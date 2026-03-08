کیرالا کے کوچی میں ایرانی جنگی جہاز لنگر انداز: ریپبلک ٹی وی کا رپورٹر جنگی جہاز کی فلم بنانے کی کوشش کے الزام میں گرفتار
ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز آئی ریز لاوان (IRIS Lavan) کو تکنیکی خرابی کا سامنا کرنے کے بعد کوچی کے ساحل پر کھڑا کردیا گیا۔
Published : March 8, 2026 at 10:05 AM IST
ایرناکولم (کیرالہ): ضلع کی ہاربر پولیس نے ہفتہ کے روز ریپبلک ٹی وی کے رپورٹر سمیت تین افراد کو سکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور کوچی میں بند ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز آئی آر آئی ایس لاوان (IRIS Lavan) کو فلمانے کی کوشش کرنے پر گرفتار کیا۔
گرفتار ہونے والوں میں ریپبلک ٹی وی کے ترواننت پورم میں مقیم رپورٹر شنکر، کیمرہ مین منی اور ڈرائیور وجے کمار شامل ہیں۔ وہ مبینہ طور پر صبح سویرے کشتی کے ذریعے جہاز کے قریب ہائی سکیورٹی والے علاقے میں داخل ہوئے اور اس کی فلم بندی کرنے کی کوشش کی۔ سی آئی ایس ایف کے افسران نے انہیں روک کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد میں انہیں ہاربر پولیس اسٹیشن کے حوالے کردیا گیا۔
پولیس نے سکیورٹی الرٹ جاری کردیا
اس واقعہ کے بعد، کوچی کے ڈی سی پی اسوتی جی جی نے سخت حفاظتی الرٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ کیرالہ کے ساحل پر غیر ملکی بحری جہازوں یا دیگر حفاظتی حساس جہازوں کی تصویر کھینچنا یا ویڈیو بنانا سختی سے ممنوع ہے۔ انہوں نے ہر اس شخص سے بھی تاکید کی جس کے پاس فی الحال اس طرح کے ویژول (Videos) موجود ہیں انہیں فوری طور پر حذف کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے، اس لیے حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
کوچی میں ایرانی جنگی جہاز
ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز آئی آر آئی ایس لاوان (IRIS Lavan) کو تکنیکی خرابی کا سامنا کرنے کے بعد کوچی کے ساحل پر کھڑا کر دیا گیا۔ سرکاری دفاعی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی سری لنکا کے جنوب میں امریکی بحریہ کی جانب سے مبینہ طور پر ایک اور ایرانی جہاز آئی آر آئی ایس لاوان (IRIS Lavan) پر حملے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔
جہاز کی تکنیکی مرمت کے لیے کوچی میں گودی کی اجازت
واضح رہے کہ 28 فروری کو، ایرانی حکومت نے جہاز کے تکنیکی مسائل کی مرمت کے لیے کوچی میں گودی کی اجازت کے لیے فوری درخواست کے ساتھ ہندوستان سے رابطہ کیا۔ سمندری سلامتی اور سفارتی تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بھارت نے 1 مارچ کو درخواست کو منظور کیا۔
عملے کے 183 ارکان کو نکال لیا گیا
جہاز پر سوار عملے کے کل 183 ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور انہیں فی الحال کوچی اور دیگر مقامات پر ہندوستانی بحریہ کی خصوصی نگرانی فیسیلیٹی میں رکھا گیا ہے۔ سکیورٹی وجوہات کی بناء پر، عملے کے ارکان کو فی الحال بحریہ کی خصوصی نگرانی فیسیلیٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستانی بحریہ نے عملے کو ضروری طبی امداد اور رہائش فراہم کی ہے۔
واقعے نے خطے میں شدید تشویش پیدا کردی
آپ کو بتا دیں کہ سری لنکا کے ساحل پر آئی آر آئی ایس ڈینا کے واقعے نے خطے میں شدید تشویش پیدا کردی ہے۔ چونکہ آئی آر آئی ایس لاوان (IRIS Lavan) بھی اسی علاقے میں کام کر رہا تھا، اس لیے ہندوستان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت جہاز کے تکنیکی مسائل کی شدت کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
ایرانی جہاز کے لیے ہندوستان کی مدد، میری ٹائم سکیورٹی تعاون
رپورٹس بتاتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جہاز کی مرمت اور عملے کی وطن واپسی کے حوالے سے مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ وزارت دفاع صورتحال اور عملے کی تفصیلات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی جہاز کے لیے ہندوستان کی مدد کو پڑوسی ممالک کے ساتھ میری ٹائم سکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔