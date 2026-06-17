مغربی ڈسٹربنس سے کئی ریاستوں میں گرج چمک اور بارش کے الرٹ جاری، موسم اپڈیٹ جانیں
جیسے جیسے مانسون اندرون ملک آگے بڑھتا ہے، شمال مشرقی، مغربی اور جنوبی ہندوستان میں بڑے پیمانے پر بارش متوقع ہے۔
Published : June 17, 2026 at 1:42 PM IST
نئی دہلی: حالیہ بارش اور گرج چمک کے بعد، قومی دارالحکومت دہلی میں ایک بار پھر گرمی اور سموگ کا سامنا ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے۔ محکمہ موسمیات کے سائنسدان نریش کمار کے مطابق، 18 جون سے ایک اور مغربی ڈسٹربنس شمال مغربی ہندوستان پر اثر انداز ہونے کی توقع ہے۔
اس کی وجہ سے دہلی میں 20 اور 21 جون کو ہلکی بارش متوقع ہے۔ نتیجتاً، شمال مغربی ہندوستان میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع ہے، اور فی الحال معمول سے کم ہے۔ تاہم ویسٹرن ڈسٹربنس کی آمد سے قبل درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے۔
گرمی کی لہر کے حالات
محکمہ موسمیات کے مطابق چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں 17 جون کو، تلنگانہ میں 17-18 جون کو اور مغربی اتر پردیش میں 19-22 جون کو ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ ان علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دھوپ میں زیادہ دیر تک رہنے سے گریز کریں اور ہائیڈریٹڈ رہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات تکلیف کی سطح اور گرمی سے متعلق بیماریوں کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتے ہیں۔
پورے ہندوستان کے لیے موسم کی پیشن گوئی
شمال مغربی ہندوستان
محکمہ موسمیات نے شمال مغرب بشمول جموں و کشمیر، لداخ، راجستھان اور اتر پردیش میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل اور اتراکھنڈ کے لیے سخت الرٹ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں علاقوں میں آج 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔
مشرقی ہندوستان
مغربی بنگال اور سکم کے ہمالیائی علاقے میں تیز موسمی تبدیلیاں متوقع ہیں، جہاں 17 جون سے 22 جون کے درمیان شدید بارش کا امکان ہے۔ بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور بارش کی توقع ہے۔ ہوا کی رفتار 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے اور 21-22 جون کے دوران بہار میں اور 17-18 جون کے دوران اڈیشہ میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوائیں چل سکتی ہیں۔
شمال مشرقی ہندوستان
اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، اور تریپورہ میں پورے ہفتہ میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے شمال مشرقی ہندوستان اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں الگ تھلگ بھاری بارش کا امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ موسم کی تازہ ترین پیشن گوئی سے باخبر رہیں اور حکام کے مشوروں پر عمل کریں۔
وسطی ہندوستان
مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں 21 جون تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں بارش، گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں 50-60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور گرج چمک کے ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔
مغربی ہندوستان
محکمہ موسمیات نے 17-18 جون کے دوران گجرات، کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں بارش کی سرگرمیوں کی پیش گوئی کی ہے۔
جنوبی ہند
جنوبی ہندوستان میں، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، اور لکشدیپ میں اس ہفتے بارش متوقع ہے۔ 17 جون کو تمل ناڈو اور پڈوچیری میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ دریں اثنا، محکمہ موسمیات نے خلیج بنگال اور بحیرہ عرب کے کچھ حصوں میں سمندر کی ناہمواری کی وجہ سے ماہی گیروں کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔