ری-نیٹ یو جی 2026 امتحان کے لیے سخت حفاظتی انتظامات، 22 لاکھ سے زائد طلبا آج امتحان دیں گے
امتحان ملک کے 551 شہروں میں 5,440 اور بیرونِ ملک 14 مراکز پر منعقد کیا جارہا ہے جس میں 22.79 لاکھ امیدوار شریک ہوں گے۔
Published : June 21, 2026 at 8:37 AM IST
نئی دہلی: قومی اہلیت و داخلہ امتحان ’نیٹ یو جی 2026‘ (NEET-UG 2026) کے ری-ایگزامینیشن کے انعقاد کے لیے ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد قومی امتحانی ایجنسی (این ٹی اے)، ریاستی حکومتوں اور سیکورٹی اداروں نے امتحان کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔
اتوار کو ہونے والے اس امتحان میں 22.79 لاکھ سے زائد امیدوار شریک ہوں گے۔ امتحان ملک کے 551 شہروں میں قائم 5,440 مراکز اور بیرونِ ملک 14 مراکز پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق امتحان کے دوران کسی بھی قسم کی بدعنوانی، جعلسازی یا پرچہ لیک کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دو لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔
پولیس اور انٹیلی جنس اداروں نے سوشل میڈیا پر خصوصی نگرانی شروع کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فیس بک، ٹیلیگرام، واٹس ایپ اور دیگر پلیٹ فارمز پر 24 گھنٹے نظر رکھی جا رہی ہے اور افواہیں پھیلانے یا غلط معلومات شیئر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
امتحانی مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے، سگنل جیمرز اور کثیر سطحی سیکورٹی نظام نصب کیا گیا ہے۔ سوالیہ پرچوں کی منتقلی اور جوابی پرچوں کی حفاظت کے لیے نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ امیدواروں کو صرف ایڈمٹ کارڈ، شناختی دستاویز اور تصویر ساتھ لانے کی اجازت ہوگی جبکہ دیگر تمام اشیاء پر پابندی رہے گی۔
مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے کہا کہ گزشتہ اسکینڈل کی وجہ سے لاکھوں طلبہ کو دوبارہ امتحان دینا پڑ رہا ہے، جو افسوسناک ہے، تاہم اس بار حکومت نے مکمل شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امتحان بغیر کسی بے ضابطگی کے کامیابی سے مکمل ہوگا۔
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حکام کے مطابق امتحان کے ہر مرحلے کی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ طلبا کو منصفانہ اور محفوظ ماحول میں امتحان دینے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔