این ڈی اے کی حمایت کرنے والے ٹی ایم سی کے باغی ممبران پارلیمنٹ پر کیرتی آزاد کا بیان: یہ فرضی اور من گھڑت ہے
کیرتی آزاد نے کہا کہ یہ بی جے پی اور امت شاہ کے لیے وقار کا معاملہ بن گیا ہے
Published : June 9, 2026 at 2:28 PM IST
کولکتہ: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بعد ریاستی سیاست گرم رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بنرجی کی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑنے کے بعد سے لفظی جنگ جاری ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پارٹی کے 20 ممبران پارلیمنٹ نے باغیانہ موقف اپنایا، پارٹی سے خود کو دور کیا اور این ڈی اے میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کیرتی آزاد نے اس معاملے کو لے کر باغی ممبران اسمبلی پر تنقید کی ہے۔
کیرتی آزاد نے منگل کے روز ایک وائرل سوشل میڈیا پوسٹ کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 20 ٹی ایم سی ممبران پارلیمنٹ کا ایک 'بریک وے گروپ' نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کو حمایت دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اسے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی طرف سے تیار کردہ 'جعلی اور من گھڑت' فہرست قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے، انہوں نے زور دے کر کہا کہ پارٹی کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ فہرست میں شامل کئی ممبران پارلیمنٹ نے پہلے ہی ایسی کسی دستاویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
#WATCH | Delhi | On rebellion in the party, TMC MP Kirti Azad says, " our 29 leaders won in the name of 'maa, maati and maanush' and became mps. i want to know from these traitors - why did you speak about your difficulties after the election, why not before it? sukhendu sekhar… pic.twitter.com/0f8HZ7X3Rl— ANI (@ANI) June 9, 2026
اس دعوے میں ٹی ایم سی کے کئی سرکردہ لیڈروں اور نو منتخب ممبران پارلیمنٹ کے نام درج ہیں۔ وائرل تصویر کے مطابق، اس گروپ میں مبینہ طور پر کاکولی دستیدار، ستابدی رائے، جگدیش چندر برما بسونیا، پارتھا بھومک، پرتیما مونڈل، بپی ہلدار، مالا رائے، سدیپ بندیوپادھیائے، پرسون بنرجی، جون مالیا، شرمیلا سرکار، اسیت کمار، باا کا دیپ، سودیو، سودی کمار، اروپ چکرورتی، یوسف پٹھان، رچنا بنرجی، ابو طاہر خان، اور سوگتا رائے درج فہرست ہیں۔
پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان 20 ممبران پارلیمنٹ نے این ڈی اے کی حمایت کے لیے ممتا بنرجی کی پارٹی کے اندر ایک الگ دھڑا بنا لیا ہے۔ تاہم، مذکورہ لیڈروں یا ٹی ایم سی قیادت کی طرف سے اس طرح کے اقدام کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز، آزاد نے بی جے پی پر ترنمول کانگریس کی اندرونی صورتحال کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا - جو اختلافات سے دوچار ہے - اسے "جھوٹی اور من گھڑت کہانی" قرار دیا۔
This fake and fabricated list has been floated by the BJP.— Kirti Azad (@KirtiAzaad) June 9, 2026
Six out of these have categorically denied to have signed on any documents/papers.
Operation Lotus has failed.
Amit Shah has failed pic.twitter.com/y713JyWHKp
مزید پڑھیں: ریلی میں مولانا توصیف رضا قتل کیس: مرادآباد سے ملزم گرفتار، موبائل چوری کے شبہ میں ٹرین سے دھکیل دیا تھا،
انہوں نے الزام لگایا کہ بلیک میلنگ زبردستی اور تفتیشی ایجنسیوں کے استعمال کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ باغی دھڑے کے پاس 20 ممبران پارلیمنٹ نہیں ہیں اور یہ پورا معاملہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے لئے "وقار کا سوال" بن گیا ہے۔ 'X' پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا کہ بی جے پی جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہے۔ دریں اثنا، بلیک میل، قائل کرنے، رشوت خوری کی کوشش، اور دھمکیوں جیسے ہتھکنڈوں کو استعمال کیا جا رہا ہے- بشمول ای ڈی سی بی آئی، اور پولیس کو سنگین نتائج کی وارننگ۔ ان کے پاس 20 ایم پیز نہیں ہیں۔ وہ مایوس ہیں۔ یہ امت شاہ کے لیے وقار کا معاملہ بن گیا ہے۔