آئی پیک پر ای ڈی کی کارروائی کے خلاف دہلی میں امت شاہ کے دفتر کے سامنے ترنمول کانگریس کا احتجاج
اے آئی پی اے سی کی تلاشی کے خلاف وزیر داخلہ امیت شاہ کے دفتر کے سامنے احتجاج، ترنمول کے 8 ارکان پارلیمنٹ حراست میں۔
Published : January 9, 2026 at 5:30 PM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی مشاورتی تنظیم آئی پیک (I-PAC) کے کولکاتا دفتر پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی کارروائی کے خلاف جمعہ کو دہلی کی سیاست گرم ہو گئی۔ اس کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ٹی ایم سی کے آٹھ ارکانِ پارلیمنٹ نے مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا، جس کے بعد دہلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔
جمعہ کی صبح ڈیرک اوبرائن، مہوا موئترا، کیرتی آزاد، باپی ہالدار، شتابدی رائے، ساکیت گوکھلے، پرتِما منڈل اور شرمیلا سرکار نے ہاتھوں میں مرکز مخالف پلے کارڈز لے کر تقریباً 40 منٹ تک پُرامن احتجاج کیا۔ تاہم، کچھ ہی دیر میں احتجاج کے دوران مرکز اور خاص طور پر امت شاہ کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش کی، اس دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔
متھراپور سے رکنِ پارلیمنٹ باپی حالدار پولیس کارروائی کے خلاف زمین پر لیٹ گئے۔ اس دوران مہوا موئترا اور شتابدی رائے کو زبردستی گھسیٹ کر پریزن وین میں ڈالا گیا۔ ڈیرک اوبرائن نے پولیس کے ساتھ تلخ کلامی کی، جس کے بعد انہیں بھی اٹھا کر لے جایا گیا۔ ساکیت گوکھلے کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تمام ارکان کو بعد ازاں پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔
Democracy is punished.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) January 9, 2026
Criminals are rewarded.
Agencies are weaponised.
Elections are manipulated.
JAIL the PROTESTERS.
BAIL the RAPISTS.
This is BJP’s version of New India.
Even if the rest of the country is forced to surrender,
Bengal will resist.
We will fight you tooth… https://t.co/YH8oAxuUnn
احتجاج کے دوران ڈیرک اوبرائن نے کہا، “ہم منتخب ارکانِ پارلیمنٹ ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ناقابلِ قبول ہے۔ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔” مہوا موئترا نے الزام لگایا کہ دہلی پولیس کا رویہ منتخب نمائندوں کے وقار کے خلاف ہے اور کہا، “ہم بی جے پی کو شکست دیں گے، یہ ظلم عوام نہیں بھولیں گے۔”
بیربھوم کی رکنِ پارلیمنٹ شتابدی رائے نے کہا کہ مرکزی حکومت انتخابات سے قبل ای ڈی اور سی بی آئی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بنگال میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیرتی آزاد نے ای ڈی کی کارروائی کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے انتخابات نہیں جیتے جا سکتے۔
دریں اثنا، ٹی ایم سی کے آل انڈیا جنرل سیکریٹری اور لوک سبھا میں پارٹی لیڈر ابھیشیک بنرجی نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا کہ “جمہوریت کو سزا دی جا رہی ہے، مجرموں کو انعام دیا جا رہا ہے، اور تحقیقاتی ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ ہم ہر قیمت پر اس کے خلاف لڑیں گے۔”
بی جے پی کی جانب سے ردعمل دیتے ہوئے مغربی بنگال بی جے پی کے صدر شامک بھٹاچاریہ نے کہا کہ ٹی ایم سی بدعنوانی کا مترادف بن چکی ہے اور عوام اب اس کے احتجاج کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق، 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل بنگال میں ای ڈی کی سرگرمیوں نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے اور اس کا اثر دہلی تک واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔