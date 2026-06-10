ترنمول کانگریس کو ایک اور جھٹکا، سشمتا دیو نے راجیہ سبھا کی رکنیت سے دیا استعفیٰ
سشمتا دیو 2021 میں کانگریس چھوڑکر ترنمول کانگریس میں شامل ہوئی تھیں۔ اس وقت پارٹی نے قومی سطح پر وسعت دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔
Published : June 10, 2026 at 12:05 PM IST
کولکاتا : مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں تاریخی شکست کے بعد ترنمول کانگریس کو اب راجیہ سبھا میں بھی بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سینئر ترنمول لیڈر سکھندو شیکھر رائے کے استعفے کے بعد اب شمال مشرق کی اہم سیاسی رہنما اور ترنمول کی راجیہ سبھا رکن سشمتا دیو نے بھی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کردیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق مرکزی وزیر اور آسام کے سینئر کانگریسی رہنما سنتوش موہن دیو کی بیٹی سشمتا دیو نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کردیا۔
سیاسی حلقوں میں یہ بھی بحث ہے کہ سکھندو شیکھر رائے کی طرح سشمتا دیو بھی استعفے کے بعد ترنمول کانگریس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اپنی ناراضگی کھل کر ظاہر کر سکتی ہیں۔ سشمتا دیو 2021 میں کانگریس چھوڑ کر ترنمول کانگریس میں شامل ہوئی تھیں۔ اس وقت ترنمول کانگریس نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور پارٹی نے خود کو قومی سطح پر وسعت دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت اس وقت کے انتخابی حکمت کار پرشانت کشور کے مشورے پر شمال مشرقی ہند میں تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے سشمتا دیو کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔
TMC MP Sushmita Dev resigns as a member of the Rajya Sabha pic.twitter.com/t801nkdWnx— ANI (@ANI) June 10, 2026
ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے آسام میں کانگریس کے مضبوط گڑھ سے آنے والی سشمتا دیو کو پارٹی میں جگہ دی اور انہیں جلد ہی راجیہ سبھا بھیج دیا گیا۔ پارٹی کا مقصد تھا کہ آسام اور تریپورہ میں ترنمول کانگریس کی جڑیں مضبوط کی جائیں، تاہم شمال مشرقی ریاستوں میں ترنمول کا توسیعی منصوبہ توقعات کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکا۔
دوسری جانب اس فیصلے پر ترنمول کے اندر بھی ناراضگی پائی جاتی تھی۔ پارٹی کے بعض پرانے بنگالی رہنماؤں کا ماننا تھا کہ مغربی بنگال کے کوٹے سے بیرون ریاست کی رہنما کو راجیہ سبھا بھیجنے سے مقامی قیادت کو نظرانداز کیا گیا۔ یہی ناراضگی وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔
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سکھندو شیکھر رائے کے بعد سشمتا دیو کے استعفے سے ترنمول کانگریس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سشمتا دیو کے راجیہ سبھا سے استعفیٰ دینے کو ممتا بنرجی کی قیادت کے لیے ایک اور بڑا سیاسی دھچکا قرار دیا جارہا ہے۔ راجیہ سبھا ارکان کے استعفوں نے ترنمول کانگریس کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں پارٹی کے اندر مزید ہلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے۔