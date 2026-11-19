انیس نومبر 2026 کا زائچہ: برجِ حوت، آج لالچ کے جال میں پھنسنے سے گریز کریں، جانیں آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے
آج اس برج کے حامل افراد لالچ میں بڑی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کی ارتکاز کی صلاحیت کم رہے گی۔
Published : November 19, 2026 at 7:41 AM IST
حمل (Aries)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ سماجی محفلوں میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ دوستوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کسی سفر یا تفریحی دورے کا امکان ہے۔ آپ کو سرکاری امور میں کامیابی ملے گی۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی۔ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے، اور اچانک مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ وقت رومانوی تعلقات کے لیے سازگار ہے۔ طلباء کو اپنے سینئرز سے رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
ثور (Taurus)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے دسویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ آپ نئے منصوبوں کی منصوبہ بندی کر سکیں گے اور ان کا آغاز کر سکیں گے۔ یہ دن ملازمت یا پیشہ ورانہ شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے سازگار ہے، آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ رکے ہوئے کام مکمل ہونے کا امکان ہے۔ ترقی (پروموشن) سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور تعلقات میں مزید ہم آہنگی آئے گی۔ تحائف ملنے اور عزت یا پذیرائی حاصل ہونے سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔
جوزا (Gemini)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے نویں گھر میں واقع ہے۔ چونکہ حالات فی الحال آپ کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے آپ کے کاموں کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کچھ معاملات کو لے کر پریشان ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ماتحتوں سے وہ تعاون نہ ملے جس کی توقع تھی۔ کام کے دباؤ کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ محسوس کر سکتے ہیں اور دفتر میں اعلیٰ افسران کے منفی رویے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری کاموں میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ آج اہم معاملات پر فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آپ جسمانی تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں یا صحت کے کسی معمولی مسئلے سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ کسی قسم کی ان بن یا غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ مخالفین سے ہوشیار رہیں۔ آپ کی رومانوی زندگی مستحکم رہے گی اور مالی صورتحال درمیانی رہے گی۔
سرطان (Cancer)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کی برج (راشی) سے آٹھویں گھر میں واقع ہے۔ منفی سوچ مایوسی کا باعث بن سکتی ہے۔ باہر کا کھانا پینا آپ کی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا، ورنہ دفتر میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نئے تعلقات آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مالی معاملات میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی طبی عمل (آپریشن) یا حادثے کا خطرہ ہے، لہذا گاڑی یا بجلی کے آلات استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ عبادت کرنا یا خدا کا نام لینا آپ کے ذہن کو سکون فراہم کرے گا۔
اسد (Leo)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کی برج سے ساتویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کا دن تفریح اور سیر و تفریح میں گزرے گا۔ آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی اطمینان بخش رہے گی، تاہم آپ دنیاوی معاملات سے کچھ لاتعلق رہ سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے شریکِ حیات کی طبیعت ناساز ہو جائے۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں شاید اتنی خوشگوار نہ رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں۔ کاروباری افراد کو اپنے شراکت داروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت صبر سے کام لینا ہوگا؛ زیادہ بحث و تکرار نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عوامی یا سماجی زندگی میں آپ کو محدود کامیابی مل سکتی ہے۔ صرف خود بولتے رہنے کے بجائے دوسروں کی بات سننے کی عادت ڈالنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔
سنبلہ (Virgo)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کی برج سے چھٹے گھر میں واقع ہے۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ آپ گھر اور دفتر کے کاموں کو پوری توانائی کے ساتھ انجام دے سکیں گے۔ نئے کاموں یا منصوبوں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپ خوشی، مالی فوائد اور اپنے کاموں میں کامیابی کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی صحت بہتر ہوگی اور پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ماتحتوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ صحت کے نقطہ نظر سے، یہ ایک سازگار وقت ہے۔ تاہم باہر کچھ بھی کھانے پینے کے معاملے میں لاپرواہی نہ برتیں۔
میزان (Libra)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے پانچویں گھر میں واقع ہے۔ آج آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل کا بہترین استعمال کر سکیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی ترقی دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ کسی اندرونی پریشانی کی وجہ سے آپ کچھ اداس یا بے چین ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بحث و تکرار کا امکان ہے، بہتر یہی ہے کہ کچھ معاملات کی زیادہ گہرائی میں نہ جائیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنا کام وقت پر مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھریلو زندگی مستحکم رہے گی۔ صحت کے لحاظ سے آج کا دن سازگار ہے۔
عقرب (Scorpio)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ مشورہ ہے کہ آج کا دن سکون سے گزاریں۔ جسمانی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ ذہنی طور پر بھی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ آپ آرام کرنے کی خواہش محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ جائیداد، گاڑیوں یا اس طرح کے دیگر اثاثوں سے متعلق دستاویزات کے معاملات میں احتیاط برتیں۔
قوس (Sagittarius)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کے برج سے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ روحانی موضوعات اور عرفانی علوم کی طرف راغب ہوں گے۔ اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت سازگار ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی اپنے گھر میں میزبانی کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آج آپ جو بھی کام شروع کریں گے، اسے کامیابی سے مکمل کر سکیں گے۔ مالی فوائد کا امکان ہے، اور آپ کی ساکھ یا سماجی حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ پیاروں سے ملاقات کا قوی امکان ہے۔ اپنی نجی زندگی (محبت کے معاملات) میں آپ اپنے ساتھی کے ساتھ خوشی محسوس کریں گے۔ صحت کے نقطہ نظر سے آج کا دن اچھا ہے۔
جدی (Capricorn)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو چاند برج دلو میں ہے۔ یہ آپ کی برج (راشی) سے دوسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ زیادہ تر خاموش رہیں۔ اپنی ملازمت یا کاروبار میں، آج انتہائی صبر کے ساتھ کام لیں۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، انہیں نئے کام یا اہداف (ٹارگٹس) سونپے جا سکتے ہیں۔ طلباء...
حوت (Pisces)
آج جمعرات 19 نومبر 2026 کو، چاند برج دلو میں ہے، جو آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہے۔ آپ کو فوری منافع کی خواہش ترک کر دینی چاہیے اور سرمایہ کاری کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے اس طرح کے منافع کے پیچھے بھاگنا آپ کو بڑے مالی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ آج آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، اور آپ کی جسمانی صحت بھی شاید بہترین حالت میں نہ ہو۔ بچوں سے متعلق خدشات آپ کے لیے الجھن یا پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو مذہبی سرگرمیوں پر اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اہم دستاویزات سنبھالتے وقت یا قانونی معاملات نمٹاتے وقت محتاط رہیں۔ یہ وقت مالی لین دین کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اپنی گھریلو زندگی میں سکون برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کی بھی قدر کریں۔