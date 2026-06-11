ترنمول کانگریس کو ایک اور جھٹکا: راجیہ سبھا ممبر پرکاش چک برائیک نے استعفیٰ دے دیا
ترنمول کانگریس کے راجیہ سبھا رکن پرکاش چک برائیک نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہاں جانیں تفصیلات
Published : June 11, 2026 at 12:14 PM IST
حیدرآباد: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد ریاستی اکائی اور پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ متعدد ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی پارٹی سے استعفی دے چکے ہیں۔ اس جاری رجحان میں اس جمعرات کو راجیہ سبھا کے ایک اور رکن نے استعفیٰ دے دیا۔
اطلاعات کے مطابق ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائیک نے راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے سکھیندو شیکھر رائے اور سشمیتا دیو بھی استعفی دے چکے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک راجیہ سبھا کے تین ارکان پارلیمان مستعفی ہو چکے ہیں۔ پارٹی کے پاس اب ایوان میں صرف 10 ارکان پارلیمان رہ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مستعفی ہونے والے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک ہفتے کے اندر اس طرح کا تیسرا استعفیٰ ہے۔
#WATCH | Delhi: TMC leader Prakash Chik Baraik says, " accepting the opinion given by the people of west bengal, i have also submitted my resignation today."— ANI (@ANI) June 11, 2026
upon asking the question whether he would join the bjp, he says, "time will tell." https://t.co/jTSKKTL5gR pic.twitter.com/d3M1WPBiGf
راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کو لکھے اپنے استعفیٰ خط میں، برائیک نے کہا کہ وہ فوری طور پر ایوان کی رکنیت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا، "میں اپنی راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں، براہ کرم اسے فوری طور پر قبول کریں۔" برائیک نے مزید کہا کہ مغربی بنگال کے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے بھی آج اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ وقت ہی بتائے گا۔
انہوں نے چیئر اور سیکرٹریٹ کا بھی تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے، ’’میں راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے میرے دور میں مجھے دی گئی مدد اور تعاون کے لیے معزز ڈپٹی چیئرمین اور راجیہ سبھا سکریٹریٹ کے تمام عہدیداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔‘‘
یہ تیزی ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اندر بڑھتے ہوئے اندرونی اختلافات کے درمیان سامنے آئی ہے۔ استعفوں اور باغیانہ بیانات کے ایک سلسلے نے پارٹی کی اندرونی ہم آہنگی اور ممکنہ انضمام کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کو بڑھا دیا ہے۔ باغی ٹی ایم سی لیڈر رتبرتا بنرجی نے بدھ کے روز باغی دھڑے اور کانگریس کے درمیان انضمام سے متعلق قیاس آرائیوں کو واضح طور پر مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ جاری پیش رفت مکمل طور پر تنظیم کا اندرونی معاملہ ہے۔
بنرجی نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ موجودہ ارکان کی تعداد 64 ہے۔ یہ افراد اسپیکر کو خط پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دھڑے کی حمایت 58 سے بڑھ کر 64 ایم ایل اے ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروپ جلد ہی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر سے باضابطہ رجوع کرے گا۔
انضمام کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان کی پارٹی کا تعلق ہے، وہ یقینی طور پر کانگریس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور نہ ہی ارکان پارلیمنٹ – خاص طور پر، ان میں سے دو تہائی سے زیادہ – کانگریس میں ضم ہو رہے ہیں۔ بنرجی نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کا کوئی بھی طبقہ خواہ وہ ممبران پارلیمنٹ، میونسپل نمائندے، ضلع پریشد ممبران، یا پنچایت ممبران ہوں، انضمام کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے پوچھا کہ، کون کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے انضمام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا! دریں اثنا، سینئر کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اپنے آپ کو کانگریس-ٹی ایم سی کے ممکنہ انضمام سے متعلق قیاس آرائیوں سے دور رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس طرح کی کسی بھی بات چیت سے لاعلم ہیں۔ چودھری نے کہا کہ ان کے پاس بنگال سے متعلق انضمام یا اس جیسی پیش رفت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ فی الحال اس معاملے کے بارے میں "اندھیرے میں" ہیں اور باضابطہ فیصلے کے اعلان کے بعد ہی تبصرہ کریں گے۔
ایک اہم پیش رفت میں، راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے ایم پی سشمیتا دیو کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، جو 10 جون سے نافذ العمل ہے۔ دیو نے پہلے ٹی ایم سی کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے استعفیٰ کے بعد، سشمیتا دیو نے کہا کہ وہ آسام میں کام کرنے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہیں، نئی دہلی میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما سے ملاقات کے بعد ان کے بی جے پی میں شامل ہونے کو لے کر قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ تاہم، انھوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ ذاتی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ انھوں نے موقع پرستی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔
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