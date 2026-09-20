تمل ناڈو میں خواتین میں تمباکو سے متعلق منہ کے کینسر میں کمی، مجموعی کینسر کیسز میں اضافہ
2023 میں ریاست میں کینسر کے 87 ہزار نئے کیسز درج کئےگئے جبکہ 2028 تک یہ تعداد ایک لاکھ کے قریب پہنچنے کا اندازہ ہے۔
Published : September 20, 2026 at 6:12 PM IST
چنئی : تمل ناڈو میں ایک جانب جہاں مجموعی طور پر کینسر کے نئے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہیں خواتین میں تمباکو سے متعلق منہ کے کینسر کے واقعات میں نسبتاً کمی دیکھی گئی ہے۔ مدراس میڈیکل کالج کے شعبۂ آنکولوجی کے پروفیسر کنن کے مطابق ریاست میں تمباکو کے استعمال سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل اب بھی ایک اہم تشویش ہیں اور لوگوں کو تمباکو نوشی اور تمباکو مصنوعات ترک کرنے کے لیے مسلسل بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔
تمل ناڈو میں گٹکا، پان مسالا اور تمباکو سے تیار ہونے والی بعض دیگر مصنوعات پر 2013 سے پابندی عائد ہے۔ ریاست میں کینسر کے واقعات کی باقاعدہ نگرانی اور دستاویز بندی کے لیے حکومت تمل ناڈو اور اڈیار کینسر انسٹی ٹیوٹ کے اشتراک سے کینسر رجسٹری بھی چلا رہے ہیں۔ تمل ناڈو کینسر رجسٹری پروجیکٹ ریاست بھر میں کینسر کی نگرانی کے لیے 2012 سے کام کر رہا ہے، جبکہ 2018 میں کینسر کو ریاست میں قابلِ اطلاع بیماری قرار دیا گیا تھا۔
کینسر رجسٹری کے مطابق 2019 میں تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 78,678 افراد میں نئے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ان میں 35,826 مرد اور 42,852 خواتین شامل تھیں۔ 2023 میں نئے کینسر کیسز کی تعداد بڑھ کر 87,156 ہوگئی، جن میں 37,931 مرد اور 49,225 خواتین شامل تھیں۔ رجسٹری کے تخمینے کے مطابق 2028 تک ریاست میں نئے کینسر کیسز کی تعداد 99,693 تک پہنچ سکتی ہے، جن میں 44,048 مرد اور 55,645 خواتین شامل ہوں گی۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاست میں کینسر کی مجموعی شرح اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر اسکریننگ، ابتدائی تشخیص اور علاج تک بروقت رسائی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ منہ کا کینسر زبان، مسوڑھوں اور دانتوں کے اطراف موجود بافتوں سمیت منہ کے مختلف حصوں کو متاثر کرسکتا ہے۔ رجسٹری کے مطابق 2019 میں ریاست میں منہ کے کینسر کے 2,662 نئے کیسز سامنے آئے تھے، جن میں 1,762 مرد اور 900 خواتین شامل تھیں۔
2023 میں یہ تعداد بڑھ کر 3,903 ہوگئی۔ ان میں 2,629 مرد اور 1,274 خواتین تھیں۔ 2028 کے لیے رجسٹری نے 4,112 نئے کیسز کا تخمینہ لگایا ہے، جن میں 2,812 مرد اور 1,300 خواتین شامل ہوں گی۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق چنئی میں منہ کے کینسر کے 378 کیسز جبکہ تھنجاور میں 337 کیسز رپورٹ ہوئے۔ منہ کے نچلے حصے یعنی ’فلور آف دی ماؤتھ‘ کے کینسر کے کیسز میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2019 میں ایسے 170 کیسز سامنے آئے تھے، جن میں 147 مرد اور 23 خواتین شامل تھیں۔
2023 میں یہ تعداد بڑھ کر 227 ہوگئی، جن میں 191 مرد اور 36 خواتین شامل تھیں۔ 2028 میں ایسے 222 نئے کیسز سامنے آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مدراس میڈیکل کالج کے شعبۂ آنکولوجی کے پروفیسر کنن نے کہا کہ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے کینسر کے علاوہ پھیپھڑوں کو نقصان اور دل کے دورے سمیت کئی سنگین طبی مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے بیداری مہمات جاری رہنے کے باوجود تمباکو سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے اسپتال آنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
پروفیسر کنن نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں تمباکو اور چھالیہ کے مشترکہ استعمال میں کمی آئی ہے، تاہم مردوں اور بعض پیشوں سے وابستہ کارکنوں میں تمباکو کا استعمال اب بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق تمباکو ترک کرنے کے لیے عوامی بیداری کی کوششوں کو مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی حکومت اپنے مربوط کینسر پروگرام کے تحت عوام میں کینسر سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف مہمات چلا رہی ہے۔ ان مہمات کا انعقاد پارکنگ علاقوں، بس اسٹاپس، کالجوں اور دیگر عوامی مقامات پر کیا جا رہا ہے۔
پروفیسر کنن نے کہا کہ مقامی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرسکتی ہیں۔ ان کے ذریعے ایسے افراد کی شناخت کی جاسکتی ہے جنہوں نے تمباکو چھوڑ دیا ہے، جبکہ موجودہ صارفین کو تمباکو ترک کرنے کی خدمات اور مناسب طبی علاج سے جوڑا جاسکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کینسر کے علاج میں ابتدائی تشخیص بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ پروفیسر کنن نے کہا کہ ابتدائی مراحل، خصوصاً اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 میں کینسر کا علاج نسبتاً زیادہ مؤثر انداز میں کیا جاسکتا ہے، جبکہ بیماری کے آخری مراحل میں علاج زیادہ پیچیدہ ہوجاتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اسٹیج 3 کے مریضوں میں بھی علاج کے ذریعے بیماری پر قابو پانے کی کوشش کی جاسکتی ہے، جبکہ اسٹیج 4 میں مکمل علاج مشکل ہوجاتا ہے۔ تاہم جدید ادویات اور نئے علاج کے طریقوں سے بعض مریضوں کی زندگی کو طول دیا جاسکتا ہے۔ ریاست میں مریضوں کو ضرورت کے مطابق جدید طبی سہولیات بھی فراہم کی جارہی ہیں، جن میں بعض صورتوں میں روبوٹک سرجری شامل ہے۔ اس کے علاوہ رحم کے منہ، چھاتی اور منہ کے کینسر کی ابتدائی تشخیص کے لیے اسکریننگ پروگرام بھی چلائے جا رہے ہیں۔
پروفیسر کنن کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران عوام میں کینسر کے حوالے سے شعور میں اضافہ ہوا ہے اور اب زیادہ افراد علامات یا خطرے کے امکانات کی صورت میں اسکریننگ اور علاج کے لیے آگے آرہے ہیں۔ تمل ناڈو کینسر رجسٹری پروجیکٹ کے مطابق ریاست میں کینسر کے واقعات کی جنس، عمر اور متاثرہ جسمانی حصے کے لحاظ سے تفصیلی نگرانی کی جارہی ہے، تاکہ کینسر کی روک تھام اور ابتدائی تشخیص کے لیے مؤثر حکمت عملی مرتب کی جاسکے۔
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ماہرین کا کہنا ہے کہ تمباکو کے استعمال میں کمی، عوامی بیداری، باقاعدہ اسکریننگ اور ابتدائی مرحلے میں علاج ہی کینسر سے ہونے والی اموات کے بوجھ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔