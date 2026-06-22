تروولور گیس لیک حادثہ: مرنے والوں کی تعداد پانچ ہوگئی، ریاستی وزیر پرویز کی اسمبلی میں تصدیق
وزیر پرویز نے ریاستی اسمبلی میں یقین دہانی کرائی کہ تیروولور فیکٹری حادثہ جیسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔
Published : June 22, 2026 at 2:59 PM IST
تروولور: تمل ناڈو کے تروولور کے کنی گائیپیر گاؤں میں ایک جھینگا پروسیسنگ پلانٹ میں امونیا گیس کے اخراج سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر پانچ ہو گئی ہے۔ وزیر محنت محمد پرویز نے اس کی تصدیق کی۔
ریاستی وزیر نے اسمبلی کو یقین دلایا کہ تیروولور فیکٹری حادثہ جیسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک جھینگا پروسیسنگ پلانٹ میں امونیا گیس کے اخراج سے پانچ نوجوان خواتین کارکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی دیگر کارکنوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
زخمیوں کو مختلف نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کی یونٹوں میں زیر علاج رکھا جا رہا ہے۔ اس صورت حال کے درمیان، لیبر ویلفیئر وزیر محمد پرویز نے امونیا گیس کے اخراج کو لے کر تمل ناڈو اسمبلی اجلاس کے تیسرے دن رول 110 کے تحت بیان دیا۔
انہوں نے بتایا کہ 21 جون، 2024 کو، سینٹ پیٹر اینڈ پال سی فوڈ ایکسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ میں امونیا گیس کا اخراج ہوا، یہ ایک نجی پروسیسنگ فیکٹری ہے، جو تروولور ضلع کے اتھوکوٹائی تعلقہ میں پیریاپلائم کے قریب کنیگائیپیر گاؤں میں واقع ہے۔ یہ واقعہ لیک آئس فلیک جنریٹر مشین سے منسلک پائپ لائن والو میں حادثاتی خرابی کی وجہ سے ہوا۔
اس حادثے کی وجہ سے 74 رہائشی (70 خواتین اور 4 مرد) متاثر ہوئے جو اس وقت سرکاری اور نجی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ان میں سے 15 سرکاری اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں داخل ہیں اور 27 نجی اسپتالوں میں ہیں اور ان کی کڑی نگرانی کی جارہی ہے، جب کہ 27 دیگر کو عام طبی امداد دی جارہی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کہ علاج کروانے والے تمام افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس حادثے میں پانچ خواتین کے فوت ہونے کی افسوسناک خبر سن کر وزیر اعلیٰ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پبلک ریلیف فنڈ سے ہر مرنے والوں کے لواحقین کو فوری طور پر دو دو لاکھ روپے کی تقسیم کا حکم دیا۔
مزید برآں، انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت ان کی لاشوں کو ان کی آبائی ریاستوں تک پہنچانے اور ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ وزیراعلیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ حادثے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونے والوں کو انتہائی طبی امداد فراہم کی جائے۔
مزید برآں، وزیر اعلیٰ نے ایمپلائی اسٹیٹ انشورنس (ESI) اسکیم اور پراویڈنٹ فنڈ (PF) کے تحت ان کارکنوں کے لیے فوری طور پر کارروائی اور فوائد کی تقسیم کا حکم دیا جو اپنی جانیں گنوا بیٹھے یا حادثے میں متاثر ہوئے۔
وزیراعلیٰ نے متعلقہ حکام کو 24 گھنٹے میں رپورٹ اور تین دن میں مکمل تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے خطرناک صنعتوں کی جانچ کے لیے فوری طور پر کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم دیا۔
مزید برآں، ریاستی وزیر محمد پرویز نے یقین دلایا کہ "تامل ناڈو میں کل 54,957 کارخانے ہیں، جن میں 2,765,313 مزدور کام کرتے ہیں؛ ان میں سے 6,669 کو خطرناک صنعتوں کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ تمام ضروری حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات رونما نہ ہوں۔"
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