دہلی فسادات اور جامعہ تشدد کی ایس آئی ٹی جانچ نہیں ہوگی، ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں خارج کر دیں
دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات اور جامعہ تشدد کی ایس آئی ٹی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی عرضی کو مسترد کردیا۔
Published : October 5, 2026 at 4:42 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات اور 2019 کے جامعہ تشدد کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) سے تفتیش کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے کیس میں مختلف سیاسی رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست پر ریلیف دینے سے بھی انکار کردیا۔ جسٹس وویک چودھری کی سربراہی والی بنچ نے درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس معاملے میں ہائی کورٹ میں دو درخواستیں دائر کی گئی تھیں:ایک درخواست شیخ مجتبیٰ اور دوسری لائرز وائس نے دائر کی تھی۔
شیخ مجتبیٰ نے بی جے پی لیڈر کپل مشرا، انوراگ ٹھاکر، پرویش ورما اور ابھے ورما کے خلاف ایف آئی آر اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس نے بھی فسادات کو بھڑکانے میں مدد کی، پھر بھی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ لائرز وائس نے راہول گاندھی، سونیا گاندھی، منیش سسودیا، اور اسد الدین اویسی کے خلاف ایف آئی آر کا مطالبہ کیا۔
#BREAKING: The Delhi High Court dismissed several petitions related to the 2019 Jamia violence and the February 2020 northeast Delhi riots. The petitions sought directions regarding police action, investigations, FIRs and arrests, as well as registration of FIRs over alleged inflammatory speeches. Some petitions had sought action against BJP leaders Kapil Mishra and Parvesh Verma— IANS (@ians_india) October 5, 2026
دہلی پولیس نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تحقیقات ہر لحاظ سے منصفانہ، ایماندار اور مکمل ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ درخواست گزاروں کے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد اور محرک ہیں۔ تمام ایف آئی آرز کی تحقیقات ضابطہ فوجداری کی دفعات کے مطابق کی جا رہی تھیں۔ اس لیے ان مقدمات کو ایس آئی ٹی کے حوالے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
قابل ذکر ہے کہ 12 مارچ 2020 کو عدالت نے دہلی حکومت، دہلی پولیس اور دیگر لیڈروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی تھی۔ درخواستوں میں ان رہنماؤں کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔