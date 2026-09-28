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ہریانہ کے انبالہ میں تین منزلہ عمارت گر گئی، اب تک چھ افراد ہلاک، گیارہ زخمی

ہریانہ کے انبالہ میں زیرِ تعمیر تین منزلہ عمارت گرنے سے اب تک 6 افراد کی موت ہو چکی ہے۔

Three storey building collapses in Dhulkot Ambala several workers feared trapped underneath, Urdu News
ہریانہ کے امبالا میں تین منزلہ عمارت گر گئی (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2026 at 9:32 AM IST

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انبالہ، ہریانہ: ریاست ہریانہ کے انبالہ کے دھولکوٹ (Dhulkot) میں ایک زیرِ تعمیر تین منزلہ عمارت اچانک منہدم ہو گئی، جس کے ملبے تلے کئی مزدور دب گئے۔ اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جب کہ 11 مزدور زخمی ہیں۔ چیف میڈیکل آفیسر (CMO) نے اس کی تصدیق کی ہے۔ موقع پر NDRF اور SDRF کی ٹیمیں ریسکیو (امدادی کاموں) میں مصروف ہیں۔ جے سی بی (JCB) مشینوں کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔

انبالہ میں گری عمارت

انبالہ کے دھولکوٹ میں تین منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام چل رہا تھا کہ اچانک عمارت کا ایک حصہ بھر بھرا کر گر گیا، جس سے نیچے کام کرنے والے مزدور دب گئے۔ عمارت گرتے ہی موقع پر چیخ و پکار مچ گئی اور لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ اس دوران فوری طور پر جے سی بی مشینوں کو بلایا گیا اور ملبے کو تیزی سے ہٹانے کا کام شروع ہوا۔ امدادی اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ موقع پر پولیس، محکمہ فائر بریگیڈ اور دیگر ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔

امدادی اور بچاؤ کارروائی جاری

ڈائل 112 کے اہلکار کے مطابق، انہیں عمارت گرنے کی اطلاع ملی تھی اور اطلاع ملتے ہی وہ موقع پر پہنچے جہاں انہیں معلوم ہوا کہ کئی مزدور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک مزدور کو جے سی بی کی مدد سے نکال کر فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ وہیں، ایک عینی شاہد نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو انہوں نے تمام دیواریں صرف 4 انچ کی بنا رکھی تھیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے لنٹر کو سوکھنے کا وقت نہیں دیا اور تیسری منزل کا لنٹر ڈالا جا رہا تھا، عمارت ابھی گیلی تھی جس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔

سی ایم او (CMO) نے کیا کہا؟

انبالہ کی سی ایم او رینو پانجنی نے بتایا کہ انبالہ کے دھولکوٹ میں صبح ایک زیرِ تعمیر تین منزلہ عمارت اچانک گر گئی۔ 4 لوگوں کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ وہیں، اس حادثے میں 12 مزدور ملبے تلے دبنے سے زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں کو فوری طور پر انبالہ شہر کے سول اسپتال لایا گیا، جہاں 7 مزدوروں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے، جب کہ 5 زخمیوں کا ابھی اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کی پوری ٹیم الرٹ پر ہے اور اگر کوئی اور زخمی آتا ہے تو اس کا فوری علاج کیا جائے گا۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ کا بیان

اطلاع ملتے ہی انبالہ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ (SP) اجیت سنگھ شیکھاوت نے موقع پر پہنچ کر حادثے کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نے بتایا کہ اس حادثے میں 4 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 12 مزدوروں کو ملبے سے محفوظ نکالا جا چکا ہے۔ اطلاع ملتے ہی این ڈی آر ایف (NDRF) اور ایس ڈی آر ایف (SDRF) کی ٹیمیں مسلسل ریسکیو آپریشن چلا رہی ہیں اور پورا ضلعی انتظامیہ مدد میں مصروف ہے تاکہ ملبے میں پھنسے کسی بھی مزدور کو بچایا جا سکے۔

ایس پی نے کہا کہ یہ ایک زیرِ تعمیر عمارت تھی، اس کے مالک اور دیگر تفصیلات ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد تحقیقات میں سامنے آئیں گی۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی (Legal Action) ضرور کی جائے گی۔ چاہے یہ غیر قانونی تعمیر ہو یا تعمیر میں لاپرواہی برتی گئی ہو، ہر زاویے سے جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کام کرنے والے زیادہ تر مزدور جنڈلی اور آس پاس کے رہنے والے ہیں، جب کہ کچھ مہاجر (پراسی) مزدور بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر قانونی تعمیر کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن انبالہ سے عمارت کا نقشہ لے کر جانچ کی جائے کہ نقشہ پاس تھا یا نہیں۔

انبالہ میں پہلے بھی گر چکی ہے عمارت

آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے اسی سال 16 جون 2026 کو بھی انبالہ کی پرانی سبزی منڈی میں ایک مخدوش عمارت گر گئی تھی، جس سے افرا تفری مچ گئی تھی اور دو لوگ ملبے تلے دب گئے تھے۔ تاہم، پولیس اور فائر بریگیڈ نے مشترکہ کوششوں سے دونوں زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا تھا۔

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