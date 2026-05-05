بھگونت مان کا صدر مرمو سے مطالبہ، منحرف راجیہ سبھا ارکان کی رکنیت ختم کی جائے

وزیراعلیٰ مان 95 ارکان اسمبلی کے ہمراہ دہلی پہنچے اور صدر کو درخواست پیش کرکے منحرف ارکان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 5, 2026 at 3:56 PM IST

نئی دہلی : پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے منگل کے روز دروپدی مرمو سے ملاقات کر کے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے منحرف راجیہ سبھا ارکان کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب پارٹی کے چھ اراکین پارلیمنٹ نے حال ہی میں عام آدمی پارٹی چھوڑ کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔

وزیر اعلیٰ مان 95 پارٹی ایم ایل ایز کے ہمراہ دہلی پہنچے اور صدر کو ایک باضابطہ درخواست پیش کی، جس میں “رائٹ ٹو ریکال” کے تحت ان ارکان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مان نے کہا کہ “منتخب اور چنے گئے نمائندوں میں فرق ہوتا ہے، یہ ایم پیز عوام کے نہیں بلکہ منتخب ایم ایل ایز کے ذریعے چنے گئے تھے، اس لیے عوامی مینڈیٹ سے غداری برداشت نہیں کی جائے گی۔”

عآپ کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے واضح کیا کہ پارٹی مکمل طور پر متحد ہے، “ہم 95 سپاہی ہیں اور کبھی پارٹی نہیں چھوڑیں گے” اور بی جے پی پر پارٹی توڑنے کا الزام عائد کیا۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر پرتاپ سنگھ باجوا نے اس صورتحال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ سارا معاملہ مزید سیاسی پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔

یاد رہے کہ ارجن کیجریوال کی قیادت والی پارٹی نے حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ بھی جیتا تھا، جسے حکومت کے استحکام کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔

