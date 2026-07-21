تین دہائیوں بعد سپریم کورٹ نے 1996 کے راجستھان بس دھماکہ کیس میں عبدالحمید کی سزا ئے موت کو منسوخ کر دیا
سپریم کورٹ نے پایا کہ حامد کو موثر قانونی مدد اور معاونت فراہم نہیں کی گئی، کارروائی کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔
Published : July 21, 2026 at 6:02 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو 1996 کے راجستھان بس دھماکہ کیس میں عبدالحمید کی سزا کو منسوخ کر دیا۔ عدالت نے ان کی گرفتاری کے تقریباً تین دہائیوں اور اسے موت کی سزا سنائے جانے کے 12 سال بعد منگل کو اپنا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ مقدمے میں سنگین خامیاں تھیں، موثر قانونی امداد اور طریقہ کار کی سالمیت کا فقدان تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے نئے مقدمے کی سماعت ایک سال میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔
یہ حکم جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سنجے کرول اور سندیپ مہتا کی بنچ نے سنایا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلہ دیانتداری اور طریقہ کار کی درستگی کی کمی پر مبنی تھا۔ بنچ نے واضح کیا کہ اس کا فیصلہ استغاثہ کے مقدمے کی خوبیوں کے جائزے پر مبنی نہیں تھا۔
بنچ نے راجستھان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے دوبارہ ٹرائل کو جے پور کی خصوصی عدالت میں منتقل کرنے کو کہا۔ بنچ نے کہا کہ عدالت ایک سال کے اندر کارروائی مکمل کرنے کی کوشش کرے۔
سپریم کورٹ نے پایا کہ حامد کو موثر قانونی مدد اور معاونت فراہم نہیں کی گئی، کارروائی کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ حامد کو نئے مقدمے کی سماعت کے دوران موثر اور مناسب قانونی امداد فراہم کی جائے۔ بینچ نے ساتھی ملزم پپو عرف سلیم کو بھی بری کر دیا، جو دھماکے کے لیے دھماکہ خیز مواد فراہم کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔
سپریم کورٹ نے چھ ملزمان کو بری کرنے کے خلاف راجستھان حکومت کی اپیل کو بھی خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے جن لوگوں کو بری کیا ہے ان میں جاوید خان، لطیف احمد، محمد علی بھٹ، مرزا نسار حسین اور عبدالغنی شامل ہیں، سبھی جموں و کشمیر سے ہیں، جبکہ رئیس بیگ اتر پردیش سے ہیں۔ عدالت نے 2019 کے راجستھان ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جس میں انہیں بری کیا گیا تھا۔
22 مئی 1996 کو جے پور-آگرہ ہائی وے پر ایک بس دھماکے میں 14 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ دہلی کے لاجپت نگر بم دھماکے کے ایک دن بعد پیش آیا، جس میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ابھی تک، اس مقدمے میں کوئی بھی سزا یافتہ ملزم باقی نہیں رہا، کیونکہ حمید کو ایک نئے مقدمے کا سامنا ہے، جب کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، دیگر کو بری کر دیا گیا ہے۔
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