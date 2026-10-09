سی جے پی کو جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہیں ملی، قومی راجدھانی چھاونی میں تبدیل، 57 میٹرو اسٹیشن بند کرنے کا منصوبہ، سرحدی علاقوں پر ناکہ بندی
دہلی پولیس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا کہ، سی جے پی کو جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
Published : October 9, 2026 at 12:22 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے 'کاکروچ جنتا پارٹی' کی جانب سے سی ای سی گیانیش کمار کی برطرفی اور گرفتاری کا مطالبہ کے لیے 10 اکتوبر کے مجوزہ احتجاج کے خلاف انتباہ جاری کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قومی دارالحکومت میں اس وقت دفعہ 163 نافذ ہے، اور کسی بھی قسم کے اجتماع کو غیر قانونی سمجھا جائے گا۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس سریشٹی پانڈے نے کہا کہ ان پابندیوں کے نفاذ کے دوران جنتر منتر یا کسی بھی دوسری جگہ پر احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بغیر اجازت جمع ہونے والے افراد کے خلاف پولیس قانونی کارروائی کرے گی۔
#WATCH | Delhi | Police deployment at Vijay Chowk, in view of Opposition MPs meeting in Parliament and possible meeting with President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India https://t.co/0OuLqdGSYd— ANI (@ANI) October 9, 2026
پانڈے نے کہا، "دفعہ 163 نافذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ احتجاج کی اجازت نہیں ہے، نہ جنتر منتر پر اور نہ ہی کہیں اور۔ کسی بھی اجتماع کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا، اور ہم اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے۔"
ڈی سی پی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجوزہ احتجاج میں شرکت نہ کریں اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کو ترجیح دیں۔
خواتین مظاہرین سے نمٹنے کے حوالے سے اہلکاروں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جن میں انہیں غیر ضروری تصادم سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پولیس نے عوام کو خبردار بھی کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا یا دیگر پلیٹ فارمز پر غیر تصدیق شدہ معلومات پر یقین نہ کریں اور نہ ہی انہیں پھیلائیں۔ سی جے پی اور طلبہ کے کئی گروہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Joint CP Nupur Prasad says, "We have received an application from Saurav Das, Co-Convener of Cockroach Janta Party. The application is regarding an intimation for a protest on 10th October at Jantar Mantar. The protest was regarding the accountability of the CEC. This intimation was considered, and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest that is planned. Further, it is also important to mention that on an earlier occasion, when the Cockroach Janta Party was given permission to hold a protest there, they did not follow the lawful directions and did not follow their own undertakings given at that point in time. Therefore, because of not following the legal directions, their own undertaking, and the prevalent law and order situation, and to maintain public safety, law and order, and traffic regulation, this time the permission is rejected; it is not approved. It is important to mention that in the New Delhi area, Section 163 of the BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) is in operation, under which, to maintain public order and safety, a reasonable preventive restriction is in place. It is further important to mention that if anybody violates the provisions of Section 163 of the BNSS, then proper legal action will be taken against them."— ANI (@ANI) October 9, 2026
سی جے پی کو احتجاج کی اجازت نہیں:
جوائنٹ پولیس کمشنر نوپور پرساد نے اس پورے معاملے پر ایک پریس کانفرنس کی اور واضح کیا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کو جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ، "ہمیں 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے شریک کنوینر سورو داس کی جانب سے 10 اکتوبر کو جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے سلسلے میں ایک درخواست موصول ہوئی۔ اس احتجاج کا مقصد چیف الیکشن کمشنر کی جوابدہی پر سوال اٹھانا تھا۔ جائزے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اطلاع بہت کم وقت پہلے دی گئی تھی جبکہ طے شدہ اصولوں کے مطابق کسی بھی مجوزہ احتجاج سے کم از کم 10 دن قبل اطلاع دینا لازمی ہے۔
نوپور پرساد نے مزید کہا کہ، "مزید برآں، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جب 'کاکروچ جنتا پارٹی' کو ماضی میں اسی مقام پر احتجاج کی اجازت دی گئی تھی، تو وہ قانونی ہدایات کی پاسداری کرنے میں ناکام رہے تھے اور اس وقت کیے گئے وعدوں کی بھی پاسداری نہیں کی تھی۔ نتیجتاً، قانونی ہدایات اور اپنے ہی گزشتہ وعدوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نیز عوامی تحفظ، امن و امان اور ٹریفک کے نظام کو برقرار رکھنے کے پیشِ نظر، اس بار اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نئی دہلی کے علاقے میں اس وقت بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ العمل ہے، جس کے تحت امن و امان اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری احتیاطی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
دہلی پولیس کا یہ انتباہ 10 اکتوبر کو سی جے پی کے مجوزہ احتجاج سے قبل جاری کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پابندیوں کے نفاذ کے دوران جمع ہونے والے کسی بھی شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق، دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے اس سے قبل 20 جولائی کو نئی دہلی میں 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے احتجاج کے دوران ہونے والے تشدد کی تحقیقات شروع کی تھیں اور 'بھارتیہ نیائے سنہتا' کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
#WATCH | Delhi | Police and RAF personnel are deployed in Jantar Mantar, Tolstoy Marg and Janpath areas, in view of a call for protest by the CJP on October 10; https://t.co/jfRnKFRE75— ANI (@ANI) October 9, 2026
کرائم برانچ کے ذرائع نے بتایا کہ تحقیقات کا مرکز احتجاج کے دوران تشدد کے ذمہ دار افراد کی شناخت کرنا ہوگا۔
حکام نے کہا کہ تحقیقات میں خاص طور پر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا یہ تشدد پہلے سے طے شدہ سازش تھی اور کیا پارلیمنٹ کی طرف مارچ کے لیے سی جے پی کی کال کے بعد مجرمانہ عناصر احتجاج کے مقامات میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیش کے دوران ان 2,873 مشتبہ افراد کا بھی جائزہ لیا جائے گا جن کا مجرمانہ پس منظر ہے اور جن کی شناخت کرائم برانچ کے جمع کردہ 'فیشل ریکگنیشن سسٹم' (ایف آر ایس) کے ڈیٹا کے ذریعے کی گئی ہے۔
سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، دہلی پولیس جولائی میں ہونے والے تشدد سے متعلق 17 ایف آئی آرز پہلے ہی منسوخ کر چکی ہے۔
حکام کے مطابق، کرائم برانچ اب خاص طور پر اس تشدد کی تحقیقات کرے گی جس میں پولیس اہلکاروں پر مبینہ حملے، توڑ پھوڑ اور پولیس کی گاڑیوں سمیت عوامی املاک کو پہنچنے والا نقصان شامل ہے۔
Delhi | "In view of proposed protests and the likelihood of unruly mob movement, Delhi Metro entry/exit gates across 57 stations may be closed from 9:00 PM on October 9 till the situation normalizes on October 10," according to a letter written by the Delhi Police to the DMRC. https://t.co/YXXHD2TVmU— ANI (@ANI) October 9, 2026
میٹرو اسٹیشن بند کرنے کا منصوبہ:
ممکنہ احتجاج اور بے قابو ہجوم کے اکٹھے ہونے کے خدشے کے پیشِ نظر، دہلی میٹرو کے 57 اسٹیشنوں کے داخلی اور خارجی دروازے 9 اکتوبر کی رات 9 بجے سے لے کر 10 اکتوبر کو صورتحال معمول پر آنے تک بند کیے جا سکتے ہیں۔ دہلی میٹرو پولیس کی جانب سے ڈی ایم آر سی کو بھیجے گئے ایک خط کے مطابق، دہلی پولیس نے 10 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج کے باعث دارالحکومت کے 57 میٹرو اسٹیشنوں کے داخلی اور خارجی دروازے بند کرنے اور ان اسٹیشنوں پر ٹرینوں کی آمد و رفت کی تعداد کم کرنے کی تجویز دی ہے۔
کانگریس کا مودی حکومت پر طنز:
دوسری جانب، کانگریس نے جمعہ کے روز 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے 10 اکتوبر کو ہونے والے احتجاج سے قبل دہلی میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام 'انڈیا' اتحاد کی جانب سے مسلسل چار دنوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد حکومت کی "گھبراہٹ اور بے چینی" کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔
جمعرات کو ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے احتجاج کے پیشِ نظر دہلی بھر میں 20 ہزار سے زائد پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔
کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے قومی دارالحکومت میں سی جے پی کے احتجاج سے قبل سیکیورٹی کی بھاری تعیناتی سے متعلق ایک پوسٹ کا حوالہ دیا۔
ایکس پر اپنی پوسٹ میں رمیش نے کہا، "یہ واضح طور پر اس گھبراہٹ اور بے چینی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے جو 'انڈیا' اتحاد کی جانب سے مسلسل چار دنوں کے احتجاج کے بعد پیدا ہوئی ہے۔"
سی جے پی کے احتجاج کو ملا کسان تنظیم کا ساتھ:
بھارتی کسان یونین (ٹکیت) نے 10 اکتوبر کو دہلی میں ہونے والے سی جے پی کے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے بتایا کہ 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے اس احتجاج میں متعدد تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں شرکت کریں گی۔ ملک بھر میں مختلف تنظیمیں اپنے اپنے انداز میں اختلافِ رائے کا اظہار کر رہی ہیں اور اس احتجاج کو وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہو رہی ہے۔
راکیش ٹکیت نے کہا کہ بھارتی کسان یونین کے عہدیداران اور کارکنان بھی 10 اکتوبر کو دہلی میں ہونے والے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے احتجاج میں شرکت کے خواہشمند نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ وقت پر روانہ ہوں اور اپنی شرکت یقینی بنائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے دہلی نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے متعلقہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے مظاہروں میں شامل ہو کر احتجاج کریں۔ انہوں نے اپیل کی کہ وہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر جمع ہوں اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ذریعے صدرِ مملکت کے نام ایک یادداشت (میمورنڈم) پیش کریں۔ یونین کا ماننا ہے کہ اس سے دہلی سے باہر مقیم افراد کو بھی اپنی آواز پہنچانے کا موقع ملے گا۔
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