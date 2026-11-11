11 نومبر 2026 کا زائچہ: برج حمل سے لے کر برج حوت تک، تمام برجوں کے لیے پیش گوئی جانیں
آج برجِ سنبلہ والے افراد ذہنی سکون محسوس کریں گے۔ انہیں اپنے کام میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔
Published : November 11, 2026 at 8:13 AM IST
حمل (Aries) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے آٹھواں گھر ہے۔ آج آپ کی توجہ کا زیادہ تر مرکز روحانیت کی جانب رہے گا۔ آپ پراسرار موضوعات اور رازوں کی طرف بھی راغب ہو سکتے ہیں۔ گہرا غور و فکر آپ کو منفرد بصیرتیں فراہم کرے گا۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتنے سے آپ بہت سے تنازعات سے بچ سکتے ہیں۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مستحکم رہے گا۔ مالی فوائد کا امکان ہے، اور آپ اپنے مخالفین پر سبقت لے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام وقت پر مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ثور (Taurus) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے ساتواں گھر ہے۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار اور رومانوی لمحات گزاریں گے۔ آپ خاندانی یا سماجی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں، اور سفر کا بھی امکان ہے۔ آپ کو لطف اندوز ہونے اور خوشی محسوس کرنے کے مواقع ملیں گے۔ معاشرے میں آپ کو عزت اور پہچان ملے گی، اور آپ کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ کاروباری افراد اپنے کام کو وسعت دے سکیں گے اور شراکت داریاں (پارٹنرشپ) فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مالی فوائد متوقع ہیں، اور آپ کو بیرونِ ملک سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ساتھیوں کی جانب سے تعاون حاصل ہوگا۔
جوزا (Gemini) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے چھٹا گھر ہے۔ آج آپ اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ گھر میں پرسکون ماحول رہے گا، اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ مالی فوائد ممکن ہیں اور آپ کے اخراجات درست سمت میں ہوں گے۔ طویل عرصے سے التوا کا شکار کام اب مکمل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے کام کرنے کے انداز کو سراہا جائے گا، اور آپ مسابقتی حالات میں کامیاب رہیں گے۔ اپنے غصے پر قابو رکھنا یقینی بنائیں۔ آپ کی صحت میں بہتری بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔
سرطان (Cancer) – آج بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے پانچواں گھر بنتا ہے۔ آج آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں، اور منفی خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیٹ کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور غیر متوقع اخراجات کا بھی امکان ہے۔ آپ کے ساتھی یا قریبی لوگوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی نئے شخص کی طرف کشش پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے؛ لہٰذا، کوئی نیا کام شروع کرنے یا سفر پر جانے سے گریز کریں۔ شریکِ حیات کے ساتھ بھی آپ کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اپنے کام کی جگہ پر، صرف اپنے کاموں پر توجہ مرکوز رکھیں۔
اسد (Leo) – آج بدھ 11 نومبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے چوتھے گھر میں واقع ہے۔ آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ منفی خیالات آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں، جس سے آپ بے چینی محسوس کریں گے۔ گھر میں ہم آہنگی کی کمی ہو سکتی ہے، اور آپ اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں فکرمند ہو سکتے ہیں؛ ان کے ساتھ بھی نظریاتی اختلافات کا امکان ہے۔ آج زمین یا جائیداد سے متعلق کسی بھی دستاویز کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو کچھ بے چینی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سنبلہ (Virgo) – آج بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہے، جو آپ کے برج سے تیسرے گھر میں واقع ہے۔ آپ خود کو تروتازہ اور خوش محسوس کریں گے، اور آپ کا ذہن پرسکون رہے گا۔ آپ اپنے کام میں کامیابی حاصل کریں گے، اور خاندان کے افراد اور پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے؛ آپ کو ان کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ آپ روحانی معاملات میں کامیابی یا بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ شریکِ حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مثبت رہے گا، اور آپ اپنی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں اطمینان محسوس کریں گے۔ کاروبار میں بھی منافع یا بہتری کا امکان ہے۔
میزان (Libra) – بدھ، 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے دوسرے گھر میں واقع ہوگا۔ ذہنی تذبذب کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آج کا دن کسی نئے یا اہم کام کا آغاز کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ناخوشگوار گفتگو یا رویے کی وجہ سے آپ پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ ضد کرنے کے بجائے لچکدار رویہ اپنانے سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ گھر والوں کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں اور اپنے شریکِ حیات کے جذبات کا احترام کریں۔ اپنی صحت پر بھی توجہ دیں۔ آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت کوئی نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔
عقرب (Scorpio) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں واقع ہوگا۔ آپ اپنا دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے ہوئے بسر کریں گے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر محسوس کریں گے۔ پیاروں کے ساتھ ملاقاتیں کامیاب اور خوشگوار رہیں گی۔ آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، اور دوستوں یا قریبی لوگوں کی جانب سے تحائف ملنے پر آپ خوشی محسوس کریں گے۔ کسی خوشگوار سفر کا امکان ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ مجموعی طور پر، یہ دن خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔
قوس (Sagittarius) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا۔ یہ آپ کے برج سے بارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج حادثات کا خطرہ ہے، لہذا ہر معاملے میں احتیاط برتیں۔ آپ کو غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کچھ چڑچڑے پن یا غصے کی کیفیت بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست محسوس کریں گے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے تحائف ملنے کا امکان ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کام میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کاروبار میں منافع کے اچھے امکانات ہیں۔ تاہم، آج اپنی تمام سرگرمیوں میں محتاط رہیں۔
جدی (Capricorn) – بدھ 11 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں ہوگا۔ یہ آپ کی برج (راشی) سے گیارہویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج کا دن آپ کے کیریئر اور کاروبار سمیت تمام شعبوں میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بنیں گے۔ آپ کو خوشگوار تقریبات میں شرکت کا موقع ملے گا۔ آپ کو خاندان کے افراد کی جانب سے کچھ اہم فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ شادی کے قابل افراد کے لیے، رشتہ طے پا سکتا ہے۔ سفر کا امکان بھی موجود ہے۔ آپ کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔
دلو (Aquarius) – آج، بدھ، 11 نومبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کی برج سے دسویں گھر میں واقع ہوگا۔ آج آپ کے تمام کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو جائیں گے، جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یہ وقت آپ کی ملازمت یا کاروبار کے لیے سازگار ہے، اور آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ بزرگوں اور اعلیٰ حکام کی حمایت سے آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشگوار ماحول رہے گا، اور آپ کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی (پروموشن) مل سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی (love life) میں نمایاں کامیابی ملے گی، اور کسی نئے رشتے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔
حوت (Pisces) – آج، بدھ، 11 نومبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں ہے۔ یہ آپ کی برج سے نویں گھر میں واقع ہوگا۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ منفی خیالات آپ پر حاوی نہ ہو جائیں۔ ذہنی الجھن یا فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت کی وجہ سے آپ خوف محسوس کر سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق مسائل برقرار رہ سکتے ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں، اعلیٰ حکام کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت احتیاط برتیں، کیونکہ تنازعہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکرمند ہو سکتے ہیں۔ مخالفین آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی اہم فیصلہ نہ کریں۔