوں یا سفر پر اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوشگوار دن گزاریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو فائدہ ہوگا۔ اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کا اطمینان آپ کے چہرے سے عیاں ہوگا۔ کاروبار میں نئے گاہکوں کا ملنا خوشی کا باعث بنے گا۔ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں آپ کو منفی خیالات سے دور رہنا چاہیے۔ صحت کے حوالے سے آج کا دن اوسط درجے کا ہے لہذا اپنا خیال رکھیں۔
اسد (Leo) – چاند کی حرکت کے ساتھ آج جمعہ 20 نومبر 2026 کو یہ برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کچھ چیلنجز لا سکتا ہے، اور آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی خوراک کے معاملے میں احتیاط نہ برتی، تو آپ کو طبی مسائل پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ منفی خیالات کے ابھرنے سے آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد آج آرام کرنے کی خواہش محسوس کر سکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بے چینی کو کم کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے، روحانیت کی طرف رجوع کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں، بہت زیادہ منافع کمانے کی ہوس سے گریز کریں۔
سنبلہ (Virgo) – چاند کی حرکت کے ساتھ، آج جمعہ 20 نومبر 2026 کو یہ برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو سماجی اور عوامی حلقوں میں فائدہ ہوگا اور دوستوں کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔ آپ اپنی ازدواجی زندگی میں خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ نئے کپڑے یا زیورات خریدنے اور پہننے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ نئے لوگوں سے بھی مل سکتے ہیں اور نئی دوستیاں قائم ہو سکتی ہیں۔ یہ وقت شراکت داری کے لیے سازگار ہے، آپ شراکت داری کے ذریعے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں، جس میں سفر کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی آج کا دن سازگار رہے گا۔ اپنی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے، آپ ورزش یا مراقبہ جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر غور کر سکتے ہیں۔
میزان (Libra) – آج جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند اپنی برج تبدیل کر کے برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اچھے مواقع ملیں گے؛ آپ کو اپنے کام میں کامیابی اور وقار دونوں حاصل ہوں گے، اور آپ پیشہ ورانہ ترقی کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ کسی اہم مقصد کے لیے آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کامیابی حاصل کریں گے، اور کاروبار میں مالی منافع آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ کو اپنے ننھیالی رشتہ داروں کی جانب سے کوئی اچھی خبر ملے گی۔ ماضی میں کی گئی کسی سرمایہ کاری سے بھی آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔
عقرب (Scorpio) – آج جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند اپنی برج تبدیل کر کے برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پانچویں گھر میں ہوگا۔ آپ کی صحت کچھ نازک ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کسی کام کو مکمل نہ کر پانے کی صورت میں آپ کی ساکھ یا شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج آپ کو سٹے بازی یا اسٹاک مارکیٹ کے لین دین جیسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی اولاد کی خیریت کے حوالے سے تشویش ہو سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفر کرنے سے گریز کریں۔ طلباء اپنی پڑھائی میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ دوپہر تک، آپ کے مالی منصوبے کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ خاندان کے افراد کی حمایت مایوسی کے احساسات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
قوس (Sagittarius) – آج، جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند اپنی برج تبدیل کر کے برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیےچاند چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج سفر کرنے سے گریز کرنا مناسب رہے گا، کیونکہ آپ کو پیٹ سے متعلق تکالیف یا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحت اور تعلیم کے بارے میں فکرمند رہ سکتے ہیں۔ کچھ کاموں میں کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے غصے یا مزاج پر قابو رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ادب اور فنون لطیفہ میں دلچسپی کا رجحان رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو تخیل کی دنیا میں کھویا ہوا پائیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ منطقی یا علمی بحث و مباحثے سے دور رہیں۔
جدی (Capricorn) – آج، جمعہ 20 نومبر 2026 کو چاند اپنی برج تبدیل کر کے برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ حالات آپ کے حق میں رہیں گے اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ گھریلو زندگی کے مسائل حل ہوں گے، اور جائیداد یا اثاثوں سے متعلق تنازعات طے پا جائیں گے۔ کاروبار میں آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو دوستوں کی جانب سے تعاون اور مدد حاصل ہوگی۔ طلباء کے لیے یہ وقت سازگار ہے؛ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے سینئرز سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیاروں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ نئے کام شروع کرنے کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے، اور آپ سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔
دلو (Aquarius) – چاند اپنی برج تبدیل کرتے ہوئے آج، جمعہ 20 نومبر 2026 کو برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں اور کسی بھی قسم کے تنازعات میں پڑنے سے گریز کریں۔ اپنے کام کی جگہ پر، صرف اپنے کاموں پر توجہ دیں۔ دوپہر کے وقت، غیر متوقع یا غیر ضروری اخراجات آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کوششوں میں مطلوبہ کامیابی نہ ملے، جس سے عدم اطمینان کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ صحت کچھ کمزور رہنے کا امکان ہے، اور مجموعی صورتحال کچھ ناموافق محسوس ہو سکتی ہے۔ مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس دن کو صبر کے ساتھ گزاریں اور منفی خیالات کو خود سے دور رکھیں۔
حوت (Pisces) – چاند اپنی برج تبدیل کرتے ہوئے آج، جمعہ 20 نومبر 2026 کو برجِ حوت میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن خوشی اور جوش و خروش سے بھرپور ہوگا۔ گھر میں کوئی خوشگوار تقریب یا تقریبِ خیر منعقد ہو سکتی ہے، اور نئے کاموں کا آغاز کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے۔ آپ کو رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کا موقع ملے گا، جس میں باہر کھانا کھانے یا کہیں گھومنے پھرنے کے مواقع بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سفر کا بھی امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے اہداف حاصل کرنا آسان ہوگا، اور کاروباری سرگرمیاں منافع بخش ثابت ہوں گی۔ طلباء کے لیے دوپہر کے بعد کا وقت خاص طور پر سازگار ہے۔