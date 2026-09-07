شوق بڑی چیز ہے۔۔۔ ہندوستانی تمباکو نوشی پر ماہانہ 244 روپے اور تمباکو چبانے پر 123 روپے خرچ کررہے ہیں، 26 کروڑ لوگ چبا جاتے ہیں آٹھ لاکھ ٹن تمباکو
ملک اپنی تمباکو کی عادت کی بھاری قیمت چکا رہا ہے۔ تمباکو کی مارکیٹ 2034 تک 988,000 ٹن تک پہنچنے کا امکان ہے۔
Published : September 7, 2026 at 8:24 PM IST
حیدرآباد: کہتے ہیں شوق بڑی چیز ہے لیکن جب اس شوق میں تمباکو شامل ہو تو یہ جیب بھی تیزی سے خالی کرتا ہے اور اسی تیزی سے جسم کو کھوکھلا بھی کر دیتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) اور آئی مارک گروپ کے مطابق، ملک میں تقریباً 26.7 کروڑ افراد اس خطرناک اور مہلک عادت کے عادی ہیں، جو کہ چبانے یا تمباکو نوشی سے سالانہ آٹھ لاکھ 21 ہزار ٹن تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں۔
ان میں سے 26فیصد سگریٹ یا بیڑی پینے کے عادی ہیں، جب کہ 74 فیصد کھینی، گٹخے اور زردہ کو چبانے کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ آئی مارک گروپ کا تخمینہ ہے کہ تمباکو کی مارکیٹ 2026 اور 2034 کے درمیان 2.08 فیصد کی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ (سی اے جی آر) کے ساتھ 2034 تک نو لاکھ 88 ہزار ٹن تک پہنچ جائے گی۔
تمباکو سے سالانہ 13 لاکھ پچاس ہزار افراد ہلاک ہوتے ہیں: تمباکو چبانے یا تمباکو نوشی کو کئی سنگین اور دائمی بیماریوں جیسے کینسر، پھیپھڑوں کی بیماری، دل کی بیماری اور فالج کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تمباکو ہر سال تقریباً 1.35 13.5 لاکھ اموات کا ذمہ دار ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر تمباکو کا دوسرا سب سے بڑا صارف اور پیدا کنندہ ہے، جب کہ چین دونوں زمروں میں پہلے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔
چین سگریٹ کا دنیا کا سب سے بڑا صارف بھی ہے، جہاں سالانہ تقریباً 2.4 ٹریلین سگریٹ پیے جاتے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر استعمال کی جانے والی کل سگریٹ کا تقریباً 50 فیصد ہے۔ تمباکو کی مصنوعات کی وسیع اقسام ہندوستان میں بہت کم قیمتوں پر دستیاب ہیں، جو انہیں آبادی کے غریب ترین طبقوں تک بھی قابل رسائی بناتی ہیں۔
ملک کی 26 کروڑ آبادی تمباکو کی عادی: 'گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے (جی اے ٹی ایس) انڈیا 2016-17' کے مطابق، ملک میں تقریباً 267 ملین بالغ (عمر 15 اور اس سے زیادہ) روزانہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تمباکو کے استعمال میں نمایاں تفاوت ہے۔ مردوں کی تعداد خواتین کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔
گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے (جی اے ٹی ایس) کے مطابق، اس وقت تمام بالغوں میں سے 28.6 فیصد تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 42.4 فیصد (198 ملین) مرد اور 14.2فیصد (53 ملین) خواتین شامل ہیں۔ ملک میں تمباکو کے استعمال کی سب سے عام شکلوں میں تمباکو نوشی کی مصنوعات میں کھینی، گٹخا، پان مسالہ، اور تمباکو کے ساتھ پان شامل ہیں۔ تمباکو نوشی کی مصنوعات میں بیڑی، سگریٹ اور ہکا شامل ہیں۔
تمباکو سے دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں: عالمی ادارہ صحت کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، تمباکو جسم کے تقریباً ہر عضو کو نقصان پہنچاتا ہے، جو ممکنہ طور پر کینسر، دل کی بیماری، فالج، پھیپھڑوں کی بیماری، زرخیزی میں کمی، قوت مدافعت میں کمی، اور قبل از وقت موت کا باعث بنتا ہے۔ نیکوٹین کی لت بہت تیزی سے لگتی ہے اور یہ کافی نقصان دہ ہے۔ خاص طور پر بچوں، نوعمروں، اور نوجوان بالغوں کے لیے، جن کے دماغ گروتھ کر رہے ہیں۔
دنیا بھر میں تمباکو استعمال کرنے والے 120 کروڑ لوگ ہیں۔ تمباکو سالانہ 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے لیتا ہے، جن میں 16 لاکھ سے زیادہ غیر تمباکو نوشی کرنے والے 'سیکنڈ ہینڈ اسموک' کا شکار ہوتے ہیں۔
جنس کے لحاظ سے تمباکو کی مصنوعات کا استعمال: ملک کی کل بالغ آبادی کا تقریباً 28.6 فیصد تمباکو استعمال کرتا ہے۔ اس میں 42.4 فیصد مرد اور 14.2 فیصد خواتین شامل ہیں۔ تمباکو کی مصنوعات کے لحاظ سے، مرد تمباکو سے بنے پان مسالہ کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ خواتین بھی اسے کثرت سے استعمال کرتی ہیں۔ جبکہ 14.90 فیصد مرد تمباکو سے بنا پان مسالہ کھاتے ہیں، خواتین کی یہ تعداد صرف 2.20 فیصد ہے۔ کھینی کا استعمال 12.40فیصد مرد اور 1.30 فیصد خواتین کرتی ہیں۔ جہاں تک سگریٹ کا تعلق ہے، 13.30 فیصد مرد اور 1.4 فیصد خواتین تمباکو نوشی کرتی ہیں۔ سگریٹ یا بیڑی پینے والے مردوں میں، 46 فیصد فی دن اوسطاً پانچ یا اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔
میزورم میں تمباکو کا سب سے زیادہ استعمال: این ایف ایچ ایس کی رپورٹ کے مطابق، 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے مردوں میں تمباکو کا استعمال میزورم میں سب سے زیادہ ہے، جہاں 73 فیصد لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد انڈمان اور نکوبار جزائر (59 فیصد) اور منی پور (58 فیصد) ہیں۔ خواتین میں تمباکو کا استعمال میزورم (62 فیصد)، تریپورہ (51 فیصد) اور منی پور (43 فیصد) میں سب سے زیادہ ہے۔
ان کے بعد وسطی اور مشرقی ریاستیں ہیں جیسے اڈیشہ، بہار اور اتر پردیش۔ اڈیشہ میں، 48.3 فیصد مد اور 22.8 فیصد خواتین تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ بہار میں مردوں میں یہ شرح 45.8 فیصد ہے، جب کہ خواتین میں تمباکو یا دھوئیں کے بغیر تمباکو کی مصنوعات کا استعمال نمایاں طور پر کم ہے، یعنی 4.0 فیصد۔ اتر پردیش میں تمباکو کا کل استعمال مردوں میں 45.2 فیصد اور خواتین میں 9.6 فیصد ہے۔
تمباکو ملک کے جی ڈی پی کو ایک فیصد کا نقصان پہنچاتا ہے: ڈبلیو ایچ او کی ایک تحقیق کے مطابق، تمباکو کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں اور قبل از وقت اموات کی وجہ سے ہندوستان کو اس کے جی ڈی پی کے ایک فیصد کے برابر نقصان ہوتا ہے۔ تمباکو کی مصنوعات سے ایکسائز ٹیکس کے طور پر جمع ہونے والے ہر 100 روپے پر معیشت کو 816 روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ 2017 اور 2018 کے درمیان، 35 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں تمباکو کے استعمال سے ہونے والی تمام بیماریوں اور اموات سے منسلک لاگت 27.5 بلین امریکی ڈالر (1,773.4 بلین ہندوستانی روپے) تھی۔
دریں اثنا، 2016-17 میں، تمباکو سے ٹیکس کی آمدنی اس سے وابستہ معاشی اخراجات کا 12.2 فیصد تھی۔ ان اخراجات کا 74 فیصد تمباکو نوشی کا ہے، جب کہ بغیر دھوئیں والے تمباکو کا استعمال 26 فیصد ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے براہ راست اخراجات صرف تمباکو سے متعلقہ بیماریوں کے علاج کے لیے کیے گئے ہندوستان کے کل سالانہ نجی اور عوامی صحت کے اخراجات کا 5.3 فیصد ہیں۔
تمباکو کی مصنوعات پر ماہانہ فی کس اخراجات: ایم او ایس پی آئی کے گھریلو استعمال کے اخراجات کے سروے کے مطابق، تمباکو استعمال کرنے والے کا اوسط ماہانہ خرچ 350 روپے اور 400 روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ تاہم، مصنوعات کی قسم کے لحاظ سے اہم تغیرات دیکھے جاتے ہیں، جیسے سگریٹ بمقابلہ بیڑی یا گٹخا۔ معاشی اور صحت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمباکو کی مصنوعات پر اوسطاً ماہانہ اخراجات 367 روپے تھے، جس میں تمباکو نوشی کے تمباکو (سگریٹ/بیڑی) کے لیے 244 روپے اور بغیر دھوئیں والے تمباکو (گٹخے/کھینی) کے لیے 123 روپے شامل ہیں۔
مزید برآں، حکومت کے نیشنل سیمپل سروے آفس (این ایس ایس او) کے گھریلو استعمال کے اخراجات کے سروے (ایچ سی ای ایس) کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لوگ تمباکو کی مصنوعات پر اپنے کل ماہانہ اخراجات کا تقریباً 1.5 فیصد سے 3.8 فیصد خرچ کرتے ہیں۔ کئی ریاستوں میں یہ خرچ دالوں اور پھلوں پر خرچ ہونے والی رقم سے زیادہ ہے۔ شہری علاقوں میں، تمباکو کل ماہانہ اخراجات کا تقریباً ایک فیصد سے 2.4 فیصد تک ہوتا ہے۔
سکم تمباکو کے اخراجات میں سرفہرست ہے: ایم او ایس پی آئی کے گھریلو استعمال کے اخراجات کے سروے (2023-24) کے مطابق، سکم دیہی ( 824.18 روپے) اور شہری (836.40 روپے) دونوں علاقوں میں پان، تمباکو، اور نشہ پر فی کس ماہانہ اخراجات میں نمایاں فرق سے سب سے اوپر ہے۔ اروناچل پردیش دوسرے نمبر پر ہے، دیہی علاقوں میں 463.98 روپے اور شہری علاقوں میں 605.37 روپے کے ریکارڈ اخراجات کے ساتھ۔ میزورم دیہی علاقوں میں 406.27 روپے اور شہری علاقوں میں 469.85 روپے کے اخراجات کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جب کہ تلنگانہ کا دیہی اخراجات 396.06 روپے اور شہری اخراجات 320.73 روپے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔
تمباکو پر مرسڈیز کاروں کے برابر ٹیکس: ملک کے ٹیکس نظام کے اندر، سب سے زیادہ جی ایس ٹی کی شرح—40 فیصد— لگژری کاروں پر عائد ہوتی ہے۔ تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس کی اسی شرح سے مشروط ہیں۔ اس طرح کا زیادہ ٹیکس مرسڈیز اور دیگر لگژری کاروں کے ساتھ تمباکو کی مصنوعات کو 'سن گڈز' کے زمرے میں رکھتا ہے۔ اس کے باوجود تمباکو کے استعمال میں کمی کے آثار نظر نہیں آتے۔ درحقیقت، یکم فروری 2026 سے پہلے، تمباکو کی مصنوعات پر جی ایس ٹی 28 فیصد تھا، جو کہ بعد میں بڑھا کر 40 فیصد کر دیا گیا۔
بنیادی مقصد یہ تھا کہ زیادہ قیمتیں لوگوں کو ان مصنوعات کے استعمال سے روکیں گی۔ تاہم ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ تمباکو میں موجود نکوٹین انسانی دماغ کو تیزی سے متاثر کرتی ہے جس سے ایک مضبوط جسمانی اور ذہنی لت پیدا ہوتی ہے۔ اس لت کی وجہ سے صارفین قیمتوں میں اضافے کے باوجود تمباکو کو ترک کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ دوسرے ضروری اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمباکو خریدنا بند نہیں کرتے۔
مزید برآں، کھینی اور تمباکو سے بنے پان مسالہ جیسی مصنوعات چھوٹے، انتہائی سستی پاؤچوں میں دستیاب ہیں۔ ٹیکس میں اضافے کے بعد بھی ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ میں ہی رہتی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ٹیکس کی شرح مرسڈیز پر اتنی ہی زیادہ ہے، تمباکو یا سگریٹ کا ایک پاؤچ اب بھی صرف 5 سے 20 روپے میں خریدا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسا عنصر ہے جو لوگوں کو خطرناک لت چھوڑنے سے روکتا ہے۔
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