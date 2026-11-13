13 نومبر 2026 کا زائچہ: آج میزان برج کے تحت پیدا ہونے والوں کو مالی فوائد حاصل ہوں گے، اور ان کی صحت اچھی رہے گی
اس برج والوں کے لیے آج کا دن سرمایہ کاری کے لیے اچھا ہے۔آپ خود کو زیادہ خوش قسمت پائیں گے
Published : November 13, 2026 at 7:53 AM IST
حمل (Aries) – آج جمعہ 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ خود میں تازگی اور توانائی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو زیادہ غصہ آئے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں لہذا، اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کریں۔ کام کی جگہ پر اپنے افسران یا گھر میں اہل خانہ کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں بہتر ہوگا کہ آج کا دن خاموشی سے گزاریں۔ آپ کسی مذہبی مقام کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ دوپہر کے بعد حالات بدل سکتے ہیں، لیکن آج بہتر یہی ہے کہ آپ صرف اپنے کاموں پر توجہ دیں۔
ثور (Taurus) – آج جمعہ 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند آٹھویں گھر ہوگا۔ کام کی زیادتی اور اپنی خوراک کے معاملے میں لاپرواہی آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ کھانے پینے اور سونے کے بے قاعدہ معمولات بے چینی کا باعث بن سکتے ہیں۔ سفر کے دوران رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کام وقت پر مکمل نہ ہوں تو آپ چڑچڑاپن محسوس کر سکتے ہیں۔ یوگا، مراقبہ یا روحانی مشقیں کرنے سے سکون ملے گا۔ آپ اپنی محبت کی زندگی میں عدم اطمینان محسوس کر سکتے ہیں؛ اگر آپ اپنے ساتھی کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے، تو اس سے آپ کے تعلقات میں دوری پیدا ہو سکتی ہے۔
جوزا (Gemini) – آج جمعہ 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند ساتویں گھر میں ہوگا۔ آپ کا آج کا دن تفریح اور فرصت کے کاموں میں گزرے گا۔ آپ دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں گے، اور آپ کو سماجی عزت اور پہچان بھی مل سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی، اور آپ اپنے تمام کام وقت پر مکمل کر لیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے آج کا دن اوسط سے بہتر ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آج کسی کے ساتھ بھی بحث و تکرار میں نہ پڑیں۔
سرطان (Cancer) – آج، جمعہ 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن خوشی اور کامیابی کا دن ہے؛ آپ سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام کی جگہ پر سازگار ماحول ملے گا۔ آپ کو اپنے ماتحتوں یا ننھیال (مادری رشتہ داروں) کی جانب سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور مالی فوائد کی توقع ہے، اگرچہ کچھ ضروری اخراجات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ اپنے مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ آج آپ کوئی خریداری کر سکتے ہیں؛ تاہم، اگر آپ کسی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اپنے فیصلے بہت احتیاط سے کریں۔
اسد (Leo) – چاند کی گردش کے ساتھ، آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو یہ برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پانچویں گھر (خانے) میں ہوگا۔ آج آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ مشکل کاموں کو بھی آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ ملاقات خوشگوار رہے گی، اور آپ مذہبی یا فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ ملازمت اور کاروبار دونوں میں فوائد کی توقع ہے؛ کام کی جگہ پر زیر التوا کام مکمل کرنے سے آپ کو سکون ملے گا۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ ایک اوسط (درمیانہ) دن ہے۔
سنبلہ (Virgo) – چاند کی گردش کے ساتھ، آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو یہ برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند چوتھے گھر (خانے) میں ہوگا۔ آج کا دن کچھ چیلنجوں سے بھرپور ہو سکتا ہے؛ آپ خود میں تازگی کی کمی اور کچھ ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کسی پرانے اختلاف کے دوبارہ ابھرنے سے آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ جائیداد یا مستقل اثاثوں سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ، آج کام کی جگہ پر کسی کے ساتھ بھی بحث و تکرار سے گریز کریں۔ طلباء کے لیے یہ ایک اوسط (درمیانہ) دن رہے گا۔
میزان (Libra) – آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند تیسرے گھر میں ہوگا۔ آج خوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں یا سفر کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خاندانی جائیداد کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیرونِ ملک مقیم رشتہ داروں کی جانب سے خوشخبری ملے گی۔ آپ نئے کاموں کا آغاز کر سکیں گے، اور مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ مجموعی طور پر آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور آپ خود کو زیادہ خوش قسمت محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی فوائد حاصل ہوں گے۔
عقرب (Scorpio) – آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند دوسرے گھر میں ہوگا۔ مشورہ ہے کہ آپ منفی خیالات سے دور رہیں۔ زیادہ تر خاموش رہنے سے آپ کو خاندان کے افراد کے ساتھ تنازعات سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو صحت سے متعلق کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ضروری ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، حالانکہ آپ کو کوئی نیا کام سونپا جا سکتا ہے۔ یہ وقت صبر کا تقاضا کرتا ہے؛ آج کسی بھی کام میں جلد بازی کرنے سے گریز کریں۔
قوس (Sagittarius) – آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند پہلے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کام اور پڑھائی کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ آپ کو غیر ملکی تجارت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ مذہبی اور نیک کاموں میں دلچسپی لیں گے۔ آپ رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر خوش ہوں گے۔ مالی فوائد کا امکان ہے، اور آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ معاشرے میں آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہوں گے، اور آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ماتحتوں کی جانب سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔
جدی (Capricorn) – آج بروز جمعہ، 13 نومبر 2026 کو چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ ذہنی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے دفتری کام مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہبی اور سماجی سرگرمیوں پر اخراجات ہوں گے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ کچھ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ مالی نقصان اور ساکھ (عزت) کو نقصان پہنچنے کا بھی امکان ہے۔ آج آپ کا رجحان روحانیت کی طرف رہے گا۔ قانونی یا عدالتی معاملات میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔ کاروبار کے لحاظ سے دن اوسط رہے گا۔ اپنی اولاد کی ترقی کی خبر سن کر آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ تاہم، کوشش کریں کہ آج کا دن صبر کے ساتھ گزاریں۔
دلو (Aquarius) – آج، جمعہ 13 نومبر 2026 کو، چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے، چاند گیارہویں گھر (house) میں ہوگا۔ آج کا دن فائدہ مند ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو منافع یا بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دوستوں سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی، اور آپ مل کر کسی سفر کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی نیا کام شروع کرنا آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد کے لیے بھی یہ دن سازگار ہے؛ آپ اپنے حریفوں سے آگے رہنے میں کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں، ان کے لیے ممکنہ رشتہ یا اتحاد کے حوالے سے بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔
حوت (Pisces) – آج، جمعہ 13 نومبر 2026 کو، چاند برج قوس میں داخل ہوگا۔ آپ کے لیے چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت مبارک اور ثمر آور ہے۔ آپ کو اپنی ملازمت یا کاروبار میں کامیابی ملے گی۔ آپ کے اعلیٰ افسران آپ سے خوش ہوں گے، جس سے آپ کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کو کوئی نیا کام بھی سونپا جا سکتا ہے۔ کاروبار میں، آپ کو وہ رقم واپس مل سکتی ہے جو پہلے ادھار دی گئی تھی۔ آپ کو اپنے والد یا بڑے بھائی سے فائدہ پہنچے گا۔ خاندان میں خوشگوار ماحول رہے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اختلافِ رائے ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔