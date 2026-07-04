ٹی ایم سی ہیڈ کوارٹر پر باغی گروپ کی قبضہ کی کوشش، سی آر پی ایف تعینات، نظریں الیکشن کمیشن پر مرکوز
ترنمول کانگریس کا اندرونی جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ رتبرت بنرجی گروپ کے اچانک پارٹی ہیڈکوارٹر پر قبضہ کرنے کے بعد حالات کشیدہ ہوگئے ہیں۔
Published : July 4, 2026 at 2:01 PM IST
کولکاتا: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے دو دھڑوں کے درمیان جمعہ کو کولکاتا میں پارٹی کے میٹروپولیٹن ریاستی ہیڈکوارٹر پر قبضہ کو لے کر شدید لڑائی چھڑ گئی۔ قائد حزب اختلاف رتبرت بنرجی کی قیادت والے دھڑے کی جانب اچانک پارٹی کے مرکزی دفتر پر قبضہ کرنے کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، جس سے احاطے میں سی آر پی ایف اور کولکاتا پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کرنا پڑا۔
یہ اقدام اس پیشرفت کے ایک دن بعد سامنے آیا جب باغی دھڑے نے نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے سامنے 28 سالہ پارٹی کے نام، فنڈز اور انتخابی نشان پر اپنا دعویٰ پیش کیا۔ رتبرت بنرجی، فرہاد حکیم، جاوید خان، اور آخر الزمان کے ساتھ، ای ایم بائی پاس پر واقع دفتر میں داخل ہوئیں، جو کہ سال 2022 سے پارٹی کی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا ہے، تاکہ پارٹی پر اپنا کنٹرول قائم کر سکیں۔ باغی رہنماؤں نے پرانے سائن بورڈز کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ایک بینر لگا دیا جس میں سینئر ایم ایل اے اروپ رائے کو ممتا بنرجی کی جگہ نیا چیئرمین بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
باغی دھڑے نے کہا کہ عمارت کے لیے لیز کا پچھلا معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور ان کی ورکنگ کمیٹی کے تحت ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایم ایل اے آخرالزمان نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا دفتر ہے اور ہمارا رہے گا، مین گیٹ کی چابیاں ہمارے پاس ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب بھی وہاں آویزاں ممتا بنرجی کی تصاویر کا احترام کرتے ہیں، لیکن ابھیشیک بنرجی کی قیادت کو مسترد کرتے ہیں۔
دفتر پر اس ڈرامائی قبضے نے فوری طور پر ممتا بنرجی کے دھڑے میں بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا، جس سے سینئر لیڈروں کو سڑکوں پر نکلنے اور ہنگامی پولیس شکایات درج کرنے پر مجبور کیا۔ پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے باغی دھڑے کے اقدام پر سخت تنقید کی اور دونوں فریقوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔
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سینئر لیڈر مدن مترا نے مرکزی حکومت پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سی آر پی ایف باغیوں کے لیے سکیورٹی کور کے طور پر کام کرنے کے لئے منٹوں میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ مترا نے الزام لگایا کہ "بنگال میں ہماری پارٹی کے کم از کم 100,000 دفاتر اس وقت بند ہیں، اور ہمارے اراکین کو ہراسانی، غنڈہ گردی اور پولیس کے حملوں کا سامنا ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ الگ ہونے والا باغی دھڑا مرکز کے ساتھ ساز باز سے بی جے پی کی ’’بی ٹیم‘‘ کے طور پر کام کر رہا ہے۔
معروف وکیل اور ٹی ایم سی لیڈر بیسوانار چٹوپادھیائے نے کہا کہ پارٹی اس جبری قبضے کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ "نکالے گئے ارکان غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے زبردستی پارٹی دفتر میں داخل ہوئے۔ اس دفتر میں ممتا بنرجی کا انتخابی نشان اور چہرہ ہے۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس (AITC) صرف ان کے چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔"
ٹی ایم سی ایم پی کلیان بنرجی نے باغی قیادت پر سخت حملہ کیا اور قائد حزب اختلاف (ایل او پی) کو ’’مجرمانہ درانداز‘‘ قرار دیا۔ بنرجی نے باغیوں کو براہ راست وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ "صرف اسی مقصد سے کہ غنڈوں کے ایک گروپ نے ایک پارٹی بنائی ہے، کیا ہم اسے قبول کر لیں؟ آپ نے یہ کھیل شروع کیا ہے، لیکن ہم اسے ختم ہم کریں گے۔ ہم اسے دونوں جگہ ثابت کریں گے: عدالت میں اور عوام کی عدالت میں بھی۔"
کولکاتا پولیس کے اعلان کے بعد کہ وہ باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے عمارت کی سرکاری ملکیت اور لیز کے دستاویزات کی تصدیق کرے گی۔ اصل سیاسی جنگ اب نئی دہلی منتقل ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ممتا بنرجی اور رتبرت بنرجی کے دھڑوں کو چھ جولائی کی شام 5:30 بجے تک تنظیم کو اپنے جامع دعوے اور جوابی دعوے جمع کرانے کی ہدایت دی ہے۔
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