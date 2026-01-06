ٹی ایم سی سپریم کورٹ سے رجوع، 'اٹھاون لاکھ نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جانے کا دعویٰ'
ٹی ایم سی نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی، ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا۔
Published : January 6, 2026 at 3:21 PM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر SIR) کو لے کر منگل کو سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی۔ اس میں پارٹی نے الزام لگایا کہ 5.8 ملین سے زیادہ لوگوں کے نام بغیر کسی نوٹس کے ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک جلسۂ عام میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی۔ ٹی ایم سی کی کارروائی اس بیان کے بعد ہوئی ہے۔
الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ ایس او پی کے خلاف
ٹی ایم سی کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بغیر کسی نوٹس یا ذاتی سماعت کے 58,20,898 ناموں کو ہٹا دیا۔ یہ عرضی ٹی ایم سی لیڈر ڈیرک اوبرائن نے دائر کی تھی۔ اپنی درخواست میں، انہوں نے کہا، "مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کا مسودہ 16 دسمبر 2025 کو شائع کیا گیا تھا اور 58,20,898 ناموں کو بغیر کسی نوٹس یا ذاتی سماعت کے حذف کر دیا گیا تھا۔ 2025 کی خصوصی سمری پر نظرثانی کے بعد، مسودہ ووٹر لسٹ میں ووٹرز کی تعداد 7,66,37,67,67,67,69,17,67,67,67,67,67,202 ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ سے ناموں کو حذف کرنے کے اپنے تفصیلی ایس او پی کے خلاف ہے، جو 11.08.2023 کو تحریری طور پر جاری کیا گیا تھا۔"
تمام غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ انجماد
ڈیرک نے اپنی عرضی میں کہا کہ حتمی ووٹر لسٹ 14 فروری کو شائع ہونے والی ہے۔ درخواست گزار کو خدشہ ہے کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے، "یہ ناانصافی کا حتمی عمل ہے کیونکہ یہ ووٹر لسٹ کو ان تمام غلطیوں اور خامیوں کے ساتھ منجمد کر دے گا جو جواب دہندہ نمبر 1 (الیکشن کمیشن) کے جلد بازی اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ تمام اپیلوں اور اصلاحی عمل کو پیش کرے گا تاکہ ان ووٹروں کو بحال کیا جا سکے جنہیں غلط اور غیر منصفانہ طور پر ان کے حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا ہے، جس میں کسی بھی طرح کے حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا ہے۔"
الیکشن کمیشن زبانی ہدایات دے رہا ہے
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحریری نوٹیفیکیشن، سرکلر یا احکامات جاری کیے بغیر فیلڈ افسران کو واٹس ایپ یا زبانی طور پر ضروری ہدایات دے رہا ہے۔ درخواست کے مطابق، "ریاست مغربی بنگال میں خصوصی نظر ثانی کے عمل کے آغاز کے بعد سے، الیکشن کمیشن نے 50 سے زیادہ مواقع پر BLOs، EROs، AEROs اور DEOs کو زبانی ہدایات دی ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں؛ یہ تمام احکامات غیر رسمی ہیں۔"
واٹس ایپ یا دیگر غیر رسمی چینلز کے ذریعے ہدایات جاری
درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی موجودہ تاریخ میں 15.01.2026 تک توسیع کرنے کی ہدایت کرے اور یہ بھی الیکشن کمیشن کو ہدایت کرے کہ وہ بی ایل اوز اور ایس آئی آر کے عمل میں شامل دیگر اہلکاروں کو واٹس ایپ یا اس طرح کے دیگر غیر رسمی چینلز کے ذریعے ہدایات جاری کرنے سے فوری طور پر روکے اور اب تک جاری کردہ تمام ہدایات کو غلط قرار دے۔
الیکشن کمیشن نے اپنائے من مانی طریقے
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے قانون سے ہٹ کر کام کیا ہے اور ایس آئی آر کے عمل کے دوران من مانی طریقے اپنائے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، "الیکشن کمیشن من مانی، اپنی مرضی سے یا قانون سے باہر کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی قانونی طور پر طے شدہ طریقۂ کار کی جگہ ایڈہاک یا غیر رسمی طریقے استعمال کر سکتا ہے۔"