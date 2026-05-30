دعویٰ وشو گورو ہونے کا کرتے ہیں مگر ایک بھی امتحان صاف شفاف نہیں کرا سکتے، راہل گاندھی کا پی ایم پر طنز
پی ایم پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، 'جس نسل کا مستقبل آپ برباد کر رہے ہیں وہی آپ کو جوابدہ ٹھہرائے گی۔'
Published : May 30, 2026 at 3:50 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے ان پر ملک کے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کہ حکومت ہندوستان کی حیثیت کو "عالمی رہنما" کے طور پر دعوی کرتی ہے، وہ منصفانہ اور منظم طریقے سے ایک بھی امتحان لینے سے قاصر ہے۔
راہول گاندھی کا یہ تبصرہ اس وقت آیا جب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) نے کہا کہ ملک بھر میں گریجویٹ ڈگری پروگراموں میں داخلے کے لیے منعقدہ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ-انڈر گریجویٹ سی یو ای ٹی ۔ یو جی 2026 ہفتے کے روز تکنیکی خرابی کی وجہ سے کچھ مراکز پر تاخیر کا شکار ہوا۔
NEET। CBSE। SSC। और आज CUET।
चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई।
दावे " विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।
जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
— rahul gandhi (@rahulgandhi) May 30, 2026
اس سلسلے میں راہول گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا: "نیٹ ، سی بی ایس ای ، ایس ایس سی اور آج سی یو ای ٹی۔ چار امتحانات۔ ایک کروڑ طلبہ۔ ایک بھی (امتحان) ایمانداری سے نہیں لیا گیا۔"
انہوں نے کہا مودی عالمی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ملک میں ایک امتحان بھی نہیں لے سکتے، انہوں نے پورے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف گاندھی نے وزیر اعظم کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس نسل کا مستقبل آپ برباد کر رہے ہیں وہ آپ کو جوابدہ ٹھہرائے گی۔
اس سے قبل جمعہ کو راہول گاندھی نے کہا تھا کہ سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی ناکامی اور وزیر تعلیم کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر مودی کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہیں صرف اپنی حکومت کی بقا کی فکر ہے نہ کہ لاکھوں طلباء کے مستقبل کی ۔
کانگریس لیڈر گاندھی نے ان طلباء کے ساتھ اپنی سابقہ بات چیت کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جنہوں نے قومی اہلیت کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ-انڈر گریجویٹ (نیٹ یوجی) امتحان میں شرکت کی تھی اور پیپر لیک ہونے کے بعد امتحانی نظام کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔