'1980 میں سونیا گاندھی بھارت کی شہری نہیں تھیں... پھر کیسے دیا ووٹ'، بی جے پی نے لگائے سنگین الزامات
سونیا گاندھی کے 1980 میں ووٹ ڈالنے کے معاملے میں بی جے پی ترجمان پردیپ بھنڈاری نے کانگریس کی سینئر رہنما کو نشانہ بنایا۔
Published : September 22, 2026 at 3:53 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی ترجمان اور قومی میڈیا کے شریک کنوینر پردیپ بھنڈاری نے منگل کے روز کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی پر سخت سیاسی حملہ کرتے ہوئے ان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ نئی دہلی میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا، جس میں سونیا گاندھی کے خلاف 1980 کی ووٹر لسٹ میں غیر قانونی طور پر نام شامل کروانے اور مبینہ دستاویزات کی جعلسازی کے پرانے معاملے کی از سر نو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ بی جے پی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جب ملک کا قانون صرف ہندوستانی شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتا ہے، تو سونیا گاندھی نے 1983 میں باقاعدہ شہریت حاصل کرنے سے تین سال قبل، یعنی 1980 میں ہی ووٹر لسٹ میں اپنا نام کیسے درج کروا لیا اور کس بنیاد پر ووٹ کاسٹ کیا؟
پردیپ بھنڈاری نے کانگریس قیادت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مسلسل مودی حکومت پر 'ووٹ چوری' کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، وہ خود ماضی میں 'جمہوریت کی چوری' (لوکتنتر کی چوری) میں ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کے موجودہ رہنما راہل گاندھی سے براہ راست سوال پوچھا کہ وہ ملک کو جواب دیں کہ ان کی والدہ نے کس کی مدد سے اور کن جعلی دستاویزات کے سہارے اس وقت ووٹر لسٹ میں جگہ بنائی تھی؟ بی جے پی نے الزام لگایا کہ یہ سب اندرا گاندھی کی اس وقت کی حکومت کے زیر اثر کیا گیا تھا، جو کہ سراسر ایک آئینی اور قانونی جرم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب جب عدالت نے مجسٹریٹ کے پرانے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے اس معاملے کی نئے سرے سے تفتیش کا راستہ صاف کر دیا ہے، تو اس سنگین جعل سازی کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے۔
#WATCH | Delhi | BJP National Spokesperson & National Media Co-Convener Pradeep Bhandari says, "The Constitution of India states that a person needs to be a citizen of India to vote. In 1980, Sonia Gandhi was not a citizen of India. A petition was filed in court in 1980 asking on… pic.twitter.com/pawsJZCpyy— ANI (@ANI) September 22, 2026
'ووٹنگ کے حق کا استعمال کرنے کے لیے شہریت ضروری ہے'
یہ بیان راؤز ایونیو میں ایم پی-ایم ایل اے (MP-MLA) معاملات کی اسپیشل کورٹ کے اس حکم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد آیا ہے، جس میں کانگریس رہنما سونیا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر (FIR) درج کرنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھنڈاری نے کہا کہ بھارت میں ووٹنگ کے حق کا استعمال کرنے کے لیے شہریت ایک بنیادی ضرورت ہے۔
'سونیا گاندھی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت کیسے دی گئی'،
انہوں نے کہا کہ بھارت کا آئین کہتا ہے کہ ووٹ دینے کے لیے کسی شخص کا بھارت کا شہری ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر بھی سنگین سوالات اٹھائے کہ سونیا گاندھی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت آخر کس طرح دی گئی۔
'1980 میں سونیا گاندھی بھارت کی شہری نہیں تھیں'
پردیپ بھنڈاری نے سوال اٹھایا کہ 1980 میں سونیا گاندھی بھارت کی شہری نہیں تھیں۔ 1980 میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں پوچھا گیا تھا کہ جب سونیا گاندھی بھارت کی شہری نہیں تھیں تو انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت کس بنیاد پر دی گئی؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے (سونیا گاندھی) دستاویزات میں جعل سازی کرنے کی کوشش کی تھی؟
'عدالت کا ماننا ہے کہ معاملے میں تفتیش ہونی چاہیے'
عدالتی حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھنڈاری نے کہا کہ کورٹ کا ماننا ہے کہ اس معاملے میں تفتیش ہونی چاہیے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ مجسٹریٹ کورٹ نے ایک قابلِ دست اندازی پولیس (Cognizable) جرم کے انکشاف کے حوالے سے اپنا بنیادی کام انجام نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ کل دہلی کی ایک عدالت نے ایک مجسٹریٹ کورٹ کو یہ جانچ کرنے کا حکم دیا کہ آیا کوئی سنگین جرم ہوا تھا۔ بھنڈاری نے کہا کہ جو لوگ 'ووٹ چوری' کی بات کر رہے ہیں، وہ دراصل جمہوریت کی چوری کر رہے ہیں۔
انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا، "اگر آپ عدالت کا مشاہدہ دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جس مجسٹریٹ کورٹ نے کیس کو خارج کیا، اس نے قابلِ دست اندازی جرم کا انکشاف کرنے کا اپنا بنیادی کام نہیں کیا۔ عدالت کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔"
شکایت خارج کرنے کی تنقید
اس سے پہلے پیر کے روز عدالت نے صرف غیر تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں جمع کرانے کی بنیاد پر شکایت خارج کرنے کے فیصلے کی تنقید کی۔ عدالت نے کہا کہ شکایت کو 'غیر تصدیق شدہ ریکارڈ' کی فوٹو کاپیوں کی بنیاد پر ایک بے بنیاد دعویٰ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا۔
1983 میں پھر سے جوڑا گیا تھا نام
یہ واضح کرتے ہوئے کہ ووٹر لسٹ صرف بھارتی شہریوں کے لیے ہے، عدالت نے ان الزامات پر غور کیا کہ اپریل 1983 میں بھارتی شہریت ملنے سے پہلے، 1980 میں گاندھی کا نام الیکٹورل رول (ووٹر لسٹ) میں ان کے پتے کے ساتھ صفدر جنگ روڈ، نئی دہلی میں درج تھا۔ عدالت نے بتایا کہ ان کا نام مبینہ طور پر 1980 میں شامل کیا گیا تھا، 1982 میں ہٹا دیا گیا تھا اور 1983 میں پھر سے جوڑا گیا تھا۔
"ریویژنل کورٹ (نگرانی عدالت) مجسٹریٹ کورٹ کا کردار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ معاملہ واپس بھیجا جاتا ہے تاکہ نئے سرے سے فیصلہ کیا جائے۔ عدالت متعلقہ پولیس افسر سے اسٹیٹس رپورٹ (صورتحال کی رپورٹ) طلب کرے گی اور متعلقہ پولیس افسر کو سننے کے بعد ایک مدلل حکم (Speaking Order) جاری کرے گی۔"
پولیس کی اسٹیٹس رپورٹ طلب
یہ صاف کرتے ہوئے کہ ایک ریویژنل کورٹ مجسٹریٹ کی ذمہ داری خود نہیں سنبھال سکتی، اسپیشل جج نے نچلی عدالت کو معاملے پر باقاعدہ طریقے سے دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی۔ یہ معاملہ اب راؤز ایونیو مجسٹریٹ کورٹ میں واپس آ گیا ہے، جو 29 ستمبر کو ایک مدلل فیصلہ سنانے سے پہلے پولیس کی اسٹیٹس رپورٹ طلب کرے گی۔
(ANI Input ANI)