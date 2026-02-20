فلمی اسٹائل میں اسکولی لڑکی کا اغوا، پانچ دن تک جنگل میں ریپ، تین ملزمین گرفتار
مہاراشٹر کے احمد نگر میں، ایک نابالغ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلی، لیکن واپس نہیں آئی۔
Published : February 20, 2026 at 4:42 PM IST
احمد نگر (مہاراشٹر): مہاراشٹر میں احمد نگر ضلع کے راہوری تعلقہ سے ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک نابالغ لڑکی کو اغوا کر کے پانچ دن تک جنگل میں قید رکھا گیا۔ ملزم نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر تفتیش شروع کردی۔ لڑکی کو ملزمین کے چنگل سے چھڑا لیا گیا ہے۔
کیا ہے واقعہ؟
یہ واقعہ 13 فروری 2026 کی صبح 9 بجے کے قریب پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق نابالغ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلی، لیکن واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد اہل خانہ نے راہوری پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی جس کے بعد کیس درج کیا گیا۔ سینئر پولیس افسران کی رہنمائی میں پولیس نے انٹیلی جنس اور تکنیکی تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے تلاشی شروع کی۔
پولیس ایکشن
تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ لڑکی ناسک ضلع میں ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر، اسے 18 فروری 2026 کی رات دیر گئے ناسک-سورت روڈ کے قریب رام شیج قلعہ کے جنگلات سے بچایا گیا ہے۔ پولس نے مرکزی ملزم اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنس (POCSO) اور جنسی زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ پوری کارروائی ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ سومناتھ گھارگے، رام پور کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سومناتھ واگھچورے، سب ڈویژنل پولیس افسر جے دت بھاور اور راہوری پولیس اسٹیشن کے پولس انسپکٹر سنجے آر تھینگے کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ اس ٹیم میں گنیش واگھمارے، افتخار سید، چاند بھائی پٹھان، پرمود ڈھاکنے، ستیش کوراڈے اور ندیم شیخ شامل تھے۔
کیا کہتے ہیں افسران؟
پولیس انسپکٹر سنجے تھنگے نے کہا، "13 فروری کو راہوری پولیس اسٹیشن میں ایک نابالغ لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اطلاع ملی کہ ملزم ناسک کے رام شیج قلعہ کے قریب جنگل میں ہے۔ اس کے بعد، ملزم کو پکڑ لیا گیا اور نابالغ لڑکی کو بحفاظت بازیاب کرالیا گیا اور دو دیگر ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کی مدد سے تفتیش کی جارہی ہے۔"
آپریشن مسکان کے تحت کامیابی
راہوڑی پولیس نے آپریشن مسکان کے تحت اہم کامیابی حاصل کر لی۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ نو سالوں میں اغوا ہونے والی 105 لڑکیوں کو تلاش کر کے بحفاظت اپنے والدین کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔