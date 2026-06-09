ان پانچ فوجیوں نے فوج میں رہ کر انجام دی قوم کی خدمت، یہ جذبہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب بھی جاری
سابق فوجیوں نے آرمی چیف سے ویٹرن اچیورز ایوارڈ وصول کیا۔ صحت کا تحفظ، تعلیم اور روزگار پیدا کرنے میں ان کا اہم کردار ہے۔
Published : June 9, 2026 at 11:25 AM IST
لکھنؤ: جب جذبہ بلند ہو اور عزم پختہ ہو تو زندگی کا ہر سنگ میل محض ایک عدد بن جاتا ہے۔ حال ہی میں، اسی طرح کی ایک شام نوابوں کے شہر لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جہاں اتر پردیش کے پانچ افراد کو "ویٹرن اچیورز ایوارڈ" سے نوازا گیا، جنہوں نے اپنی زندگی کی جدوجہد کے ذریعے پورے ملک میں اتر پردیش کا نام روشن کیا ہے۔
اس ایوارڈ تقریب کا بنیادی مقصد نہ صرف ان کی خدمات کو سلام پیش کرنا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو ان کی جیتی ہوئی جنگوں سے متاثر کرنا بھی ہے۔ ان تمام افراد نے اپنی فوجی سروس کے دوران قائدانہ کردار ادا کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عوام کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
قوم کی تعمیر کے لیے ویٹرن اچیورز ایوارڈ
لکھنؤ کے اپنے حالیہ دورے کے دوران، ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل اوپیندر دویدی نے قوم کی تعمیر اور کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں ان کی شاندار شراکت کے لیے پانچ ممتاز سابق فوجیوں کو اعزاز سے نوازا۔ یہ تقریب ویٹرن اچیورز ایوارڈ اقدام کا حصہ تھی۔
ریٹائر ہونے کے بعد بھی قوم کی فلاح و بہبود
اس تقریب میں آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے مسلح افواج کے سابق ارکان کو اعزاز سے نوازا جو اپنے فوجی کیریئر کے دوران خوب لگن اور عزم کے ساتھ معاشرے کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ یہ اعزازات سابق فوجیوں کی خدمت کے غیر متزلزل جذبے کو اجاگر کرتے ہیں، جو فوجی سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔
1. ریٹائرڈ بریگیڈیئر ونود کمار برنوال
وہ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، سابق فوجیوں کی مدد، روزگار پیدا کرنے، قانونی امداد اور سماجی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ونود کمار برنوال کو صحت کی دیکھ بھال، خاص طور پر امراض چشم کے شعبے میں ان کے شاندار کام کے لیے اعزاز سے نوازا۔
اپنے وسیع فوجی اور طبی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بریگیڈیئر ونود کمار برنوال سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو اخلاقی، سستی اور مریض پر مرکوز آنکھوں کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں نے معیاری طبی سہولیات کو عوام کے لیے قابل رسائی بنایا ہے اور مریضوں کے درمیان احترام اور اعتماد کو فروغ دیا ہے۔
2. ریٹائرڈ کرنل ایم گھوش کی خدمات
ریٹائرڈ کرنل ایم گھوش کو مقامی کمیونٹی میں سماجی بہبود کے لیے ان کی انتھک لگن کے لیے آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے اعزاز سے نوازا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے، انہوں نے 1,000 سے زیادہ بچوں میں خوراک، ادویات، اسکول یونیفارم اور اسٹیشنری کو فعال طور پر تقسیم کیا ہے۔
اس کے علاوہ، انہوں نے صحت کی ضروری سہولیات تک رسائی کو یقینی بناتے ہوئے، پسماندہ افراد کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔
3. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کرشن چندر مشرا
ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کرشن چندر مشرا کو فوج کے سربراہ جنرل اوپیندر دویدی نے اتر پردیش کے بستی ضلع میں سابق فوجیوں کی بہبود اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے میدان میں ان کے وقف کام کے لیے اعزاز سے نوازا۔ فوج کے "خود سے پہلے خدمت" کے بنیادی اصول کے ساتھ ان کی وابستگی نچلی سطح پر سماجی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے اہم کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ کمیونٹی میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی بہبود میں لگاتار مصروف ہیں۔
4. صوبیدار میجر راگھو راج سنگھ
صوبیدار میجر راگھو راج سنگھ نے سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود میں ان کی فعال شرکت کے لیے آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی سے خصوصی اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے دوبارہ ملازمت اور زمین سے متعلق مسائل کو حل کرنے جیسے شعبوں پر توجہ دی۔
ان کے اقدامات کے ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں پر نمایاں مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان کی کوششوں سے ہندوستانی ریلوے میں 800 سے زیادہ سابق فوجیوں اور ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کارپوریشن میں مزید 300 سابق فوجیوں کی تقرری ہوئی ہے۔
5. سارجنٹ مہندر کمار سنگھ
سارجنٹ مہندر کمار سنگھ کو آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے جنگی بیواؤں، بہادر خواتین اور ان کے زیر کفالت افراد کے لیے قانونی وکالت کے کام کے لیے اعزاز سے نوازا۔
ریٹائرمنٹ کے بعد، انہوں نے لکھنؤ میں ایک آزاد قانونی فرم قائم کی اور اپنے آپ کو قانونی رکاوٹوں پر قابو پانے اور ان کے ضروری حقوق کے حصول میں خدمت کرنے والوں کے خاندانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے قانونی رکاوٹوں کو عبور کیا اور اپنے جائز حقوق حاصل کیے۔
ریٹائرمنٹ کے بعد سروس ختم نہیں ہوتی، خدمات جاری رہنا چاہیے
ان پانچ سابق فوجیوں کی کہانیاں اس بات کی مثال دیتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سروس ختم نہیں ہوتی۔ چاہے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، سماجی بہبود، روزگار یا قانونی معاملات میں حصہ ڈالنا، ہر ایک نے شہریوں، ساتھی سابق فوجیوں اور خدمت گزاروں کے خاندانوں کی زندگیوں پر اہم اثر ڈالا۔
سابق فوجیوں کو اعزاز دینے کی پہل یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح نظم و ضبط، قیادت اور ہمدردی کا مظاہرہ ملٹری سروس کے دوران معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے، جس سے سماجی ترقی میں مدد ملتی ہے۔