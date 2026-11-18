اٹھارہ نومبر 2026 کا زائچہ: برجِ دلو کے لیے ایک منافع بخش دن، آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے
آج کا دن اس برج والوں کے لیے خوشیوں بھرا ہوگا۔ گھر میں ایک پرمسرت ماحول ہوگا۔
Published : November 18, 2026 at 7:34 AM IST
حمل (Aries)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ کا دن دوستوں کے ساتھ میل جول اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے گزرے گا۔ اخراجات بھی معمول سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کچھ نئی جان پہچان ہو سکتی ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہو۔ سرکاری امور میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ بزرگوں کی حمایت آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کو بچوں یا دور دراز/بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں کی جانب سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مالی فوائد کا امکان ہے، اور کسی مختصر سفر کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے۔
ثور (Taurus)
بدھ، 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے دسویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کسی نئے کام یا منصوبے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ایک سازگار دن ہے؛ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو ترقی (پروموشن) مل سکتی ہے۔ آپ کو سرکاری معاملات سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی۔ اعلیٰ حکام آپ کی تعریف کر کے آپ کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ وہ کام جو کچھ عرصے سے ادھورے پڑے تھے، اب مکمل ہو جائیں گے۔ آپ اور آپ کے شریکِ حیات کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط رہے گا۔
جوزا (Gemini)
بدھ، 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ تھکاوٹ یا سستی محسوس کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کام آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق نہ ہوں، جس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ دفتر میں ساتھیوں کی جانب سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آج اعلیٰ حکام کے ساتھ کسی قسم کے تنازع سے گریز کریں، کیونکہ اس سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مخالفین سے ہوشیار رہیں اور کاروبار میں نقصان سے بچنے کی کوشش کریں؛ لالچ میں نہ آئیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی مستحکم رہے گی، اور شریکِ حیات کے ساتھ کوئی پرانا تنازع حل ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں، اور کسی غیر متوقع خرچے کی وجہ سے کچھ بے چینی ہو سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے، دن نسبتاً بہتر رہے گا۔
سرطان (Cancer)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے خیالات میں کچھ منفی رجحان محسوس کر سکتے ہیں۔ دن بھر آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کچھ ناساز محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ منفی سوچ اور رویوں سے دور رہیں۔ آج آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اخراجات زیادہ رہیں گے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کے تنازعے سے بچنے کے لیے محتاط رہیں۔ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ نئے بننے والے تعلقات سے کوئی خاص فائدہ ملنے کا امکان کم ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ نظامِ حکومت یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے دور رہیں۔
اسد (Leo)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے ساتویں گھر میں ہوگا۔ شریکِ حیات کے ساتھ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے آپ ناخوش رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے شریکِ حیات کی طبیعت کچھ ناساز ہو جائے۔ آج آپ خود کو دنیاوی معاملات سے کچھ الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی ازدواجی یا محبت بھری زندگی میں بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں؛ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی کی کوئی بات آپ کو دکھی کر دے۔ کاروباری شراکت داری کے معاملات میں محتاط رہیں۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں، انہیں آج کا دن صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ساکھ اور نیک نامی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دوستوں سے ملاقات آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ مالی معاملات میں، کسی بھی نئی سرمایہ کاری کے موقع پر حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں۔
سنبلہ (Virgo)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ خاندان میں خوشی اور جوش و خروش کا ماحول آپ کے حوصلے بلند رکھے گا۔ شریکِ حیات کے ساتھ اگر کوئی کشیدگی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ اپنے پیارے کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور جو لوگ بیمار تھے، ان کی صحت میں بہتری آنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کو اپنے کام میں کامیابی اور پذیرائی حاصل ہوگی۔ دفتر میں آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے اعلیٰ افسران بھی آپ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں حریفوں کی جانب سے کچھ رکاوٹیں یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے؛ تاہم، صبر سے کام لیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔
میزان (Libra)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنی قوتِ تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر تعریف ملے گی۔ آپ علمی یا فکری مباحثوں میں حصہ لینے سے لطف اندوز ہوں گے، اور کسی میٹنگ کے دوران آپ کی پذیرائی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے خوشخبری ملے گی اور وہ ترقی کریں گے۔ آپ کو دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، اور کسی عزیز کے ساتھ ملاقات خوشگوار رہے گی۔ اہل خانہ کے ساتھ بھی دن اچھا گزرے گا۔ تاہم، خیالات کی زیادتی آپ کے ذہن کو بے چین کر سکتی ہے۔ آج اپنے تمام کام مکمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن فی الحال سرمایہ کاری سے متعلق کوئی بھی منصوبہ بنانے سے گریز کریں۔
عقرب (Scorpio)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ خوف یا تشویش کا احساس کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر دوسروں کی جانب سے تعاون نہ ملنے کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تنازعات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو جائے۔ آپ کو مالی نقصان یا ساکھ (عزت) کے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج زمین، جائیداد یا گاڑیوں سے متعلق کسی بھی سودے بازی سے گریز کریں۔ پانی کے ذخائر (جیسے تالاب، دریا وغیرہ) کے قریب جانے سے بچیں اور گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ وقت سازگار نہیں ہے؛ آپ موسمی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنی محبت کی زندگی میں حالات کو مستحکم رکھنے کے لیے آپ کو اضافی کوشش کرنی پڑے گی۔
قوس Sagittarius
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا رجحان تصوف اور روحانیت کی طرف رہے گا، اور آپ ان موضوعات کو مزید گہرائی سے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ نئے کام شروع کرنے کے لیے پرعزم ہوں گے اور اپنے کام کی جگہ پر پوری طرح مصروف اور پرجوش رہیں گے۔ آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے نئی حکمت عملیاں وضع کر سکتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ خوش باش محسوس کریں گے۔ کسی مختصر سفر کا امکان ہے، اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں خوشگوار رہیں گی۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے؛ آپ اپنے کاروبار میں ترقی دیکھیں گے اور مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔
جدی (Capricorn)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتنے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں؛ آج اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں۔ آپ کی کام کی جگہ پر کوئی پرانا تنازعہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ معمولی اختلافات پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی اور باہر کے کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ اسٹاکس یا قیاس آرائی پر مبنی کاروباری منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آپ ذہنی بے چینی اور عدم اطمینان محسوس کر سکتے ہیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کچھ معاملات کے بارے میں غیر ضروری فکر لاحق ہو سکتی ہے۔ تاہم، دوپہر کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ مثبت رویہ اپنانے سے آپ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔
دلو (Aquarius)
بدھ 18 نومبر 2026 کو برج دلو میں موجود چاند آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ کا دن خوشگوار گزرے گا۔ رشتہ داروں، دوستوں اور اہل خانہ کی موجودگی سے گھر میں ایک پررونق ماحول ہوگا۔ آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور باہر گھومنے پھرنے کے منصوبے بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کی محبت کی زندگی میں جوش و خروش رہے گا؛ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ باہر جاتے وقت احتیاط برتیں، کیونکہ موسمی بیماریوں کا خطرہ ہے۔ مالی اعتبار سے یہ ایک فائدہ مند دن ہے۔ آپ روحانیت اور غور و فکر میں گہری دلچسپی لیں گے۔ کام کی جگہ پر اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ اہم اہداف حاصل کر سکیں گے۔ کاروبار میں، اضافی کوششیں بڑے منافع کا باعث بنیں گی۔
حوت (Pisces)
بدھ 18 نومبر 2026 کو، برج دلو میں موجود چاند آپ کے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے کاموں کو انتہائی ارتکاز کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے ذہنی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو کام کی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور کام کا بڑھتا ہوا بوجھ تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ آج آپ مذہبی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیاروں سے دور وقت گزارنا پڑ سکتا ہے۔ قانونی یا عدالتی معاملات میں احتیاط برتیں، اور دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں—اپنی گفتگو میں تحمل سے کام لیں۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع کے لالچ میں نہ آئیں۔ آج کا دن ملے جلے نتائج لائے گا۔ طلباء کے لیے یہ دن اوسط درجے کا رہنے کا امکان ہے۔ ازدواجی زندگی میں آپ کو اپنے شریک حیات کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔