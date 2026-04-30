بنگال میں ٹی ایم سی 226 سیٹوں پر جیتے گی، ایگزٹ پول کے بعد ممتا بنرجی کا پہلا بیان
مغربی بنگال اسمبلی کے ایگزٹ پول پر سی ایم ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ ریاست میں ٹی ایم سی دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔
Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو الزام لگایا کہ ٹی ایم سی کارکنوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے بی جے پی کے کہنے پر ایگزٹ پول کے تخمینے گردش کیے جا رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ حکمراں جماعت ٹی ایم سی ریاستی انتخابات میں 294 اسمبلی سیٹوں میں سے 226 سے زیادہ جیتنے میں کامیاب ہوگی۔
ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں، بنرجی نے دعویٰ کیا کہ ٹیلی ویژن چینلز بی جے پی کے دفتر سے نشر ہونے والے انتخابات کے نتائج کے تخمینے دکھا رہے ہیں۔
#WATCH | In a video message, West Bengal CM Mamata Banerjee says, " we are very grateful to the people of bengal. despite the scorching heat and atrocities, you have cast vote. i am also very grateful to tmc workers that they fought with their lives, endured the collective…
ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ ٹیلی ویژن پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے۔بی جے پی کے دفتر سے دوپہر 1:08 بجے سرکولیٹ کیا گیا۔ اسے دکھانے کے لیے پیسے دیے گئے۔ میرے پاس مخصوص معلومات ہیں۔
اپنی پارٹی کے امکانات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، بنرجی نے کہا کہ ٹی ایم سی 294 رکنی اسمبلی میں آرام سے دو تہائی کا ہندسہ عبور کر لے گی۔ انہوں نے کہا ہم 2026 میں 226 سیٹیں عبور کر لیں گے۔ ہم 230 کو بھی عبور کر سکتے ہیں۔ مجھے عوام کی طرف سے دیے گئے بڑے مینڈیٹ پر پورا بھروسہ ہے۔
ٹی ایم سی سربراہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ پولنگ کے پورے عمل میں مرکزی فورسز بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امت شاہ کی براہ راست ہدایات کے تحت مغربی بنگال میں پولنگ کے پورے عمل میں مرکزی فورسز بی جے پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں۔
ممتا بنرجی نے خدشہ ظاہر کیا کہ ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشینوں کو سٹوریج سے گنتی ہالوں تک پہنچاتے وقت خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے اور کسی بھی مرحلے پر تبدیلی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔