سترہ نومبر 2026 کا زائچہ: برج جدی میں چاند کا قیام ان برجوں کے لیے راحت کا باعث بنے گا؛ جانیں آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے
آج برج دلو والے افراد مذہبی اور سماجی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کریں گے۔
Published : November 17, 2026 at 7:52 AM IST
حمل (Aries)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے دسویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کاروبار میں کامیابی کے قوی امکانات ہیں اور آپ کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ آپ خود کو تفریحی سرگرمیوں اور لطف اندوزی میں مصروف پا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی سجاوٹ میں کچھ نیا پن لا سکتے ہیں اور رہائشی جگہ کو خوبصورت بنانے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سواری (گاڑی) کے آرام سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ کسی سماجی تقریب میں شرکت کرنے یا کسی خوشگوار اور خوبصورت مقام کی سیر کرنے کے منصوبے بن سکتے ہیں۔
ثور (Taurus)
17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنی توجہ کاروبار کو وسعت دینے پر زیادہ مرکوز رکھیں گے۔ نئی حکمت عملیاں منافع بخش ثابت ہوں گی، اگرچہ کامیابی کے حصول میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے بعد کاروباری ماحول زیادہ سازگار ہو جائے گا۔ ملازمت پیشہ افراد میٹنگز میں حصہ لے سکتے ہیں اور ترقی (پروموشن) کا امکان بھی ہے؛ آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کرنے کے انداز سے خوش ہوں گے۔ آپ کو اپنے والد اور بزرگوں کی جانب سے تعاون یا فوائد حاصل ہوں گے۔ شریکِ حیات کے ساتھ کوئی پرانا تنازعہ حل ہو جائے گا۔
جوزا (Gemini)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج اپنی خوراک (ڈائٹ) پر خصوصی توجہ دیں۔ اپنے ذہن سے منفی خیالات کو نکال دیں۔ غیر اخلاقی سرگرمیوں سے گریز کریں کیونکہ یہ مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں، جہاں تک ممکن ہو ان سے دور رہیں۔ کوئی غیر متوقع سفر پیش آ سکتا ہے۔ دوپہر کے بعد آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اور کوئی دیرینہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کی دلچسپی لکھنے لکھانے یا ادبی کاموں میں زیادہ رہے گی۔ کاروبار کی ترقی کے لیے نئے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، تو اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔
سرطان (Cancer)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کا کسی کے ساتھ جذباتی لگاؤ قائم ہو سکتا ہے۔ خوشگوار سرگرمیوں اور تفریح کی بدولت آپ کا ذہن مسرت سے بھر جائے گا۔ دوستوں کی صحبت آپ کی خوشی کو دوچند کر دے گی۔ دوپہر کے وقت آپ کی صحت کچھ کمزور ہو سکتی ہے، اور آپ کو اپنا کام ایک بوجھ محسوس ہونے لگ سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی گفتگو سخت نہ ہو جائے۔ آج نئے منصوبوں کا آغاز کرنے کے لیے موزوں دن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، اپنے شریکِ حیات کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلاف سے گریز کریں۔
اسد (Leo)
منگل 17 نومبر 2026 کو، چاند برج جدی میں موجود ہے، جو آپ کے برج سے چھٹے گھر میں بنتا ہے۔ آج آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی کوششیں شروع کر سکتے ہیں، شراکت داری (پارٹنرشپ) پر مبنی منصوبے منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مالی فائدہ حاصل ہونے کا قوی امکان ہے، جس میں سود یا دلالی (بروکرج) کے کاموں سے آمدنی میں اضافے کے مواقع شامل ہیں۔ رقم کی یہ آمد آپ کی موجودہ مالی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آپ عمدہ لباس اور بہترین کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ مختصر سفر یا تفریحی دوروں کے امکانات ہیں، اور آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت سازگار ہے۔
سنبلہ (Virgo)
منگل 17 نومبر 2026 کو، چاند برج جدی میں موجود ہے، جو آپ کے برج سے چھٹے گھر میں بنتا ہے۔ آپ لباس یا زیورات کی خریداری کر سکتے ہیں، اور فنونِ لطیفہ میں آپ کی دلچسپی بڑھنے کا امکان ہے۔ اپنے کاروبار میں مشکل کاموں کو انجام دیتے ہوئے آپ جوش و خروش محسوس کریں گے۔ یہ وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی سازگار ہے، اور آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ اپنے شریکِ حیات کے ساتھ کوئی پرانا اختلاف حل ہو سکتا ہے، اور آپ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔ مجموعی طور پر، یہ آپ کے لیے ایک منافع بخش وقت ہے، اور طلباء کو بھی اپنی تعلیم میں فائدہ حاصل ہوگا۔
میزان (Libra)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج کے نتائج ملے جلے رہیں گے۔ مستقل اثاثوں (جیسے جائیداد وغیرہ) سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خاندان کے اندر کوئی تنازعہ پیدا نہ ہو۔ دوپہر تک آپ بہتر محسوس کریں گے، آپ کی مسلسل توانائی آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ طلباء کے لیے وقت سازگار ہے۔ امکان ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کے رشتے طے پا جائیں۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔
عقرب (Scorpio)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کاروبار کے لیے سازگار ہے۔ گھریلو زندگی کے پیچیدہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مستقل اثاثوں سے متعلق کاموں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات محبت بھرے رہیں گے۔ دوپہر کے وقت، اگر کچھ کام ادھورے رہ جائیں تو آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو جسمانی اور ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سماجی حلقوں میں آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ رائے کا اختلاف ممکن ہے۔ مالی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔
قوس (Sagittarius)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ یہ دن روحانی سرگرمیوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو مالی فائدہ ہوگا۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوپہر کے بعد حالات مزید سازگار ہو جائیں گے۔ آپ کی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ چھپے ہوئے دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے اعلیٰ افسران سے تعریف مل سکتی ہے۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔
جدی (Capricorn)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں ہے۔ آج آپ کی دلچسپی مذہبی سرگرمیوں میں رہے گی۔ کاروباری ماحول سازگار رہے گا۔ آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو کوئی نیا ہدف (ٹارگٹ) مل سکتا ہے، اور مجموعی طور پر آپ کی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ ہوگا۔ تاہم، دوپہر کے بعد کچھ خدشات کی وجہ سے منفی خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے مایوسی یا جھنجھلاہٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ وقت سازگار ہے، لیکن باہر کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتیں۔
دلو (Aquarius)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے، جو آپ کی برج سے بارہویں گھر میں بنتا ہے۔ آپ مذہبی یا سماجی سرگرمیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ کچھ تنازعات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ گاڑی چلاتے وقت یا کوئی نیا طبی علاج شروع کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ دوپہر کے بعد کام آسانی سے مکمل ہوں گے اور کام کی جگہ پر آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا؛ آپ کے اعلیٰ افسران آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں گے۔ آپ ذہنی سکون محسوس کریں گے، اور پریشانیاں یا ذہنی دباؤ ختم ہو جائیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید محبت بھرا ہو جائے گا۔
حوت (Pisces)
منگل 17 نومبر 2026 کو چاند برج جدی میں موجود ہے، جو آپ کی برج سے گیارہویں گھر میں بنتا ہے۔ آج کا دن کاروبار کے لیے منافع بخش رہے گا اور نئے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ شادی کے قابل افراد کے لیے، شادی کا کوئی رشتہ یا تجویز طے پا سکتی ہے۔ آپ کسی سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اور دوستوں کی جانب سے آپ کو تحائف مل سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد اپنے تمام کاموں میں احتیاط برتیں، سرکاری امور میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششوں کے نتائج توقع سے کم برآمد ہوں، اس لیے صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ آپ کا رجحان روحانیت کی طرف ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ تھکاوٹ یا طبیعت کی ناسازی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔