تیسری بار اقتدار ذاتی کامیابی نہیں، عوامی طرزِ حکمرانی کا مینڈیٹ ہوگا: پینارائی وجین
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے وجین نے تیسری مرتبہ کامیابی کی امید ظاہر کی اور عوام کے غیرمتزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔
Published : March 24, 2026 at 8:50 PM IST
تھروانتاپورم : کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پینارائی وجین نے کہا کہ اگر لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) کو تیسری مرتبہ مسلسل اقتدار ملتا ہے تو یہ کسی فرد کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ عوامی مفاد پر مبنی حکمرانی کے ماڈل کو مزید مضبوط بنانے کا موقع ہوگا۔
ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہیں عوام کے غیر متزلزل اعتماد پر یقین ہے، جو سیلاب، نِپاہ وائرس اور کوویڈ 19 جیسے بحرانوں کے دوران حکومت کی کارکردگی سے مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مشکل حالات کے باوجود ترقیاتی کام اور فلاحی اسکیمیں متاثر نہیں ہوئیں۔
گزشتہ دس برسوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ طویل عرصے سے زیر التوا بڑے منصوبوں کی تکمیل اور بنیادی ڈھانچے کی توسیع نمایاں کامیابیاں رہی ہیں۔ کیرالا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ بورڈ کے ذریعے تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے کے انفراسٹرکچر منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں قومی شاہراہوں کے لیے زمین کے حصول میں بھی اہم کردار شامل ہے۔
انہوں نے بتایا کہ فلاحی اقدامات بھی اس دور کی اہم پہچان رہے، جن کے تحت ’لائیف‘ LIFE مشن کے ذریعے پانچ لاکھ سے زائد مکانات تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح فلاحی پنشن حاصل کرنے والوں کی تعداد 2016 میں 30 لاکھ سے بڑھ کر 62 لاکھ ہو گئی، جبکہ رقم 600 روپے سے بڑھا کر 2000 روپے کر دی گئی۔
پینارائی وجین، جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسٹ) کے پولٹ بیورو کے رکن بھی ہیں، نے کہا کہ کیرالہ نے یہ تاثر ختم کر دیا ہے کہ ریاست صنعتوں کے لیے سازگار نہیں ہے، اور اب یہ کاروبار میں آسانی اور سماجی اشاریوں میں ملک کی قیادت کر رہا ہے۔
تیسری مدت کے لیے وژن:
انہوں نے کہا کہ آئندہ دور میں انفراسٹرکچر کی ترقی کو سماجی بہبود کے ساتھ جوڑ کر "نیا کیرالہ" تعمیر کیا جائے گا۔ صحت کے شعبے میں ریاست کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ کے ہیلتھ انڈیکس میں کیرالہ پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صحت پر سرکاری خرچ 2016 کے 665 کروڑ روپے سے بڑھ کر تقریباً 3000 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ آردرم مشن کے تحت اسپتالوں کی بہتری، نئی اسامیاں اور ادویات کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ضلعی اور تعلقہ سطح پر سپر اسپیشلٹی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں اور 160 سے زائد اسپتال قومی معیار کی سند حاصل کر چکے ہیں۔
اپوزیشن کے الزامات مسترد:
وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن کی جانب سے سی پی ایم اور بی جے پی کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سیاسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ آئینی ملاقاتوں کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی جماعت نظریاتی طور پر آر ایس ایس اور دائیں بازو کی سیاست کی مخالف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی ایجنسیوں کی تحقیقات سے بچنے کے لیے کسی قسم کا خفیہ معاہدہ نہیں کیا گیا اور تمام معاملات قانونی طریقے سے نمٹائے جا رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: فلم ’دی کیرالہ سٹوری 2‘ کے ٹیزر پر کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، جھوٹا پروپیگنڈہ، کانگریس نے ’آر ایس ایس کا ایجنڈا‘ قرار دیا
’ہیٹ ٹرک‘ نہیں، پالیسی اہم ہے:
تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے کے سوال پر پینارائی وجین نے کہا کہ کمیونسٹ سیاست میں ذاتی ریکارڈ یا “ہیٹ ٹرک” کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا، “اصل اہمیت عوامی مفاد پر مبنی پالیسیوں کی کامیابی کو حاصل ہے۔” انہوں نے مزید کہا کہ کیرالہ ایک ایسا متبادل ماڈل پیش کر رہا ہے جو نیو لبرل معیشت، فرقہ وارانہ سیاست اور مرکزیت کے رجحانات کے خلاف ایک مضبوط مثال ہے۔ “حتمی فیصلہ عوام کریں گے، ہمارا مقصد اجتماعی قیادت اور ریاست کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔”