10 نومبر 2026 کا زائچہ: آج برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد ذہنی بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں
آج اس برج کےحامل افراد کا خاندان کے افراد کے ساتھ تنازعہ ہو سکتا ہے۔ انہیں اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سےتشویش رہے گی۔
Published : November 10, 2026 at 7:43 AM IST
حمل (Aries) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے آٹھویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ روحانی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں گے۔ گہرا غور و فکر ذہنی تھکن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ روحانی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے یوگا انتہائی مفید ہے۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔ چھپے ہوئے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا آج کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھیں۔ اپنی پسندیدہ خوراک سے لطف اندوز ہونا آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک خوشگوار شام گزاریں گے۔
ثور (Taurus) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے ساتویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ اپنی گھریلو زندگی میں سکون اور خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کو اپنے اہل خانہ اور قریبی دوستوں کے ساتھ عمدہ کھانے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ کسی مختصر سفر کا امکان بھی ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ دور رہنے والے پیاروں کی جانب سے ملنے والی خبریں آپ کے لیے خوشی کا باعث بنیں گی۔ آپ کو شراکت داریوں سے فائدہ ہو سکتا ہے اور عوامی زندگی میں عزت و احترام مل سکتا ہے۔ آج آپ کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسرے آپ کی ترقی سے حسد کر سکتے ہیں۔
جوزا (Gemini) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے چھٹے گھر میں ہوگا۔ آج کا دن زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ایک مبارک دن ہے۔ آپ کے خاندان میں خوشی اور مسرت کا ماحول ہوگا، اور آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ کام میں کامیابی آپ کی ساکھ میں اضافہ کرے گی۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے غصے پر قابو رکھیں؛ گفتگو میں احتیاط برتنے سے غلط فہمیوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے، اگرچہ آپ ضروری اشیاء پر کچھ رقم خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، اور آپ کی ازدواجی یا محبت کی زندگی میں بھی اطمینان رہے گا۔
سرطان (Cancer) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ چاند آپ کی برج (راشی) سے پانچویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کاروبار کے لحاظ سے منافع بخش رہے گا اور آپ کو اپنے ساتھیوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل صحت مند محسوس کریں گے۔ آپ اپنے مخالفین پر فتح حاصل کریں گے اور اپنے کام کے لیے پذیرائی پائیں گے۔ اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے، آج ممکنہ رشتہ یا شادی کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے۔
اسد (Leo) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کی برج سے چوتھے گھر میں ہوگا۔ آج آپ کو جسمانی اور ذہنی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہو سکتے ہیں۔ آج کا دن زمین، گاڑی یا جائیداد خریدنے، یا اس سے متعلق قانونی دستاویزات تیار کرنے کے لیے سازگار نہیں ہے۔ منفی خیالات مایوسی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار میں پڑنے سے گریز کریں۔ آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے، آج کا دن ملے جلے (معتدل) نتائج دے گا۔
سنبلہ (Virgo) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کی برج سے تیسرے گھر میں ہوگا۔ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے گی۔ خوشگوار ذہنی کیفیت آپ کو اپنے کام مکمل کرنے میں مدد دے گی۔ آپ محبت بھرے رشتوں سے خوشی محسوس کریں گے اور اپنے ساتھی کو تحفہ دینے کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مخالفین کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اگرچہ اچھے مواقع ملنے کا امکان ہے، لیکن جلد بازی میں کیے گئے کام نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ روحانی معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ وقت مالی فوائد کے لیے سازگار ہے۔
میزان (Libra) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کی برج سے دوسرے گھر میں ہوگا۔ آج آپ ذہنی تذبذب (فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت) کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے یا نئے کام شروع کرنے سے گریز کریں۔ کام کی جگہ پر آپ کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شراکت داری والے کاموں میں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی صورت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اپنی گفتگو میں احتیاط برتیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ کسی بھی معاملے پر ضد نہ کریں۔ دوپہر کے وقت مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور منفی خیالات کو خود سے دور رکھیں۔
عقرب (Scorpio) – منگل 10 نومبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے پہلے گھر میں ہوگا۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بہتر محسوس کریں گے۔ آپ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ سفر کریں گے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی خوشگوار تقریب میں شرکت کے لیے باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی؛ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ کام کی جگہ پر، آپ کے اعلیٰ افسران آپ کے کام کی تعریف کریں گے۔ کاروبار میں، آپ کو نئے گاہک مل سکتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔
قوس (Sagittarius) –منگل 10 نومبر 2026 کو، چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے بارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن کچھ مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط سے کام لیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جارحانہ رویے یا جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تنازعہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کی صحت اور تندرستی درمیانی رہے گی۔ اپنی گفتگو میں تحمل سے کام لیں۔ حادثات کا خطرہ ہے، اور آپ کے اخراجات معمول سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ قانونی یا عدالتی معاملات کے حوالے سے محتاط رہیں۔ غیر اہم یا غیر نتیجہ خیز کاموں میں الجھنے سے آپ کا ذہنی سکون متاثر ہو سکتا ہے۔
جدی (Capricorn) – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ آپ کے برج سے گیارہویں گھر میں ہوگا۔ آج کا دن سازگار ہے۔ دوستوں اور پیاروں سے مل کر آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کسی دلچسپ سفر پر جا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش سے، جو لوگ شادی کے خواہشمند ہیں، ان کے رشتے طے پا سکتے ہیں۔ آپ کی ملازمت اور کاروبار دونوں سے آمدنی میں اضافے کا امکان ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان رومانس رہے گا۔ آپ نئی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ آج آپ کا رجحان روحانیت کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے، ساتھیوں کی مدد سے اہداف کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ صحت کے نقطہ نظر سے، یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔
دلو – منگل، 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ آپ کے برج کے لیے، چاند دسویں گھر میں ہوگا۔ آپ اپنے تمام کام آسانی سے مکمل کر سکیں گے۔ کاروبار اور کیریئر میں ترقی ہوگی۔ سرکاری امور بخوبی انجام پائیں گے اور آپ کو اعلیٰ حکام کی جانب سے تعاون حاصل ہوتا رہے گا۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آج آپ خوشی محسوس کریں گے کیونکہ ایک خاص پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کو مالی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی اور آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں سے زیادہ عزت و احترام ملے گا۔ آج کا دن طلباء کے لیے بھی سازگار ہے۔
حوت – منگل 10 نومبر 2026 کو چاند برج عقرب میں موجود ہے۔ آپ کے برج کے لیے، چاند نویں گھر میں ہوگا۔ آج آپ کچھ ناساز طبیعت محسوس کر سکتے ہیں اور جسمانی توانائی میں کمی کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ کاموں میں تاخیر کی وجہ سے آپ مایوسی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آج دفتر میں اپنے اعلیٰ افسران اور ساتھیوں کے ساتھ معاملات میں محتاط رہیں۔ آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے کچھ تشویش ہو سکتی ہے، اور کچھ غیر ضروری اخراجات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آج کا دن صبر کے ساتھ گزاریں۔ تاہم، شام تک صورتحال بہتر ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں مثبت خیالات آئیں گے۔