’جو نہرو کو دن رات تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آج انہی کے اقوال پیش کر رہے ہیں‘: پرینکا گاندھی کا کیرن رجیجو پر طنز
رجیجو نے 1954 میں لوک سبھا اسپیکر کو ہٹانے سے متعلق قرارداد پر ہونے والی بحث کا حوالہ دیتے ہوئے نہرو کا بیان نقل کیا۔
Published : March 10, 2026 at 7:03 PM IST
نئی دہلی : کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کو عہدے سے ہٹانے کی قرارداد پر بحث کے دوران مرکزی وزیر کرن رجیجو پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو دن رات تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آج وہی ان کے اقوال پیش کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بحث کے دوران کرن رجیجو نے 1954 میں اس وقت کے لوک سبھا اسپیکر جی وی ماولنکر کو ہٹانے سے متعلق قرارداد پر ہونے والی بحث کا حوالہ دیتے ہوئے جواہر لال نہرو کا ایک بیان نقل کیا۔ اس پر ردعمل دیتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ وہ اس بات پر مسکرا رہی تھیں کہ جن لوگوں نے ہمیشہ نہرو پر تنقید کی، آج وہی ان کی باتوں کا سہارا لے رہے ہیں۔
پرینکا گاندھی نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی وہ واحد شخص ہیں جو حکومت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور وہ ایوان میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سچ بولتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس راہل گاندھی کے اٹھائے گئے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے توجہ ہٹانے کے لیے غیر ضروری مسائل اٹھائے جاتے ہیں۔
بعد ازاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے الزام لگایا کہ حکومت نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے امریکہ کے سامنے جھکنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک کے اداروں کو کمزور کیا ہے جبکہ اپوزیشن ان اداروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔
کانگریس رہنما کے مطابق اسپیکر کے خلاف قرارداد لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے ان پر دباؤ ڈال کر ان کی خودمختاری کو متاثر کیا ہے۔