کولکتہ میں نیٹ احتجاجی تشدد کیس میں مزید تین گرفتار؛ اب تک چودہ گرفتاریاں
کولکتہ پولیس نے کہا کہ گرفتار ملزمین میں سے کوئی بھی طالب علم یا CJP ممبر نہیں ہے بلکہ ریلی میں گھسنے والے افراد ہیں۔
Published : July 26, 2026 at 1:59 PM IST
کولکتہ: کولکتہ پولیس نے اتوار کے روز مزید تین افراد کو گرفتار کیا ہے، جس سے 24 جولائی کو دھرم تلا میں نیٹ (NEET) پیپر کے لیک ہونے کے خلاف احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور صحافیوں پر حملے کے سلسلے میں کل گرفتاریوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ہفتے کے روز کل 11 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج مزید تین افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔
کولکتہ پولیس کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس (ڈیٹیکٹیو ڈیپارٹمنٹ) کنال اگروال نے بتایا کہ اس دن کے واقعات میں ملوث ہونے کے شبہ میں اب تک کل 14 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد میں سے کوئی بھی طالب علم یا کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کا رکن نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ شرپسند تھے جو احتجاج میں گھس آئے تھے۔
گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت
پولیس کے مطابق اتوار کو گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت کرایا تھانہ علاقے کے شہباز خان (34)، راجاباگان علاقے کے شیخ محمد سلمان حسین (29) اور بھانگر علاقے کے محمد ظہیر الدین ملا (32) کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ملزمین میں سے دو ریاست سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں درگاپور ایکسپریس وے کے پاس روکا گیا۔ گرفتار شدگان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
سی جے پی (CJP) نے کولکتہ پولیس کو کیا ای میل بھیجا؟
پولیس ہیڈ کوارٹرز لال بازار کے ذرائع نے بتایا کہ سی جے پی (CJP) نے کولکتہ پولیس کو ایک ای میل بھیجا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ملزمین میں سے کوئی بھی پارٹی یا اس کی سرگرمیوں سے وابستہ نہیں ہے۔ صحافیوں اور پولیس پر حملوں کا اہم ملزم، محمد افروز، ہفتے کے روز اندال سے گرفتار کیا گیا تھا۔
نیٹ (NEET) سوالیہ پیپر لیک ہونے کے خلاف طلبہ کا احتجاج، جو دہلی سے شروع ہوا تھا، جمعہ کو کولکتہ میں تیز ہو گیا اور یہ الزامات لگائے گئے کہ احتجاج کے بہانے میڈیا نمائندوں کو جان بوجھ کر جسمانی طور پر ہراساں کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد دھرم تلا کے علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی اور کولکتہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔
الزامات کی جانچ کے لیے تحقیقات تیز
پولیس ذرائع نے بتایا کہ صحافیوں پر حملے کے علاوہ، علاقے میں بدامنی پھیلانے، ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے اور ان پر حملے کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے ان تمام الزامات کی جانچ کے لیے تحقیقات تیز کر دی ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق، اس واقعے کے سلسلے میں اب تک کل چھ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں اور ہر کیس کی الگ الگ تحقیقات جاری ہیں۔ مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج، میڈیا ویڈیوز، موبائل فون فوٹیج اور عینی شاہدین کے بیانات کی بنیاد پر ملزمین کی شناخت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔