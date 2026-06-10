ٹی ایم سی ایم پی مالا رائے باغی دھڑے میں شامل! ممتا بنرجی کو ایک کے بعد ایک دھچکا
مغربی بنگال میں ٹی ایم سی ارکان پارلیمنٹ اور دیگر لیڈروں کے پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
Published : June 10, 2026 at 5:37 PM IST
کولکاتا: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کو اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد سے وجودی بحران کا سامنا ہے۔ ٹی ایم سی قائدین کے بیچ ایک نئی سیاسی اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ بھوانی پور اور راس بہاری جیسے پارٹی کے مضبوط گرفت والے اسمبلی حلقوں میں شکست کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ پارٹی اس بھاری شکست کے صدمے سے سنبھل پاتی، جنوبی کولکاتا لوک سبھا حلقے میں ایک بڑی دراڑ ابھر آئی ہے، جو کبھی ممتا بنرجی کا آبائی حلقہ اور پارٹی کا سب سے محفوظ قلعہ سمجھا جاتا تھا۔
سیاسی حلقوں میں جاری قیاس آرائیوں کی تصدیق کرتے ہوئے جنوبی کولکاتا سے ٹی ایم سی کی ایک تجربہ کار اور انتہائی بااثر رکن پارلیمنٹ مالا رائے بھی باغی کیمپ میں شامل ہونے والی ہیں۔ قابل اعتماد رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ "این ڈی اے حامی بلاک" میں شامل ہونے کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کرنے والی ہیں۔
قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی کولکاتا کی رکن پارلیمنٹ اپنے اہل خانہ کے ساتھ منگل کی دوپہر ایک خصوصی پرواز سے دہلی کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر نربید رائے، بیٹا اور بیٹی بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ وہ آج بدھ کو کسی بھی وقت غیر مطمئن دھڑے کے خط پر دستخط کریں گی۔
کولکاتا میونسپل کارپوریشن (کے ایم سی) کی چیئرپرسن کے طور پر اپنے کردار کے علاوہ، رائے کو جنوبی کولکاتا کے وارڈز میں سیاسی تال میل اور تنظیمی طاقت کی گہری سمجھ ہے۔ اس لیے ایک قابل اعتماد تجربہ کار لیڈر کے اس اچانک فیصلے نے کولکاتا میں ٹی ایم سی کیمپ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔
پارٹی کے اندر یہ بڑھتی ہوئی ناراضگی اور دوری راتوں رات نہیں ہوئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں، کاکولی گھوش دستیدار، سیونی گھوش، پارتھ بھومک، اور یوسف پٹھان جیسے سینئر ارکان پارلیمنٹ نے ممتا کے کور کیمپ سے دوری بنانی شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود، ٹی ایم سی کیمپ کے ایک بڑے طبقے کا ماننا تھا کہ اگر دوسرے لوگ بھی پارٹی کے سب سے برے دور میں چھوڑ دیں تو بھی مالا رائے پارٹی قیادت کے تئیں وفادار رہیں گی اور پارٹی کی سربراہ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔