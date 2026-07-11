ٹی ایم سی ملکیت کا تنازعہ: ای سی آئی ممتا اور رتبرتا دونوں دھڑوں کے جوابات کی جانچ کرے گا
ٹی ایم سی میں مالکانہ حقوق کے معاملے پر ممتا اور رتبرتا نے ردعمل ظاہر کیا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 6:31 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے دونوں دھڑوں کے جوابات کی جانچ کرے گا۔ ایک دھڑے کی قیادت پارٹی کی صدر اور مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کر رہی ہیں اور دوسرے کی قیادت مغربی بنگال کی اپوزیشن لیڈر رتبرتا بنرجی کر رہی ہیں۔ کمیشن نے پہلے اپنے جوابات جمع کرائے ہیں اور پھر پارٹی کے مالکانہ حقوق کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔
ملکیتی حقوق پر جاری کشمکش کے درمیان دونوں دھڑوں نے اپنے جوابات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انہیں علیحدہ خطوط جاری کیا جس میں ٹی ایم سی کے تنظیمی انتخابات / مجاز دستخط کنندگان کی تفصیلات طلب کی گئیں۔
6 جولائی کو، ممتا کی قیادت والے دھڑے نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو اپنا جواب پیش کیا۔ رتبرتا بنرجی کی قیادت والے دھڑے نے جمعہ کو اپنا جواب داخل کیا۔
اس سے قبل الیکشن کمیشن نے اس دھڑے کو جواب دینے کے لیے 10 جولائی کی شام 5:30 بجے تک کا اضافی وقت دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ مغربی بنگال میں حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد ٹی ایم سی اہم اندرونی کشمکش کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ پارٹی ریاست میں اقتدار برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے۔
جب سے انتخابی نتائج کا اعلان ہوا ہے، رتبرتا بنرجی نے ممتا بنرجی اور ان کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی کے خلاف کھل کر بغاوت کی ہے، اور انہیں پارٹی کی شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں دو تہائی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور کہا کہ وہ ٹی ایم سی کے حقیقی مالک ہیں۔
ممتا کی قیادت والا دھڑا ریتبرتا بنرجی کی قیادت میں باغی گروپ پر پارٹی ہائی کمان کو دھوکہ دینے کا الزام لگا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے ریاست میں اقتدار میں رہتے ہوئے پارٹی سے تمام فوائد حاصل کیے تھے۔
ممتا اور رتبرتا کی قیادت والے دھڑوں کے جوابات کا حوالہ دیتے ہوئے، الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن دونوں دھڑوں کے جوابات کی جانچ کرے گا۔
جوابات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے جوابات میں فراہم کردہ تمام تفصیلات کا جائزہ لے گا۔ دونوں فریقوں کے جوابات کی جانچ پڑتال کے بعد، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنازعہ ہے، تو اس پر مزید بات کی جائے گی۔
مزید برآں الیکشن کمیشن اس تنازع کو تنازعہ قرار دے گا۔ اس کے بعد وہ اس معاملے پر کارروائی شروع کرے گا۔ کارروائی کے دوران، یہ اپنے دعوؤں کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دستاویزات کی درخواست کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام عمل کی پیروی کے بعد کمیشن حتمی فیصلہ کرے گا۔
پچھلے ہفتے جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار پولیٹیکل اسٹڈیز کے پروفیسر ہمانشو رائے نے ٹی ایم سی کی ملکیت کی لڑائی کا حوالہ دیتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ریتابرت بنرجی کے دھڑے کو پارٹی کا نشان ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر اس عمل کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ممتا بنرجی اسمبلی انتخابات جیت جاتیں تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔