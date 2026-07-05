’رام کے نام پر چندہ بھی محفوظ نہیں؟‘ ادھو ٹھاکرے کا بی جے پی پر شدید حملہ، ایودھیا رام مندر چندہ گھوٹالے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ
ممبئی خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے ہنومان چالیسہ کا پاٹھ کیا اور رام مندر چندہ معاملے پر بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔
Published : July 5, 2026 at 10:48 PM IST
ممبئی: شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایودھیا رام مندر میں چندے کے مبینہ غبن کے معاملے پر بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے "رام رکشا آندولن" کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آج اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہندوؤں کے نام پر جمع ہونے والے چندے کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ناگزیر ہیں۔
اتوار کو ممبئی کے وسطی علاقے دادر میں واقع ہنومان مندر کے باہر منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے ہنومان چالیسہ اور ہنومان ستوتر کا پاٹھ کیا، جس کے بعد انہوں نے رام مندر چندہ معاملے پر بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ زعفرانی کرتا پہنے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ "یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آج ہندوؤں کو لوٹنے والے ہی اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود ہی ڈکیتی کرے تو اسی سے ڈکیتی کی تحقیقات نہیں کرائی جا سکتیں۔ اس معاملے کی مکمل غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہندوتوا کے نام کا غلط استعمال کرتے ہوئے مندر کو ہی لوٹنے لگے تو ہندو سماج اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ادھو ٹھاکرے نے اپنے خطاب میں بی جے پی کے اس معروف نعرے "ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا ابھی باقی ہیں" کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایودھیا میں یہ صورتحال ہے تو پھر کاشی اور متھرا میں کیا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ "ہم جارحانہ، محب وطن اور سچے ہندو ضرور ہیں، لیکن بے وقوف ہرگز نہیں۔" شیو سینا (یو بی ٹی) سربراہ نے دعویٰ کیا کہ شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے نے ہندو سماج کو بیدار کیا تھا، مگر آج انہیں مختلف نعروں اور جذباتی سیاست کے ذریعے "سحر زدہ" بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ایودھیا رام مندر میں چندے کے مبینہ غبن کا معاملہ گزشتہ ماہ منظر عام پر آیا تھا۔ بعد ازاں اتر پردیش حکومت کی تشکیل کردہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر 25 جون کو ایف آئی آر درج کی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: جموں و کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں متنازع کتابوں کا معاملہ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے چھاپے مارے، 8 افسران معطل
پولیس نے اب تک مندر میں چندے کی وصولی اور رقم گننے کے عمل سے وابستہ آٹھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیش کے دوران لاکھوں روپے نقد اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کا یہ احتجاج ایسے وقت سامنے آیا ہے جب رام مندر چندہ معاملہ ملک کی سیاست میں ایک اہم موضوع بن چکا ہے اور اپوزیشن جماعتیں اس معاملے میں حکومت سے جواب طلب کر رہی ہیں۔