نتیش حجاب تنازع پاکستان میں موضوع بحث، وزیر اعلیٰ کو پاکستانی گینگیسٹر کی دھمکی، کہا معافی مانگو ورنہ...

بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلم ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کا معاملہ پاکستان میں بھی موضوع بحث ہے۔ خبر پڑھیں
پٹنہ: بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا 'حجاب تنازع' اب بین الاقوامی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی بازگشت ہمسایہ ملک پاکستان میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کے اخبارات، ہیومن رائٹس کونسل اور پاکستانی گینگسٹر کی دھمکیوں تک پہنچ گیا۔ جے ڈی یو نے اس معاملے پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
تنازعہ کیا ہے؟
تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تنازع کی جڑ کیا ہے۔ در اصل 15 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر نئی تقریری پانے والے آیوش ڈاکٹروں کو تقرری نامے دیے جا رہے تھے۔ مجموعی طور پر 685 ڈاکٹروں میں سے 10 کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر علامتی طور پر اپوائنمنٹ لیٹر دیے گئے۔
جب نتیش کمار تقرری نامہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک مسلم خاتون ڈاکٹر حجاب میں اپنا لیٹر لینے پہنچیں۔ تقرری نامہ حوالے کرنے کے بعد نتیش کمار نے پوچھا 'یہ کیا ہے؟' پھر انہوں نے مسلم ڈاکٹر کا حجاب نیچے کھینچ دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو گیا اور اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ابتدا میں اس معاملے پر اپوزیشن آر جے ڈی اور کانگریس نے بھی نتیش کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں اس پر ملک بھر سے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سے شدید رد عمل سامنے آئے۔
نتیش کمار کو پاکستان سے دھمکی
اب، ایک ایک پاکستانی گینگیسٹر شہزاد بھٹی کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے شہزاد بھٹی نے کہا کہ بہار میں کیا ہوا سب نے دیکھا۔ ایک اعلیٰ عہدہ دار نے ایک مسلم خاتون سے بدتمیزی کی۔ بھارتی حکومت کے ذمہ دار اداروں کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ورنہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں خبردار نہیں کیا گیا۔
متعلقہ خبر: نتیش کمار نے خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچ لیا، آر جے ڈی نے کہا، نتیش بابو اب سو فیصد سنگھی ہوگئے
واضح رہے کہ شہزاد بھٹی جون 2024 میں اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب ایک بھارتی گینگسٹر نے جیل میں رہتے ہوئے انہیں ویڈیو کال کے ذریعے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ مزید یہ کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے جیل سے انٹرویو دینے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ایس آئی ٹی بھی تشکیل دی تھی۔
حجاب تنازع ہیومن رائٹس کونسل تک پہنچا
مزید برآں، پاکستانی میڈیا نے بھی اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ بعد ازاں یہ معاملہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن تک پہنچ گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (HRCP) نے کہا کہ یہ صرف ایک عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ خواتین کی ذاتی خود مختاری اور بنیادی انسانی حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھارت سے جواب طلب کرنا چاہیے۔
ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان بھارت کے صوبہ بہار کے وزیرِ اعلیٰ نتیش کمار کے اس نہایت شرمناک، قابلِ مذمت اور غیر انسانی اقدام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے، جس میں ایک سرکاری تقریب کے دوران ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا نقاب/حجاب زبردستی ہٹایا گیا، جب وہ اپنی تقرری کا سرٹیفیکیٹ… pic.twitter.com/QRKZm4pBA2— Human Rights Council of Pakistan (@HRCPakistan) December 16, 2025
پاکستان کو جے ڈی یو کا جواب
اسی دوران بہار کے حکمران لیڈروں نے پاکستان کو جواب دیتے ہوئے جے ڈی یو کے چیف ترجمان نیرج کمار نے کہا کہ یہ پاکستان نہیں، بھارت ہے۔ اس قسم کی زبان پاکستان میں بولی جاتی ہے، بھارت میں نہیں بولی جاتی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مسلم خواتین کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ انہوں نے وقف املاک، تعلیم اور ان کی ترقی پر بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ آج دوسری ریاستیں نتیش کمار کے کام کی تقلید کر رہی ہیں۔
'پاکستانی انسانی حقوق کمیشن اپنے ملک پر توجہ دے'
دریں اثنا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی ترجمان منوج شرما نے کہا کہ پاکستانی انسانی حقوق کمیشن کو بھارت پر نہیں بلکہ اپنے علاقے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہاں جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے وہ پورے ملک اور دنیا میں مشہور ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار خواتین کی حفاظت کے لیے جانے جاتے ہیں، جو ان کا یو ایس پی ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے دور میں خواتین سب سے زیادہ محفوظ رہی ہیں۔ پاکستانی انسانی حقوق کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
