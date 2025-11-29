پرائیویٹ کالج کی طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کے تین ملزمین کو ضمانت، بیس بیس ہزار روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور
چیتنیا نند سرسوتی پر معاشی طور پر کمزور طبقوں کی طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام ہے۔
Published : November 29, 2025 at 3:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ایک پرائیویٹ کالج کی طالبات کے ساتھ ناروا سلوک کے معاملے میں تین ملزمین کو ضمانت دے دی ہے۔ سوامی چیتانانند اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس انیمیش کمار نے تینوں ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے تینوں ملزمان کی بیس بیس ہزار روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کر لی۔عدالت نے اس معاملے میں دہلی پولیس کی چارج شیٹ کا 27 نومبر کو نوٹس لیا۔ دہلی پولیس نے 1077 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی، جس میں 43 گواہوں کو نامزد کیا گیا۔ دہلی پولیس کے مطابق اسے تحقیقات کے دوران متعدد ڈیجیٹل ثبوت ملے ہیں۔
چیتانیانند سرسوتی مرکزی ملزم: دہلی پولیس نے چیتانانند سرسوتی کے موبائل فون پر ایک واٹس ایپ گروپ سے چیٹ ریکارڈز برآمد کیے ہیں، جس میں وہ طالبات کی تصاویر پر قابل اعتراض تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پولیس نے ان کے کمرے سے ایک جنسی کھلونا اور پانچ فحش سی ڈیز بھی برآمد کیں۔ دہلی پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 75(2)، 79، 351(2) اور 232 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟ چیتانانند سرسوتی کو آگرہ میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر معاشی طور پر کمزور طبقوں کی طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ ان کو کالج کے سی سی ٹی وی کیمروں تک رسائی حاصل تھی تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکیں۔ سیکورٹی کی آڑ میں انہوں نے جان بوجھ کر واش رومز کے قریب سی سی ٹی وی کیمرے لگائے۔
طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کے علاوہ سرسوتی پر مالی فراڈ کا بھی الزام ہے۔ الزام ہے کہ سرسوتی نے ادارے کی جائیداد پرائیویٹ کمپنیوں کو لیز پر دی۔ انہوں نے ادارے کے اثاثوں کو مہنگی گاڑیاں خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ایک بی ایم ڈبلیو کار ضبط کر لی۔ وہ لڑکیوں کو مہنگی گاڑیوں میں لے جاتے اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے۔