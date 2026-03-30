اتراکھنڈ میں جعلی ہندوستانی دستاویزات کے تحت زندگی گزارنے پر تین غیر ملکی خواتین گرفتار

کرغیزستان اور ازبکستان کی خواتین کو اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون سے گرفتار کیا گیا۔ جعلی دستاویزات کے تحت غیر قانونی طور پر رہ رہی تھیں۔

three foreign women from kyrgyzstan uzbekistan arrested in uttarakhand at dehradun Urdu News
اتراکھنڈ میں غیر ملکی خواتین کی گرفتاری (Photo Source: Police)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 1:22 PM IST

دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ میں 'آپریشن کریک ڈاؤن' کے ایک حصے کے طور پر، پولیس نے جعلی ہندوستانی دستاویزات کے تحت دہرادون میں غیر قانونی طور پر مقیم تین غیر ملکی خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق کرغیزستان اور دو کا ازبکستان سے ہے۔ گرفتار غیر ملکی خواتین میں سے ایک پہلے ایک سال کے ویزے پر بھارت آئی تھی لیکن ویزہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے ملک واپس آ گئی اور بھارت میں غیر قانونی طور پر رہنے لگی۔

دیگر دو گرفتار غیر ملکی خواتین نیپال کے راستے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھیں۔ تینوں نے بھارت میں جاننے والوں کے ذریعے جعلی بھارتی دستاویزات حاصل کی تھیں۔ مزید برآں، گرفتار شدہ غیر ملکی خواتین میں سے ایک کو اس سے قبل بہار پولیس نے جعلی دستاویزات کے تحت بھارت میں رہنے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔

آپریشن کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر، جو پورے اتراکھنڈ میں باہر کے لوگوں اور مشکوک افراد کی تلاش کے لیے چلایا جا رہا ہے، تمام سٹیشن سربراہوں کو اپنے اپنے علاقوں میں چیکنگ اور تصدیقی مہم چلانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر مشکوک افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں رائے پور پولیس نے باہری لوگوں کی تصدیق کے دوران تین غیر ملکی خواتین کو گرفتار کیا ہے۔

فلیٹ میں تین غیر ملکی خواتین پائی گئیں

دہرادون کے ایک کمپلیکس کی تیسری منزل پر ایک فلیٹ میں تین غیر ملکی خواتین مشکوک حالات میں رہتی تھیں۔ جب ان سے ان کی ہندوستانی رہائش کو ثابت کرنے کے لئے درست دستاویزات مانگی گئیں تو وہ کوئی پیش کرنے میں ناکام رہے۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے تینوں غیر ملکی خواتین کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔

ہندوستانی دستاویزات بھی برآمد ہوئیں

پوچھ گچھ کے دوران، ایک خاتون نے اپنی شناخت ایریکا (29 سال) کے طور پر کرائی جو کہ کرغیزستان کی رہنے والی ہے، کرینا (30 سالہ) ازبیکستان کی رہنے والی ہے اور نگورا (32 سال) جو ازبکستان کی رہنے والی ہے۔ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 1 پاسپورٹ، 3 آدھار کارڈ، 2 پین کارڈ، 1 کرغیز آئی کارڈ، 1 آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی، 2 ایس بی آئی بینک پاس بک، 7 موبائل فون اور 5 غیر ملکی کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔

تینوں کے خلاف مقدمہ درج: ایک ہی وقت میں، تینوں غیر ملکی خواتین ملزمان کو جعلی ہندوستانی دستاویزات کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر ہندوستان میں قیام کرنے کے الزام میں موقع سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ 2025 کے تحت رائے پور تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

"ایک ملزم ایریکا کا تعلق کرغیزستان سے ہے۔ وہ 2023 میں ایک سال کے ویزے پر ہندوستان آئی تھی۔ اس کا ویزہ ختم ہونے کے بعد وہ ہندوستان میں غیر قانونی طور پر رہنے لگا۔ دیگر دو ملزمان کرینہ اور نگورا ازبکستان کے رہائشی ہیں۔ وہ 2022 اور 2023 میں نیپال کی سرحد کے ذریعے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئے اور دہلی سمیت مختلف مقامات پر رہتے ہیں۔" - جیا بلونی، ایس پی رورل

"تینوں نے دہلی میں ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے جاننے والوں کے ذریعے اپنے ناموں پر جعلی ہندوستانی دستاویزات حاصل کیں۔ ملزم نگورا کو اس سے قبل بھی بہار پولیس نے جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں رہنے کے الزام میں گرفتار کرکے جیل بھیج دیا تھا۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد بھی وہ اپنے ملک واپس نہ آنے کے بعد غیر قانونی طور پر ہندوستان میں رہ رہی تھی۔" - جیا بلونی، ایس پی رورل

خواتین 6-7 ماہ سے دہرادون میں رہ رہی تھیں

پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ تینوں ملزمین خواتین گزشتہ 6-7 ماہ سے دہرادون کے مختلف مقامات پر رہ رہی تھیں۔ پولیس نے اس کے ٹھکانے اور ان افراد کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی ہیں جنہوں نے جعلی ہندوستانی دستاویزات بنانے میں اس کی مدد کی تھی، اور ان کے خلاف مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

قومی سلامتی کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات: سات غیر ملکی شہریوں کی این آئی اے تحویل میں 10 دن کی توسیع

بی ایس ایف کے اہلکاروں نے سانبہ کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر درانداز کو کیا گرفتار

ایران جنگ: بھارت کا غیر ملکیوں کے لیے ویزا ریلیف کا اعلان، زیادہ قیام پر کوئی جرمانہ نہیں

غیر ملکی سیاحوں کے قیام کو مخفی رکھنے پر پہلگام میں ہوٹل کے خلاف ایف آئی آر درج

