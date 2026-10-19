ٹائیگر شروف حملہ: ڈپٹی سی ایم شندے کی اداکار سے ملاقات، کہا حملہ آوروں کو ان کی زبان میں جواب ملے گا
مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شندے نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہاکہ "کسی بھی طرح کی دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی۔"
Published : October 19, 2026 at 9:35 AM IST
ممبئی: اتوار کی شام ممبئی کے جوہو علاقے میں بندوق برداروں کی جانب سے اداکار ٹائیگر شروف کی کار پر فائرنگ کے واقعے کے بعد مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شندے نے اداکار اور ان کے اہلخانہ سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وہیں وزیر اعلیٰ دیویندر فرنویس نے بھی شروف سے فون پر بات کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
دریں اثنا حملے کے بعد اداکار کی پہلی تصاویر سامنے آئی ہیں، جن میں وہ شرٹ کے بغیر بیٹھے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ پر بھاری پٹی اور کندھے اور سینے پر ڈریسنگ لگی ہوئی ہے۔
تصویر میں شروف کو صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں ان کے ہاتھ گود میں بندھے ہوئے ہیں۔ چوٹوں کی نوعیت اور پٹی باندھنے کی اصل وجہ کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اگرچہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا تھا کہ شروف کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے، لیکن ان تصاویر سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں کچھ زخم آئے تھے جن کے لیے انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی ہے۔
واضح رہے اتوار کی شام شروف ایک فٹ بال گراؤنڈ سے نکل رہے تھے جب بندوق برداروں نے ان کی کار پر فائرنگ کی اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ اس حملے میں ان کا ڈرائیور اور ایک آٹو رکشہ ڈرائیور زخمی ہو گئے۔
VIDEO | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde (@mieknathshinde) meets actor Tiger Shroff at his residence following the firing incident by unidentified persons on the actor in Juhu on Sunday evening. (Source: DCM Office) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
شندے نے اداکار سے ملاقات کے دوران فائرنگ کے واقعے کی سخت مذمت کی۔ دوسری طرف، وزیر اعلیٰ فڑنویس نے ممبئی پولیس کمشنر دیوین بھارتی سے فون پر بات کی، واقعے کی تفصیلات طلب کیں اور پولیس کو حملہ آوروں کا جلد سراغ لگانے کی ہدایت کی۔
شندے نے اس بات پر زور دیا کہ ممبئی میں کسی بھی قسم کی دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی، اور شروف فیملی کو یقین دلایا کہ ریاستی انتظامیہ ان کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑی ہے۔
اداکار سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شندے نے کہا کہ ٹائیگر شروف اور ان کی والدہ عائشہ شروف اس واقعے سے شدید خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ریاستی حکومت انہیں ہر ممکن ضروری مدد فراہم کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ "یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پانچ راؤنڈ فائر کیے گئے، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے۔ ان کے ڈرائیور کو چوٹیں آئیں اور یہ واقعہ انتہائی قابلِ مذمت ہے۔ میں نے اداکار سے ملاقات کی ہے؛ بارود اور شیشے کے ٹکڑوں کی وجہ سے ان کے بائیں ہاتھ پر چوٹیں آئی ہیں۔ وہ اور ان کی والدہ دونوں ہی کافی صدمے میں ہیں... میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ عوامی شخصیات کو ملنے والی کھلی دھمکیوں کے خلاف ریاستی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی قسم کی دھمکی برداشت نہیں کی جائے گی۔"
اس واقعے کے فوری بعد ممبئی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ممبئی پولیس نے فائرنگ کے اس واقعے کی تفتیش کے لیے 15 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق، پولیس نے ٹائیگر کے ڈرائیور فردوس کا بیان قلمبند کر لیا ہے، جن کے بائیں ہاتھ پر گولی لگی ہے۔
ممبئی پولیس اور ممبئی کرائم برانچ مل کر اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس موہت گرگ کے مطابق، اتوار کی شام تقریباً سات بجے جب ٹائیگر شروف فٹ بال کلب سے اپنی کار میں نکل رہے تھے، تب نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں اداکار بال بال بچ گئے۔
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